„Ein Hof zum Verlieben“: SAT.1 startet neue Vorabendserie mit Diana Staehly am Bodensee

SAT.1 startet neue Vorabendserie mit Diana Staehly am Bodensee

02.03.2026, 08.00 Uhr
von Vanessa Schwake
Ab dem 2. März sorgt "Ein Hof zum Verlieben" im Vorabendprogramm von SAT.1 für romantische Unterhaltung. Die Serie erzählt die Geschichte einer Hamburger Anwältin, die ein idyllisches Leben am Bodensee erbt.
Laura Albers (Diana Staehly) wird nach dem Tod ihres Schwiegervaters völlig unerwartet zur Hofbesitzerin.  Fotoquelle: Joyn / Svenja Blobel
"Ein Hof zum Verlieben" mit Diana Staehly ist ab Montag, 2. März, täglich auf SAT.1 und Joyn zu sehen.  Fotoquelle: Joyn/Svenja Blobel
Tims (Moritz Otto) Geburtstag ist geprägt von den Erinnerungen an seinen alten Freund David.   Fotoquelle: Joyn/Svenja Blobel
Wie auch in der "Landarztpraxis" zieht es in "Ein Hof zum Verlieben" eine Karrierefrau aufs Land: Die Hamburger Anwältin Laura Albers (Staehly) erbt einen Apfelhof am Bodensee.  Fotoquelle: Joyn
Lauras Mutter (Gitta Schweighöfer) wartet in Hamburg auf ihre Tochter.  Fotoquelle: Joyn/Svenja Blobel
Auch der Schauspieler und Regisseur Volker Meyer-Dabisch wird in der neuen SAT.1 Serie zu sehen sein.  Fotoquelle: Joyn / Svenja Blobel
Laura Albers (Diana Staehly) und Georg Arntz (Volker Meyer-Dabisch) treffen sich auf dem Apfelhof.  Fotoquelle: Joyn/Svenja Blobe
Direktvermarktung auf dem Hof: Ab 2. März läuft die neue Serie "Ein Hof zum Verlieben" in Doppelfolgen vor "Die Landarztpraxis".  Fotoquelle: Joyn/Svenja Blobel
Tochter (Carlotta Truman) folgt ihrer Mutter Laura auf den Apfelhof.  Fotoquelle: Joyn/Svenja Blobel
Stephan Käfer wird als Oliver Dornbusch in der Soap "Ein Hof zum Verlieben" zu sehen sein.  Fotoquelle: Joyn / Svenja Blobel

Gestresste Hamburger Anwältin erbt beschaulichen Apfelhof am Bodensee! – SAT.1 erweitert seinen Vorabend um eine Wohlfühlserie: "Ein Hof zum Verlieben" wird ab 2. März vor "Die Landarztpraxis" gestellt und soll täglich ab 18.00 Uhr für eine weitere Stunde Seelenfrieden sorgen. Eigentlich keine verkehrte Strategie des Senders: In Zeiten von Katastrophen, Kriegen und KI sehnen sich die Menschen nach schönen Bildern und Geschichten, die Gemeinschaft und Glück zeigen.

Serie • 02.03.2026 • 18:00 Uhr

Bodensee-Idylle statt Krisenmodus: Fernsehen zum Durchatmen

Draußen ist es noch düster, wenn der Wecker des Handys klingt. Der erste Blick geht auf das Smartphone. Bevor der Tag begonnen hat, befinden wir uns bereits inmitten von bedrückenden Nachrichten aus aller Welt oder lassen uns von KI-Videos eine falsche Realität vorgaukeln. Das ist in Summe ein Supergau für unser Nervensystem. "Es braucht einen Gegenpol", sagt daher auch Diana Staehly. Sie spielt die Hauptfigur Laura in der neuen Feel-Good-Soap "Ein Hof zum Verlieben" und ist sich sicher: "Die Seele des Menschen braucht das definitiv! Es ist sehr wichtig, Unterhaltung zu machen, die den Zuschauern eine gewisse Leichtigkeit und etwas Träumerisches bietet."

Genau das bietet die Serie – allein schon durch ihren Standort am idyllischen Bodensee. Aber auch die entschleunigte Dorfgemeinschaft, von der hier erzählt wird, lebt vor, wie Mitgefühl und zwischenmenschliches Miteinander aussehen können. Es lebt sich gar nicht so schlecht in der Provinz.

„Ein Hof zum Verlieben“: Neustart am Bodensee statt Großstadtleben

Das bekommt jedenfalls die gestresste Großstädterin sofort eindrucksvoll zu spüren: Sie erscheint als ahnungslose Witwe zu einem Notartermin in dem süddeutschen Dorf und erfährt, dass ihr totgesagter Schwiegervater ihr einen Apfelhof vererbt hat. Geschockt von den Geheimnissen ihres verstorbenen Mannes und ziemlich ratlos sitzt sie am See, als die Dorfbewohner ihr unter die Arme greifen. Eine Hilfsbereitschaft "auf die man in einer großen Stadt vermutlich länger warten müsste," meint Ex-"Die Rosenheim-Cops"-Star Diana Staehly. "Das zeigen wir auch in der Serie: Die Hamburger Anwältin, die es nicht erwartet hätte, auf so offene Menschen zu treffen."

Und so steht "Laura" urplötzlich vor einer Entscheidung, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen könnte. Bleibt sie in Hamburg, wo nicht nur ihr Beruf als Anwältin, sondern auch ihre Tochter (Carlotta Truman) und ihre Mutter (Gitta Schweighöfer) warten? Oder begibt sie sich als Apfelhofbesitzerin am Bodensee auf eine neue Reise, die sie auch in die geheimnisvolle Vergangenheit ihres verstorbenen Ehemannes führen würde.

"Ohne jetzt zu viel zu spoilern: Natürlich ist der Name "Ein Hof zum Verlieben" Programm", sagt Diana Staehly über ihre neue Serie. Die Zuschauer dürfen sich also auf idyllisches Seepanorama und herzerwärmende Liebesgeschichten freuen. Fernsehen, das nicht wehtut. Wenn alles gut läuft, gibt es das nun werktäglich über mehrere Monate. Denn 120 Folgen der Feel-Good-Serie sind bereits abgedreht.

Ein Hof zum Verlieben – Mo. 02.03. – SAT.1: 18.00 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

