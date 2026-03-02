„Ein Hof zum Verlieben“: SAT.1 startet neue Vorabendserie mit Diana Staehly am Bodensee

Gestresste Hamburger Anwältin erbt beschaulichen Apfelhof am Bodensee! – SAT.1 erweitert seinen Vorabend um eine Wohlfühlserie: "Ein Hof zum Verlieben" wird ab 2. März vor "Die Landarztpraxis" gestellt und soll täglich ab 18.00 Uhr für eine weitere Stunde Seelenfrieden sorgen. Eigentlich keine verkehrte Strategie des Senders: In Zeiten von Katastrophen, Kriegen und KI sehnen sich die Menschen nach schönen Bildern und Geschichten, die Gemeinschaft und Glück zeigen.

Ein Hof zum Verlieben Serie • 02.03.2026 • 18:00 Uhr

Bodensee-Idylle statt Krisenmodus: Fernsehen zum Durchatmen Draußen ist es noch düster, wenn der Wecker des Handys klingt. Der erste Blick geht auf das Smartphone. Bevor der Tag begonnen hat, befinden wir uns bereits inmitten von bedrückenden Nachrichten aus aller Welt oder lassen uns von KI-Videos eine falsche Realität vorgaukeln. Das ist in Summe ein Supergau für unser Nervensystem. "Es braucht einen Gegenpol", sagt daher auch Diana Staehly. Sie spielt die Hauptfigur Laura in der neuen Feel-Good-Soap "Ein Hof zum Verlieben" und ist sich sicher: "Die Seele des Menschen braucht das definitiv! Es ist sehr wichtig, Unterhaltung zu machen, die den Zuschauern eine gewisse Leichtigkeit und etwas Träumerisches bietet."

Genau das bietet die Serie – allein schon durch ihren Standort am idyllischen Bodensee. Aber auch die entschleunigte Dorfgemeinschaft, von der hier erzählt wird, lebt vor, wie Mitgefühl und zwischenmenschliches Miteinander aussehen können. Es lebt sich gar nicht so schlecht in der Provinz.

„Ein Hof zum Verlieben“: Neustart am Bodensee statt Großstadtleben Das bekommt jedenfalls die gestresste Großstädterin sofort eindrucksvoll zu spüren: Sie erscheint als ahnungslose Witwe zu einem Notartermin in dem süddeutschen Dorf und erfährt, dass ihr totgesagter Schwiegervater ihr einen Apfelhof vererbt hat. Geschockt von den Geheimnissen ihres verstorbenen Mannes und ziemlich ratlos sitzt sie am See, als die Dorfbewohner ihr unter die Arme greifen. Eine Hilfsbereitschaft "auf die man in einer großen Stadt vermutlich länger warten müsste," meint Ex-"Die Rosenheim-Cops"-Star Diana Staehly. "Das zeigen wir auch in der Serie: Die Hamburger Anwältin, die es nicht erwartet hätte, auf so offene Menschen zu treffen."

Und so steht "Laura" urplötzlich vor einer Entscheidung, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen könnte. Bleibt sie in Hamburg, wo nicht nur ihr Beruf als Anwältin, sondern auch ihre Tochter (Carlotta Truman) und ihre Mutter (Gitta Schweighöfer) warten? Oder begibt sie sich als Apfelhofbesitzerin am Bodensee auf eine neue Reise, die sie auch in die geheimnisvolle Vergangenheit ihres verstorbenen Ehemannes führen würde.

"Ohne jetzt zu viel zu spoilern: Natürlich ist der Name "Ein Hof zum Verlieben" Programm", sagt Diana Staehly über ihre neue Serie. Die Zuschauer dürfen sich also auf idyllisches Seepanorama und herzerwärmende Liebesgeschichten freuen. Fernsehen, das nicht wehtut. Wenn alles gut läuft, gibt es das nun werktäglich über mehrere Monate. Denn 120 Folgen der Feel-Good-Serie sind bereits abgedreht.

