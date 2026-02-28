Home News Film-News

Quentin Tarantinos Meisterwerk "Django Unchained" im Free-TV

Spaghetti-Western

28.02.2026, 10.49 Uhr
von Jasmin Herzog
Quentin Tarantinos "Django Unchained" mixt explosive Action, Humor und eine bittere Lektion über die Sklaverei. Ein Spaghetti-Western mit einem fantastischen Soundtrack und herausragenden Darstellern.
Django Unchained
"Django Unchained" ist bis heute der erfolgreichste Film von Quentin Tarantino.  Fotoquelle: 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Django Unchained
Christoph Waltz (links) spielt den Kopfgeldjäger Dr. King Schultz, der den Sklave Django (Jamie Foxx) befreit, mit unvergesslicher Brillanz.  Fotoquelle: 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Django Unchained
Dr. King Schultz (Christoph Waltz, links) führt in "Django Unchained" einen ehemaligen Sklaven (Jamie Foxx) in die Kunst des Kopfgeldjagens ein.  Fotoquelle: 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Django Unchained
Don Johnson begeistert mit einem großartigen Kurzauftritt als tumber Plantagenbesitzer.  Fotoquelle: 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Django Unchained
Django (Jamie Foxx) handelt. Er möchte sich nicht weiter unterdrücken lassen und greift zur Waffe.  Fotoquelle: 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Django Unchained
"Haussklave" Stephen (Samuel L. Jackson, links) steht bedingungslos Loyal zu Plantagenbesitzer Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).  Fotoquelle: 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

Es wird nichts beschönigt: Das "N-Wort" gehört in "Django Unchained" (2012) genauso zum gängigen Vokabular wie im Tiefen Süden der USA des Jahres 1858. Regisseur Quentin Tarantino nimmt da kein Blatt vor den Mund. Der mit zwei Oscars ausgezeichnete Spaghetti-Western (fürs Drehbuch und für Christoph Waltz als bester Nebendarsteller), der nun erneut bei ProSieben (Samstag, 28. Februar, 20.15 Uhr) läuft, ist auch eine ziemlich deftige Unterrichtsstunde über die Geschichte der Sklaverei in den Südstaaten. Damals wurden in Texas und Louisiana Schwarze, rechtlich legitimiert, wie Eigentum behandelt.

In Ketten, als vernarbter, ausgepeitschter Sklave, trottet Django (Jamie Foxx) durch die ersten Bilder, begleitet von Luis Bacalovs elegischem Titelsong des originalen "Django"-Films (1966). Zum Cowboy, zum Rächer muss er sich erst noch entwickeln. Dabei hilft ihm Dr. King Schultz (Christoph Waltz), der in seinem Zahnarztwagen durch das Land ruckelt und auf die Sklavenhändler trifft. In einem grandiosen ersten Auftritt – mit größter sprachlicher Erhabenheit und ebensolcher Präzision beim Schießen – befreit er Django.

Schultz, deutscher Einwanderer mit herrlichem Akzent, ist mitnichten ein fahrender Zahnarzt: Er ist Kopfgeldjäger. "Je böser die Leute, je größer die Prämie", sagt er. Und die Männer, auf die er es abgesehen hat, sind besonders fiese Sklaventreiber. Sie hatten Django und seine Frau einst fast zu Tode gequält.

Großartige Gastauftritte und ein fantastischer Soundtrack

Gemeinsam machen sich der gute Deutsche und sein neuer Begleiter auf die Suche. Abends am Lagerfeuer gibt's dann noch Nachhilfe in deutscher Mythologie. Schultz erzählt Django die Nibelungen-Sage: Wie Siegfried einst seine Brunhilde rettete, will Django seine Ehefrau Broomhilda (Kerry Washington) aus den Klauen eines Drachen befreien. Der heißt Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) und langweilt sich auf seiner staatlichen Plantage, während der schwarze Sklave Stephen (Samuel L. Jackson) als unterwürfiger Kollaborateur schlimmer mit seinen Brüdern und Schwestern umgeht als der Master selbst.

Hier bekommt man auch als Cineast, was man erwartet: Tarantino rekapituliert und recycelt die besten Westernszenen aus seinem umfassenden Wissensfundus über Spaghetti-Klassiker und reichert sie mit gepfefferten Dialogen, einem fantastischen Soundtrack und mit großartigen Gastauftritten an. Das ist alles schön altmodisch gefilmt und mit dem Glanz eines alten Technicolor-Streifens sowie einem fantastischen Soundtrack unterlegt. Ein Erfolgsrezept: Mit einem Einspielergebnis von 450 Millionen Dollar ist "Django Unchained" bis heute der erfolgreichste Tarantino-Film.

Natürlich gibt es auch einen großen Showdown, explodierende Köpfe, Blut und Gewalt. Und doch ist nicht alles wie gehabt. Tarantino ist wütend und zynisch. Das Lachen bleibt oft im Halse stecken – dafür gibt es einfach zu viele drastische, bisweilen plakative Szenen über das brutale Wesen der Sklaverei. Umso schöner, dass der Filmemacher eine versöhnliche Lektion parat hat: Der Held wird nicht von Rache getrieben, sondern von der Liebe.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
