„Kong: Skull Island“ zur Primetime auf VOX: So anders ist der moderne King-Kong-Film

"Kong: Skull Island"

Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson und Brie Larson gegen King Kong

29.01.2026, 06.00 Uhr
von John Fasnaugh
VOX zeigt "Kong: Skull Island" zur besten Sendezeit. Der Abenteuerfilm mit John Goodman, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston und Brie Larson erzählt eine abgewandelte Geschichte des legendären King Kong.
Kong: Skull Island
Eigentlich gibt Tom Hiddleston (mit Brie Larson) als James Conrad eine wirklich coole Figur ab. Über weite Strecken wirkt er in diesem Film dennoch ziemlich verloren.  Fotoquelle: RTL / 2017 Warner Bros. Ent. Inc., Legendary Pictures Productions, LLC and Ratpac-Dune Entertainment LLC.
Kong: Skull Island
Auf Bill Randa (John Goodman, links) und Houston Brooks (Corey Hawkins) wartet ein Abenteuer der besonderen Art.  Fotoquelle: RTL / 2017 Warner Bros. Entertainment Inc., Legendary Pictures Productions, LLC and Ratpac-Dune Entertainment LLC.
Kong: Skull Island
"Kong: Skull Island" beeindruckt durch gute visuelle Effekte.  Fotoquelle: RTL / 2017 Warner Bros. Entertainment Inc., Legendary Pictures Productions, LLC and Ratpac-Dune Entertainment LLC.

Ja, es gibt sie noch. Auch heute, da das Kino nur so wimmelt von überdimensionierten CGI-Ungeheuern: diese ganz besonderen Monster, die man als Zuschauer im Herzen trägt. Eines dieser Untiere ist zweifelsohne King Kong. Während die populäre Adaption von Peter Jackson (2005) inhaltlich dicht am Original "King Kong und die weiße Frau" (1933) blieb, erzählt der Abenteuerfilm "Kong: Skull Island" (2017), den VOX nun zur besten Sendezeit wiederholt, eine abgewandelte Geschichte.

VOX
Kong: Skull Island
Abenteuer • 29.01.2026 • 20:15 Uhr

"Kong: Skull Island": Funktionale Figuren für ein actionreiches Monster-Spektakel

Der US-Wissenschaftler Bill Randa (John Goodman) hat via Satellit eine bisher völlig unbekannte Insel ausgemacht. Mit einer Crew um Colonel Packard (Samuel L. Jackson), den britischen Veteran James Conrad (Tom Hiddleston) und Fotografin Mason Weaver (Brie Larson) startet Randa eine Expedition. Bald schon bricht ein ganzes Hubschraubergeschwader durch eine dicke Sturmfront und dringt in den Ort ein, "wo Mythos und Wissenschaft zusammenkommen". Keine fünf Minuten später hat Kong alle Helikopter vom Himmel geholt – zurück bleiben zwei Splittergruppen.

Die einen wollen verschwinden, die anderen wollen den großen, bösen Affen töten und stürzen sich zielstrebig ins Verderben. Wo "King Kong"-Filme sonst auch immer davon erzählen, wie der Mensch im Angesicht des Unbekannten seine hässlichste Seite zeigt, konzentriert sich "Kong: Skull Island" vorwiegend auf dessen dumme Seite. Identifikationsfaktor gleich null, die Figuren bleiben allesamt blasse Stereotypen. Das ist angesichts dieses phänomenalen Casts schade, aber für einen Monster-Film in Ordnung.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

