"Let's Dance": Darum fehlt Profitänzerin Isabel Edvardsson in der neuen Staffel

Isabel Edvardsson war jahrelang fester Bestandteil der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Doch ihren letzten Auftritt als Profitänzerin hatte die Schwedin 2023 in der 16. Staffel mit Tanzpartner Jens "Knossi" Knossalla. Danach folgte eine Pause, die weiter andauert: Auch in der kommenden Staffel fehlt Edvardsson auf dem Tanzparkett. Warum, das begründete die 43-Jährige nun in einem Instagram-Post.

Wie Edvardsson dort erklärt, lassen ihre Aufgaben als dreifache Mutter wie auch ihre Pflichten als Tänzerin und Tanzlehrerin ein Comeback bei "Let's Dance" derzeit nicht zu. "Um mich kurzzufassen: Die Kinder", schreibt Edvardsson zur Begründung ihrer anhaltenden Abwesenheit von der Tanzshow. Zudem sei derzeit "organisatorisch etwas sehr viel los", fügt sie mit Blick auf ihre Tanzschule an, die sie in Hamburg und Ahrensburg betreibt.

Sie habe sich "viele Gedanken" über ein "Comeback Nr. 3" gemacht, doch noch sei sie dafür nicht bereit. "Auch wenn die Möglichkeit da ist, gibt es so viele Themen, die miteinspielen und man muss 100 Prozent geben können", schreibt sie. Sie fühle sich aktuell jedoch "fit und gut" und habe "vieles im Griff".

"Wer weiß was noch passiert?": "Let's Dance"-Star schließt Comeback nicht aus Eine Rückkehr als Profitänzerin bei "Let's Dance" schließt Edvardsson jedoch nicht aus. "Wer weiß, was noch passiert und wann ich wieder tanze", fügt sie hinzu. "Die Leidenschaft und Fleiß ist definitiv in mir, aber genauso die unfassbare Liebe gegenüber meine Familie."

Auch wenn sie bei der Tanzshow noch nicht mitmachen kann, bleibt sie ihr dennoch emotional verbunden. "Ich werde Feuer und Flamme für meine Kollegen sein und selber bei einigen Drehs dabei sein." Sie freue sich auf die nächste Staffel, die ab 27. Februar bei RTL ausgestrahlt wird.

Isabel Edvardsson gehörte seit 2006 immer wieder zum Ensemble der Profitänzerinnen und -tänzer. In den Jahren 2018, 2021, 2024 und 2025 legte sie jeweils aufgrund von Schwangerschaften und Elternzeit eine Pause ein. Die Sendung hatte sie zweimal gewonnen, 2006 mit Tanzpartner Wayne Carpendale und 2014 mit DSDS-Gewinner Alexander Klaws. Bei ihrem vorerst letzten Auftritt ertanzte sie sich mit Entertainer Jens Knossalla den fünften Platz.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

