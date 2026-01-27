Home News Star-News

"Let's Dance": Darum fehlt Profitänzerin Isabel Edvardsson in der neuen Staffel

Edvardssons Tanzpause

"Let's Dance": Darum fehlt Profitänzerin Isabel Edvardsson in der neuen Staffel

27.01.2026, 11.11 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Isabel Edvardsson, eine der bekanntesten Profitänzerinnen von "Let's Dance", wird in der neuen Staffel nicht dabei sein. Die Mutter von drei Kindern erklärt ihre Entscheidung über Instagram und schließt ein Comeback nicht aus.
Isabel Edvardsson
Isabel Edvardsson hat im Moment zu viel zu tun, daher kann die Profitänzerin auch bei der nächsten "Let's Dance"-Staffel nicht mitmachen.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Isabel Edvardsson war jahrelang fester Bestandteil der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Doch ihren letzten Auftritt als Profitänzerin hatte die Schwedin 2023 in der 16. Staffel mit Tanzpartner Jens "Knossi" Knossalla. Danach folgte eine Pause, die weiter andauert: Auch in der kommenden Staffel fehlt Edvardsson auf dem Tanzparkett. Warum, das begründete die 43-Jährige nun in einem Instagram-Post.

Wie Edvardsson dort erklärt, lassen ihre Aufgaben als dreifache Mutter wie auch ihre Pflichten als Tänzerin und Tanzlehrerin ein Comeback bei "Let's Dance" derzeit nicht zu. "Um mich kurzzufassen: Die Kinder", schreibt Edvardsson zur Begründung ihrer anhaltenden Abwesenheit von der Tanzshow. Zudem sei derzeit "organisatorisch etwas sehr viel los", fügt sie mit Blick auf ihre Tanzschule an, die sie in Hamburg und Ahrensburg betreibt.

Sie habe sich "viele Gedanken" über ein "Comeback Nr. 3" gemacht, doch noch sei sie dafür nicht bereit. "Auch wenn die Möglichkeit da ist, gibt es so viele Themen, die miteinspielen und man muss 100 Prozent geben können", schreibt sie. Sie fühle sich aktuell jedoch "fit und gut" und habe "vieles im Griff".

Derzeit beliebt:
>>Fest im Sattel mit den "Feste"-Shows: Florian Silbereisen verlängert auch bei der ARD
>>Ina Müller berichtet von misslungenem Interview mit Til Schweiger: "Das war traumatisierend"
>>"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt Starttermin
>>Tim Mälzer spricht über Kostendruck auf seiner TV-Show: "Dann höre ich auf"

"Wer weiß was noch passiert?": "Let's Dance"-Star schließt Comeback nicht aus

Eine Rückkehr als Profitänzerin bei "Let's Dance" schließt Edvardsson jedoch nicht aus. "Wer weiß, was noch passiert und wann ich wieder tanze", fügt sie hinzu. "Die Leidenschaft und Fleiß ist definitiv in mir, aber genauso die unfassbare Liebe gegenüber meine Familie."



Auch wenn sie bei der Tanzshow noch nicht mitmachen kann, bleibt sie ihr dennoch emotional verbunden. "Ich werde Feuer und Flamme für meine Kollegen sein und selber bei einigen Drehs dabei sein." Sie freue sich auf die nächste Staffel, die ab 27. Februar bei RTL ausgestrahlt wird.

Isabel Edvardsson gehörte seit 2006 immer wieder zum Ensemble der Profitänzerinnen und -tänzer. In den Jahren 2018, 2021, 2024 und 2025 legte sie jeweils aufgrund von Schwangerschaften und Elternzeit eine Pause ein. Die Sendung hatte sie zweimal gewonnen, 2006 mit Tanzpartner Wayne Carpendale und 2014 mit DSDS-Gewinner Alexander Klaws. Bei ihrem vorerst letzten Auftritt ertanzte sie sich mit Entertainer Jens Knossalla den fünften Platz.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt Starttermin
RTL startet am 27. Februar die 19. Staffel von "Let's Dance". Mit dabei sind prominente Persönlichkeiten wie Bianca Heinicke, Ross Antony und Nadja Benaissa.
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

Lehrer viral: Wie Reff Diskriminierung bekämpft
"37° – Ein Lehrer geht viral"
37° - Ein Lehrer geht vira
Fans sind nach ultrakurzer Dschungelcamp-Folge wütend: "Was soll das?"
Dschungelcamp-Kürzung
Tag 3 im Dschungelcamp
Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will
Traumfigur
Laura Maria Rypa auf einem roten Teppich.
Diego Pooth: Während "Let's Dance" hat ihm Arzt "das Knie gerettet"
"Let's Dance"
"NDR Talk Show"
Lola Weippert postet Video aus Flugzeug-Toilette – Fans trauen ihren Augen nicht
Yoga im Flugzeug
Lola Weippert
Dschungel-Auftakt: Darf Simone Ballack ihre Emilio-Kette mitnehmen?
Luxus-Gegenstände
Simone Ballack im Interview am Flughafen.
Dschungelcamp-Überraschung um Stefan Raab: RTL kündigt Live-Auftritte an
Raabs Dschungelshow
Stefan Raab
RTL enthüllt vorab: So ekelig wird die erste Dschungelprüfung
Dschungelprüfung
Dschungelcamp
Mega-Regeländerung im Dschungelcamp: Das kommt auf die Promis zu!
Dschungelcamp-Neuerung
Dschungelcamp 2026
Neue Prüfungen, neue Regeln: RTL krempelt 2026 das "Dschungelcamp" um
Es ist soweit
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Amira Aly denkt über Schönheits-OP nach: "Da stehe ich auch zu"
OP-Pläne
Amira Aly
Sendepause für "Wer wird Millionär?": Deshalb fliegt Günther Jauch aus dem RTL-Programm
Quizpause
Günther Jauch mit kritischem Blick.
125. Geburtstag: Diese Filmlegende sprach den ersten Satz im deutschen Tonfilm
Tonfilm-Pionier
Willy Fritsch
Auch in der x-ten Wiederholung sehenswert: Die beste Zeitschleifenkomödie aller Zeiten im Free-TV
Zeitlose Komödie
Und täglich grüßt das Murmeltier
Sie brachte ihn zu Scientology: Das macht Tom Cruise' Ex-Frau heute
Mimi Rogers' Karriere
Der Mann im Hintergrund (1987)
ZDF zeigt "Die Wannseekonferenz" zum 80. Jahrestag
"Die Wannseekonferenz"
Die Wannseekonferenz
Die Verzweiflung der "Displaced Persons"
"Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)"
Die Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)
Was wurde aus der "Familie Heinz Becker"?
Leben nach der Serie
Familie Heinz Becker
Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Keanu Reeves als scheiternder Schutzengel: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVDs
"Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel"
Seit Jahrzehnten vor der Kamera: Monika Baumgartner blickt auf ihr Leben
Karriereende? Nicht für sie!
Monika Baumgarnter
Carina Walz: Ein Blick auf das Vermögen der Ehefrau von Dieter Bohlen
Finanzielle Eigenständigkeit
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.
So wohnt Beatrice Egli privat: Ein Blick in ihr Zuhause am Zürichsee
Intime Einblicke
Beatrice Egli redet.
„Der Bergdoktor“: Hans Sigl spricht erstmals über ein mögliches Serien-Ende
Hans Sigls Zukunftspläne
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Schlager-Star Mary Roos denkt an den Tod: "Ich amüsiere mich immer"
Mary Roos im Unruhestand
Kölner Treff
Neues Kapitel für „Wetten, dass..?“: Frank Elstner äußert sich zu den Kaulitz-Brüdern
Sensation im ZDF
Frank Elstner
Kein Weltuntergang, dafür jede Menge Ego: Warum "Wonder Man" die klügste Marvel-Serie seit Langem ist
Satirische Superheldenserie
"Wonder Man" | Disney+
Krebs-Erkrankung war "ein Schock": Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot
Comedy-Legende
Gerd Knebel
Unglaubliches Meisterwerk: "Son of Saul" zeigt das Grauen von Auschwitz
Holocaust-Mahnmal
"Son of Saul"
Ikonisches RTL-Moderationsduo: Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel "waren nicht befreundet"
TV-Duo-Entzauberung
Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben