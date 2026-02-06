"Nacht über Berlin": Kritik zum Drama mit Anna Loos und Jan Josef Liefers auf 3sat

Home News TV-News

06.02.2026, 06.45 Uhr
von Eric Leimann
In "Nacht über Berlin" von Regisseur Friedemann Fromm erleben Anna Loos und Jan Josef Liefers die dramatischen Ereignisse der Jahre 1932/33 in der Hauptstadt. Während die politische Lage eskaliert, entfaltet sich eine bewegende Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Reichstagsbrands.
Albert Goldmann (Jan Josef Liefers), der für die SPD im Reichstag sitzt, schmuggelt gefährliche Fracht ins zunehmend nach rechts driftende Deutschland.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/UFA Filmproduktion/F.
Historische Montage in "Nacht über Berlin": Anna Loos und Jan Josef Liefers spielen die Barsängerin Henny Dallgow und den jüdischen Arzt Albert Goldmann, die sich im Berlin der frühen 30er-Jahre ineinander verlieben.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/UFA Filmproduktion/Dicks/Terjung (Montage: thjnk)
Noch darf er hier reden - wenn auch unter lautem rechtem Getöse: der jüdische Reichstagsabgeordnete Albert Goldmann (Jan Josef Liefers).  Fotoquelle: ZDF / ARD Degeto / UFA Filmproduktion / F. Dicks
Die Restwürze der "Roaring Twenties": Sängerin Henny (Anna Loos) begeistert ihr Publikum im Berliner "Ballhaus". Doch die Nazis sitzen schon im Publikum. Noch sind sie begeistert ...  Fotoquelle: ZDF / ARD Degeto / UFA Filmproduktion / F. Dicks
Liebe in schwierigen Zeiten: Die wohlhabende Sängerin Henny Dallgow (Anna Loos) verliebt sich während der aufkommenden Nazi-Zeit in einen jüdischen Reichstagsabgeordneten.  Fotoquelle: ZDF / ARD Degeto / UFA Filmproduktion / J. Terjung
Die großbürgerliche Henny (Anna Loos) hat ihren neuen Freund Albert Goldmann (Jan Josef Liefers) nach Hause eingeladen - wo latent antisemititsche Stimmung herrscht.  Fotoquelle: ZDF / ARD Degeto / UFA Filmproduktion / J. Terjung

In den Jahren 1932 und 1933 wurde die erste Demokratie auf deutschem Boden demselben gleichgemacht. Fluchtpunkt einer Untergangsgeschichte der Weimarer Republik war der Reichstagsbrand am Abend des 27. Februar 1933. Ihn nutzte der neu eingesetzte Reichskanzler Adolf Hitler, der jedoch über keine eigene parlamentarische Mehrheit verfügte, für seine "Reichstagsbrandverordnung". Sie setzte die wesentlichen Grundrechte der Verfassung außer Kraft. Der aufwendig inszenierte Fernsehfilm "Nacht über Berlin" (2013), den 3sat nun wiederholt, will Geist und Ereignisse im Berlin jener Tage einfangen. Regisseur Friedemann Fromm ("Weissensee") bedient sich bei diesem spannenden, aber etwas sperrigen Stoff, eines legitimen Tricks: Er setzt auf Star-Power und eine fiktionale Liebesgeschichte.

Nacht über Berlin
Drama • 06.02.2026 • 20:15 Uhr

Nun gut, die Charaktere sind ein wenig exemplarisch angelegt. Da wäre Albert Goldmann (Jan Josef Liefers). Ein jüdischer Arzt, der im Arbeiterbezirk Wedding vorwiegend arme Leute behandelt und für die gemäßigte SPD im Reichstag sitzt. Sein jüngerer Bruder Edwin (Franz Dinda) hingegen ist bei den Kommunisten.

Im feineren Teil der Stadt residiert die emanzipierte, unverheiratete Sängerin Henny Dallgow (Anna Loos), die sich in den Arbeiterarzt verliebt. Während die Atmosphäre auf den Straßen Berlins zunehmend hitzig wird, gerät auch Henny zwischen die Fronten. Soll sie Albert aufgeben und sich dem aufkommenden braunen Sturm über Deutschland ergeben?

Als sich die politischen Ereignisse zuspitzen, empfängt Albert Goldmann in seiner Praxis einen verwirrt wirkenden Holländer. Wenig später erfährt er, das jener Marinus van der Lubbe tatsächlich vorhat, den Reichstag in Band zu setzen. Sofort macht sich der Arzt auf den Weg, die Tat zu verhindern.

"Nacht über Berlin" ist für einen TV-Film beachtlich ausgestattet. Mit großem Aufwand in Sachen Kostüm, Komparsen und Kulissen – unter anderem der Nachbildung des historischen Plenarsaals des Reichstages – schafft es Friedemann Fromm, so etwas wie den Geist jener unruhigen Zeit wiederaufleben zu lassen.

Nacht über Berlin – Fr. 06.02. – 3sat: 20.15 Uhr

"Ausziehen und ins Bett legen": "Tatort"-Star Jan Josef Liefers verrät Beziehungstipp bei Streit
Jan Josef Liefers und Anna Loos teilen nicht nur die Leidenschaft für Schauspiel und Musik. Das Paar ist mittlerweile auch seit über 20 Jahren glücklich verheiratet. Der "Tatort"-Star hat nun verraten, welche kleinen Tipps dabei helfen können.
Beziehungstipps
Jan Josef Liefers und Anna Loos

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

