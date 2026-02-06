"Nacht über Berlin": Kritik zum Drama mit Anna Loos und Jan Josef Liefers auf 3sat

In den Jahren 1932 und 1933 wurde die erste Demokratie auf deutschem Boden demselben gleichgemacht. Fluchtpunkt einer Untergangsgeschichte der Weimarer Republik war der Reichstagsbrand am Abend des 27. Februar 1933. Ihn nutzte der neu eingesetzte Reichskanzler Adolf Hitler, der jedoch über keine eigene parlamentarische Mehrheit verfügte, für seine "Reichstagsbrandverordnung". Sie setzte die wesentlichen Grundrechte der Verfassung außer Kraft. Der aufwendig inszenierte Fernsehfilm "Nacht über Berlin" (2013), den 3sat nun wiederholt, will Geist und Ereignisse im Berlin jener Tage einfangen. Regisseur Friedemann Fromm ("Weissensee") bedient sich bei diesem spannenden, aber etwas sperrigen Stoff, eines legitimen Tricks: Er setzt auf Star-Power und eine fiktionale Liebesgeschichte.

Nacht über Berlin Drama • 06.02.2026 • 20:15 Uhr

Nun gut, die Charaktere sind ein wenig exemplarisch angelegt. Da wäre Albert Goldmann (Jan Josef Liefers). Ein jüdischer Arzt, der im Arbeiterbezirk Wedding vorwiegend arme Leute behandelt und für die gemäßigte SPD im Reichstag sitzt. Sein jüngerer Bruder Edwin (Franz Dinda) hingegen ist bei den Kommunisten.

Im feineren Teil der Stadt residiert die emanzipierte, unverheiratete Sängerin Henny Dallgow (Anna Loos), die sich in den Arbeiterarzt verliebt. Während die Atmosphäre auf den Straßen Berlins zunehmend hitzig wird, gerät auch Henny zwischen die Fronten. Soll sie Albert aufgeben und sich dem aufkommenden braunen Sturm über Deutschland ergeben?

Als sich die politischen Ereignisse zuspitzen, empfängt Albert Goldmann in seiner Praxis einen verwirrt wirkenden Holländer. Wenig später erfährt er, das jener Marinus van der Lubbe tatsächlich vorhat, den Reichstag in Band zu setzen. Sofort macht sich der Arzt auf den Weg, die Tat zu verhindern.

"Nacht über Berlin" ist für einen TV-Film beachtlich ausgestattet. Mit großem Aufwand in Sachen Kostüm, Komparsen und Kulissen – unter anderem der Nachbildung des historischen Plenarsaals des Reichstages – schafft es Friedemann Fromm, so etwas wie den Geist jener unruhigen Zeit wiederaufleben zu lassen.

Nacht über Berlin – Fr. 06.02. – 3sat: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.