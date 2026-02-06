Home News TV-News

"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026": Die Eröffnungsfeier in der ARD

"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026"

Olympia 2026: Die Eröffnung

06.02.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Die Olympischen Winterspiele 2026 kehren nach Europa zurück und finden an renommierten Wintersportorten in Italien statt. ARD, ZDF und Eurosport bieten umfassende Berichterstattung und exklusive Einblicke in die Wettbewerbe.
Olympische Winterspiele 2026
Die 25. Olympischen Winterspiele finden 2026 in Mailand, Cortina d'Ampezzo und anderen italienischen Orten statt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Mattia Ozbot
Olympische Winterspiele 2026
Sportmoderatorin Esther Sedlaczek berichtet für das Erste aus dem ARD/ZDF-Olympiastudio in Mainz.   Fotoquelle: ARD/Marc Rehbeck
Olympische Winterspiele 2026
Katrin Müller-Hohenstein präsentiert die aktuellen Olympia-Ereignisse an den Sendetagen des ZDF.  Fotoquelle: ZDF/NOI CREW
ARD Story: Felix Neureuther - Olympia im Wandel?
Kurz vor Beginn der XXV. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo nimmt Felix Neureuther den Sinn der Spiele unter die Lupe.  Fotoquelle:  BR / Dr. Georg Bayerle
Lena Kesting im Interview
Wie sie im Interview anlässlich ihrer erneuten Kooperation bei den Olympischen Winterspielen verrät, setzt Lena Kesting bei ihren Vorbereitungen auf Olympia auf den Experten und ehemaligen deutschen Skispringer Severin Freund.  Fotoquelle: ZDF/AP/Trond Isaksen
Die Winterolympiade bei Eurosport
Eurosport setzt auf geballte Sportler-Expertise (von links): Patrick Ehelechner, Natalie Geisenberger, Michael Rösch, Anni Friesinger, Markus Eisenbichler, Viktoria Rebensburg, Martin Schmitt, Kevin Kuske, Fritz Dopfer, Stella Heiß.   Fotoquelle: Warner Bros. Discovery
Olympische Winterspiele 2026
Der ehemalige Skispringer Martin Schmitt ist bei Olympia für Eurosport im Einsatz.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Alexander Hassenstein

Nach den aus deutscher Sicht eher exotischen Austragungsorten Peking (2022) und Pyeongchang (2018) kommen die 25. Olympischen Winterspiele in diesem Jahr zurück nach Europa: In Italien stürzen sich von Freitag, 6. Februar, bis Sonntag, 22. Februar, 3.500 Sportlerinnen und Sportler in den Wettkampf um 116 Goldmedaillen in 16 Disziplinen. Beste TV-Sendezeiten sind dabei garantiert. Wann und wo sich das Einschalten lohnt, lesen Sie hier.

ARD
Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026
Sport • 06.02.2026 • 18:00 Uhr

Gemeinsame Federführung von BR und MDR

Italien ist zum bereits dritten Mal in der Geschichte Gastgeber der Olympischen Winterspiele. Anders als 1956 (Cortina d'Ampezzo) und 2006 (Turin) handelt es sich diesmal um dezentrale Spiele mit 13 Wettkampfstätten an sechs unterschiedlichen Austragungsorten. Von Mailand über Cortina, von Bormio bis Antholz, von Livigno bis Val di Fiemme sind viele klangvolle Namen dabei.

ARD und ZDF wollen diese besondere Herausforderung, die in einer Zeit kommt, in der öffentlich-rechtliche Sendeanstalten ohnehin zum Sparen angehalten sind, mit einer besonderen Strategie angehen: Erstmals teilen sich der Bayerische Rundfunk und der Mitteldeutsche Rundfunk die Federführung innerhalb der ARD auf. Außerdem befindet sich ein Großteil der benötigten Technik in Deutschland und nicht in Italien. Dreh- und Angelpunkt der Berichterstattung ist das Nationale Sendezentrum mit dem ARD/ZDF-Olympiastudio in Mainz.

Derzeit beliebt:
>>"Fastnacht in Franken 2026": Die Traditionsveranstaltung im BR
>>Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die DVD-Highlights der Woche
>>Lena Kesting moderiert Olympia im ZDF: Ex-Schwimmerin berichtet live aus Italien
>>ARD Story: Felix Neureuther kritisiert Olympia 2026 in Mailand und Cortina

So startet Olympia im Ersten und im ZDF

Aus dem Studio in Mainz präsentieren Esther Sedlaczek und Stephanie Müller-Spirra (ARD) beziehungsweise Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer (ZDF) das Programm. Der offizielle Startschuss fällt am Freitag, 6. Februar: Im Vorfeld der offiziellen Eröffnungsfeier zeigt das Erste bereits ab 18 Uhr die Vorrunde der Frauen im Eishockey und die Round Robin Mixed Doubles im Curling. Ab 19.50 Uhr überträgt das Erste dann live die Eröffnungsfeierlichkeiten aus dem Mailänder Fußballtempel San Siro. Es kommentieren Tom Bartels und der Italien-Kenner und Journalist Giovanni di Lorenzo.



Das ZDF blickt zu diesem Zeitpunkt bereits auf zwei Übertragungstage zurück: Bereits am Mittwoch, 4. Februar, können auf zdf.de die ersten olympischen Qualifikations-Wettbewerbe gestreamt werden. Am Donnerstag, 5. Februar, ab 12 Uhr, zeigt das ZDF das erste Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen gegen Schweden. Die Berichterstattung an den folgenden Wettkampftagen erfolgt im stetigen Wechsel zwischen den beiden Sendern. Die Übertragungen beginnen in der Regel zwischen 9 und 10 Uhr morgens und enden, nur unterbrochen von aktuellen Ausgaben der "Tagesschau" oder "heute"-Nachrichten, gegen 23 Uhr.

Die Highlights am ersten Wochenende

Die beim deutschen Publikum besonders beliebten Wettbewerbe und Disziplinen werden von ARD und ZDF weiterhin direkt aus Italien präsentiert: Moderator Markus Othmer und Ex-Skirennläufer Felix Neureuther berichten am Samstag, 7. Februar, um 11.15 Uhr, im Ersten, von der Ski-Alpin-Abfahrt der Männer. Die Ereignisse an der Skisprungschanze werden von Ex-Profi Sven Hannawald und die Moderatorin Lea Wagner kommentiert. Den ersten Durchgang der Frauen zeigt das Erste ebenfalls am Samstag, 7. Februar, ab etwa 18.40 Uhr.

Am Sonntag, 8. Februar, überträgt das ZDF unter anderem die erste Entscheidung im Biathlon (4 x 6 km Mixed-Staffel, um 14.05 Uhr). Die Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und der Biathlon-Moderator Alexander Ruda sind im Analyse-Einsatz. Sven Fischer ist als Co-Kommentator dabei. Auch die Bob- und Rodel Wettbewerbe im Eiskanal werden direkt aus Italien präsentiert. Ob die deutschen Asse auch im hochmodernen Sliding Centre dominieren werden?

Umfangreiches Begleitprogramm

Ergänzt und abgerundet wird die Berichterstattung zu den jeweiligen Wettbewerben durch Studiogespräche, Expertenanalysen, Hintergrundstücke und olympische Archivschätze. Als Studiogäste und Co-Kommentatoren der ARD treten unter anderem die Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt, der ehemalige Eishockeyspieler Rick Goldmann und Gela Allmann, Expertin in der neuen Olympiadisziplin Skibergsteigen, auf. Fürs ZDF sind darüber hinaus unter anderem der ehemalige Topfahrer des alpinen Skiweltcups, Marco Büchel, und Severin Freund, Skisprung-Olympiasieger in Sotschi 2014, als Experten im Einsatz.

Wem das linear gezeigte Angebot von ARD und ZDF nicht reicht, dem sei ein zusätzlicher Blick in die Mediatheken empfohlen: Hier stellen die beiden Sender 700 Stunden Bildmaterial in bis zu sieben, teils parallel laufenden Livestreams bereit. Einem Statement der ARD-Teamchefs Christoph Netzel (BR) und Raiko Richter (MDR) zufolge handelt es sich dabei um das größte "Digital-Paket, das die ARD je bei Winterspielen geschnürt hat".

So läuft Olympia bei Eurosport

Neben ARD und ZDF ist bei der Winterolympiade natürlich auch Warner Bros. Discovery (WBD) am Start und verspricht 850 Stunden Olympia live: 260 Stunden davon laufen im Free-TV bei Eurosport 1. Für das volle Angebot braucht es ein Abo beim neuen deutschen Streamingdienst HBO Max oder discovery+.

Das Expertenteam kann sich dabei einmal mehr sehen lassen: Es besteht aus rund 30 ehemaligen Athletinnen und Athleten, die in der Vergangenheit zusammengenommen 37 olympische Medaillen gewonnen haben. Mit dabei sind unter anderem der ehemalige Skispringer Martin Schmitt, die ehemalige Skirennläuferin Viktoria Rebensburg, die deutsche Rennrodlerin Natalie Geisenberger und der ehemalige Biathlet Michael Rösch. Für WBD berichten die vier live von den jeweiligen Austragungsorten ihrer Sportarten. Weitere Analysen im Live-Kommentar kommen unter anderem von der Olympiasiegerin Anni Friesinger, den ehemaligen deutschen Bundestrainern Werner Schuster und Jochen Behle und dem sechsmaligen Weltmeister Markus Eisenbichler.

Durch das jeweilige Programm des Tages führen Birgit Nössing, Oliver Sequenz und Fabian Hambüchen. Nössing und Hambüchen präsentieren in der Abendshow "Forza FaBi – Deine Olympia-Show" außerdem weitere Highlights und tiefgehende Analysen.

Die Paralympischen Spiele folgen im März

Die Schlussfeier der Winterolympiade zeigt das ZDF am letzten Wettkampftag, Sonntag, 22. Februar, um 20.15 Uhr. Anschließend haben Sport-Fans knapp zwei Wochen Zeit zum Verschnaufen, ehe am Freitag, 6. März, die Paralympischen Winterspiele beginnen. Auch diese werden von ARD und ZDF übertragen.

Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 – Fr. 06.02. – ARD: 18.00 Uhr

"Heated Rivalry": Queere Eishockey-Romanze erobert Deutschland
Die kanadische Serie "Heated Rivalry" hat mit ihrer queeren Eishockey-Romanze die Streamingwelt im Sturm erobert. Ab dem 6. Februar können auch deutsche Serienfans endlich verstehen, warum in Übersee alle über Shane und Ilya sprechen.
Das ist der Grund
Heated Rivalry, Staffel 1, 6. Februar, HBO Max

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Ich trinke gerne Kaffee, auf eine spezielle Art": So tickt der neue Kommissar im "Thüringenkrimi"
Neuer Thüringenkrimi
Golo Euler
"Bergdoktor" Martin Gruber besorgt: Ist Lily schuld an einer Katastrophe?
Lebensgefahr in Ellmau
"Der Bergdoktor: Schmelzpunkte"
"Nord bei Nordwest – Blindgänger": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Krimi-Komödie
"Nord bei Nordwest - Blindgänger"
Kritik an Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän: Roland Kaiser mischt sich ein
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
Dietmar Bär wird 65: Hättest du "Tatort"-Star in seiner ersten Rolle erkannt?
Schauspielkarriere
Dietmar Bär
"Big Little Lies" am Alpenrand: deutsch-österreichische Erfolgsserie geht in die zweite Staffel
"Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse"
Tage, die es nicht gab - Tödliche Geheimnisse
Hamburgs dunkle Seiten
"Nachtstreife (1)"
Nachtstreife
Marco Girnth verlässt „SOKO Leipzig“ – das ist der Grund
Nach 25 Jahren
Schauspieler Marco Girnth steht am Set der ZDF-Krimiserie "Soko Leipzig".
„Nord bei Nordwest“-Star Marleen Lohse über die neuen Folgen der ARD-Serie
„Natürlich wird es spannend“
Marleen Lohse schaut in die Kamera.
Eva Benetatou spricht Klartext nach Dschungelcamp-Aus
"Hat mich schockiert"
Dschungelcamp
Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert
Auktionserfolg
Pierre Niney
Eric Stehfest spricht über Franziska Temme: "Ich bin endlich wieder glücklich!"
Neue Verbindung
Edith Stehfest und Franziska Temme
"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!
So geht es weiter
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
Verrückt: Darum war Sasha acht Jahre lang nicht bei Silbereisen zu Gast
Er verrät den Grund
Sasha steht auf der Bühne vor einem Mikrofon.
„Er hatte recht!“: Vater schenkt Bilder – dann staunen alle bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 5. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Wenn ein Mann "keine andere Wahl" hat: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Vielfältige Kino-Neustarts
No Other Choice
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Dieses Muster sticht sofort ins Auge
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Gewalt, Schlaganfall, Absturz: Was Michelle wirklich durchmachen musste
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Seit 35 Jahren verheiratet: Der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Wer ist er?
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
In Bayern
Hans Sigl lächelt.
Fünfter Todestag: Diese Hollywood-Legende musste 80 Jahre auf den Oscar warten
Vielseitige Karriere
"Alles Geld der Welt"
Im Free-TV: An dieser klassenkämpferischen SciFi-Vision hätte auch Karl Marx seinen Spaß
Düstere Zukunftsvision
Elysium
Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!
Alter Hase verrät seine Grenzen
Dr. Bob im Overall
RTL verrät Details: So viel haben die bisherigen Exits im Dschungelcamp abgenommen
Dschungelkilos
Dschungelcamp 2026
"Wie verrückt geschrien": Christian Bale stieß an Film-Set an seine Grenzen
Horror-Musical
Christian Bale
Neue ZDF-Talkshow: Wer ist eigentlich Laura Larsson?
Podcast-Star im TV
Neo Social Club mit Laura Larsson
"Niemand sah mich als sexy an": So sah Salma Hayek früher aus
Hollywood
Salma Hayek
"The Danish Woman": Alle Infos zur dänischen Serie bei ARTE
Dänemarks Antiheldin
The Danish Woman
Laura Larsson startet mit "Neo Social Club" auf ZDFneo durch
Comedy und Internet
Neo Social Club mit Laura Larsson