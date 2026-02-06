"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026": Die Eröffnungsfeier in der ARD

Nach den aus deutscher Sicht eher exotischen Austragungsorten Peking (2022) und Pyeongchang (2018) kommen die 25. Olympischen Winterspiele in diesem Jahr zurück nach Europa: In Italien stürzen sich von Freitag, 6. Februar, bis Sonntag, 22. Februar, 3.500 Sportlerinnen und Sportler in den Wettkampf um 116 Goldmedaillen in 16 Disziplinen. Beste TV-Sendezeiten sind dabei garantiert. Wann und wo sich das Einschalten lohnt, lesen Sie hier.

Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 Sport • 06.02.2026 • 18:00 Uhr

Gemeinsame Federführung von BR und MDR Italien ist zum bereits dritten Mal in der Geschichte Gastgeber der Olympischen Winterspiele. Anders als 1956 (Cortina d'Ampezzo) und 2006 (Turin) handelt es sich diesmal um dezentrale Spiele mit 13 Wettkampfstätten an sechs unterschiedlichen Austragungsorten. Von Mailand über Cortina, von Bormio bis Antholz, von Livigno bis Val di Fiemme sind viele klangvolle Namen dabei.

ARD und ZDF wollen diese besondere Herausforderung, die in einer Zeit kommt, in der öffentlich-rechtliche Sendeanstalten ohnehin zum Sparen angehalten sind, mit einer besonderen Strategie angehen: Erstmals teilen sich der Bayerische Rundfunk und der Mitteldeutsche Rundfunk die Federführung innerhalb der ARD auf. Außerdem befindet sich ein Großteil der benötigten Technik in Deutschland und nicht in Italien. Dreh- und Angelpunkt der Berichterstattung ist das Nationale Sendezentrum mit dem ARD/ZDF-Olympiastudio in Mainz.

So startet Olympia im Ersten und im ZDF Aus dem Studio in Mainz präsentieren Esther Sedlaczek und Stephanie Müller-Spirra (ARD) beziehungsweise Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer (ZDF) das Programm. Der offizielle Startschuss fällt am Freitag, 6. Februar: Im Vorfeld der offiziellen Eröffnungsfeier zeigt das Erste bereits ab 18 Uhr die Vorrunde der Frauen im Eishockey und die Round Robin Mixed Doubles im Curling. Ab 19.50 Uhr überträgt das Erste dann live die Eröffnungsfeierlichkeiten aus dem Mailänder Fußballtempel San Siro. Es kommentieren Tom Bartels und der Italien-Kenner und Journalist Giovanni di Lorenzo.

Das ZDF blickt zu diesem Zeitpunkt bereits auf zwei Übertragungstage zurück: Bereits am Mittwoch, 4. Februar, können auf zdf.de die ersten olympischen Qualifikations-Wettbewerbe gestreamt werden. Am Donnerstag, 5. Februar, ab 12 Uhr, zeigt das ZDF das erste Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen gegen Schweden. Die Berichterstattung an den folgenden Wettkampftagen erfolgt im stetigen Wechsel zwischen den beiden Sendern. Die Übertragungen beginnen in der Regel zwischen 9 und 10 Uhr morgens und enden, nur unterbrochen von aktuellen Ausgaben der "Tagesschau" oder "heute"-Nachrichten, gegen 23 Uhr.

Die Highlights am ersten Wochenende Die beim deutschen Publikum besonders beliebten Wettbewerbe und Disziplinen werden von ARD und ZDF weiterhin direkt aus Italien präsentiert: Moderator Markus Othmer und Ex-Skirennläufer Felix Neureuther berichten am Samstag, 7. Februar, um 11.15 Uhr, im Ersten, von der Ski-Alpin-Abfahrt der Männer. Die Ereignisse an der Skisprungschanze werden von Ex-Profi Sven Hannawald und die Moderatorin Lea Wagner kommentiert. Den ersten Durchgang der Frauen zeigt das Erste ebenfalls am Samstag, 7. Februar, ab etwa 18.40 Uhr.

Am Sonntag, 8. Februar, überträgt das ZDF unter anderem die erste Entscheidung im Biathlon (4 x 6 km Mixed-Staffel, um 14.05 Uhr). Die Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und der Biathlon-Moderator Alexander Ruda sind im Analyse-Einsatz. Sven Fischer ist als Co-Kommentator dabei. Auch die Bob- und Rodel Wettbewerbe im Eiskanal werden direkt aus Italien präsentiert. Ob die deutschen Asse auch im hochmodernen Sliding Centre dominieren werden?

Umfangreiches Begleitprogramm Ergänzt und abgerundet wird die Berichterstattung zu den jeweiligen Wettbewerben durch Studiogespräche, Expertenanalysen, Hintergrundstücke und olympische Archivschätze. Als Studiogäste und Co-Kommentatoren der ARD treten unter anderem die Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt, der ehemalige Eishockeyspieler Rick Goldmann und Gela Allmann, Expertin in der neuen Olympiadisziplin Skibergsteigen, auf. Fürs ZDF sind darüber hinaus unter anderem der ehemalige Topfahrer des alpinen Skiweltcups, Marco Büchel, und Severin Freund, Skisprung-Olympiasieger in Sotschi 2014, als Experten im Einsatz.

Wem das linear gezeigte Angebot von ARD und ZDF nicht reicht, dem sei ein zusätzlicher Blick in die Mediatheken empfohlen: Hier stellen die beiden Sender 700 Stunden Bildmaterial in bis zu sieben, teils parallel laufenden Livestreams bereit. Einem Statement der ARD-Teamchefs Christoph Netzel (BR) und Raiko Richter (MDR) zufolge handelt es sich dabei um das größte "Digital-Paket, das die ARD je bei Winterspielen geschnürt hat".

So läuft Olympia bei Eurosport Neben ARD und ZDF ist bei der Winterolympiade natürlich auch Warner Bros. Discovery (WBD) am Start und verspricht 850 Stunden Olympia live: 260 Stunden davon laufen im Free-TV bei Eurosport 1. Für das volle Angebot braucht es ein Abo beim neuen deutschen Streamingdienst HBO Max oder discovery+.

Das Expertenteam kann sich dabei einmal mehr sehen lassen: Es besteht aus rund 30 ehemaligen Athletinnen und Athleten, die in der Vergangenheit zusammengenommen 37 olympische Medaillen gewonnen haben. Mit dabei sind unter anderem der ehemalige Skispringer Martin Schmitt, die ehemalige Skirennläuferin Viktoria Rebensburg, die deutsche Rennrodlerin Natalie Geisenberger und der ehemalige Biathlet Michael Rösch. Für WBD berichten die vier live von den jeweiligen Austragungsorten ihrer Sportarten. Weitere Analysen im Live-Kommentar kommen unter anderem von der Olympiasiegerin Anni Friesinger, den ehemaligen deutschen Bundestrainern Werner Schuster und Jochen Behle und dem sechsmaligen Weltmeister Markus Eisenbichler.

Durch das jeweilige Programm des Tages führen Birgit Nössing, Oliver Sequenz und Fabian Hambüchen. Nössing und Hambüchen präsentieren in der Abendshow "Forza FaBi – Deine Olympia-Show" außerdem weitere Highlights und tiefgehende Analysen.

Die Paralympischen Spiele folgen im März Die Schlussfeier der Winterolympiade zeigt das ZDF am letzten Wettkampftag, Sonntag, 22. Februar, um 20.15 Uhr. Anschließend haben Sport-Fans knapp zwei Wochen Zeit zum Verschnaufen, ehe am Freitag, 6. März, die Paralympischen Winterspiele beginnen. Auch diese werden von ARD und ZDF übertragen.

Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 – Fr. 06.02. – ARD: 18.00 Uhr

