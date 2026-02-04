Home News TV-News

"Nachtstreife (1)": Kritik zur Doku-Reihe in der ARD

"Nachtstreife (1)"

Hamburgs dunkle Seiten

04.02.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die Doku-Reihe "Nachtstreife" begleitet die Hamburger Polizei bei spannenden Einsätzen. Ob Einbruch, Kiez-Kriminalität oder wilde Verfolgungsfahrten – Bodycams zeigen alles hautnah.
Nachtstreife
Ein Gefühl, wie live dabei zu sein: Die Doku-Reihe zeigt, was sonst nur Polizeibeamten vor Ort sehen.  Fotoquelle: NDR/Christian Mader
Nachtstreife
Die Doku-Reihe begleitet Hamburger Polizisten bei ihren Einsätzen jenseits der üblichen Bürozeiten.  Fotoquelle: NDR/Christian Mader

Es ist die Faszination für die Grenzüberschreitung und für die latente Gefahr, die von der ARD-Doku-Reihe "Nachtstreife" ausgeht. In der mittlerweile sechsten Staffel des Format, das 2020 erstmalig auf Sendung ging und zunächst meist im Südwesten der Republik angesiedelt war, darf man diesmal Einsatzteams der Polizei Hamburg bei ihrem Berufsalltag jenseits der für viele Normalbürger üblichen Büro- und Geschäftsöffnungszeiten begleiten. Dabei lernt man Schutzpolizistinnen und -polizisten verschiedener Kommissariate sowie Beschäftigte des Kriminaldauerdiensts kennen, die meist als erste am Schauplatz von Verbrechen eintreffen. Möglich machen den maximal authentischen Eindruck auch Bodycam-Aufnahmen. Sie liefern ein ungefiltertes Bild der Einsatzarbeit.

ARD
Nachtstreife (1)
Dokumentation • 04.02.2026 • 22:50 Uhr

Bitte Abstand halten!

Einblicke erhält man in die vielfältigen Aufgaben der Polizei. Zu sehen sind Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung oder in Einbruchsfällen. Auch die Konfrontationen mit sogenannten "Autoposern", die die Motoren ihrer PS-starken Karossen oft absichtlich laut aufheulen lassen oder sich illegale Verfolgungsjagden liefern, wurde festgehalten. Natürlich steht auch die Milieu- und Kiez-Kriminalität im Fokus – unter anderem, wenn wegen eines "K.O.-Tropfen"-Verdachts ermittelt wird. Und dann wird auch eine Leiche aufgefunden. Es sind fordernde Fälle, die auch bei den routinierten Polizeiprofis ihre Spuren hinterlassen.

Nachtstreife (1) – Mi. 04.02. – ARD: 22.50 Uhr

