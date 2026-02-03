Keine „Let’s-Dance“-Rückkehr für Christina Hänni: Was steckt dahinter?

Ab dem 27. Februar wirbeln wieder Promis und Profitänzer übers RTL-Tanzparkett. Jüngst hat RTL enthüllt, welche Stars und Profis in der 19. Staffel das Tanzbein schwingen werden. Christina Hänni, ehemals Luft, ist dieses Jahr kein Teil der „Let’s-Dance“-Familie.

Christina Hänni: „Ich bin wirklich traurig darüber“ Am Montagmorgen postete sie ein Reel auf Instagram, in dem sie ihren Followern die traurige Kunde überbringt: „So, es ist raus: Ich bin dieses Jahr nicht bei ‚Let’s Dance‘ dabei. Und gleich ein paar Sachen vorweg: Nein, ich bin nicht schwanger. Nein, ich bin nicht in Elternzeit. Und klar, ich bin wirklich traurig darüber.“

Das klingt nicht so, als würde sie dieses Jahr freiwillig pausieren. Das ist auch einigen Fans aufgefallen. „[D]as klingt ja so, dass sie schon gerne mitgemacht hätte.“ Weiter erzählt die 35-Jährige: „Und nein, ich habe noch keinen Plan, wie es jetzt weitergeht. Aber gute News: Das finden wir gemeinsam raus.“ Auch das zeigt, dass Christina wohl fest mit einer „Let’s-Dance“-Zusage gerechnet hat. Sonst hätte sie fürs Frühjahr bestimmt schon andere Pläne geschmiedet. Trost gibt es von ihrem Mann Luca Hänni. Der 31-Jährige kommentierte: „ Mangelnde Leistung?

Jahr für Jahr wird der RTL-Tanzkader neu zusammengestellt. Über den Grund, warum „Let’s Dance“ sich gegen die Wahlschweizerin entschieden haben könnte, schweigt sie. Klar ist, Kinder sind definitiv kein Grund. In den Kommentaren wird jedoch fleißig spekuliert. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show kommentiert ein User: „An alle, die traurig sind wegen Christina, denkt mal kurz nach: Die anderen Profitänzer gehen außerhalb von LD das ganze Jahr über auf Tanzveranstaltungen, Events, machen Workshops, privaten Unterricht usw. Wenn man sich den Instagram-Account von Christina 2025 anschaut, hat sie NICHTS von alledem gemacht." Auch in den Kommentaren zu ihrem Reel finden sich ähnliche Meinungen: „RTL war mit ihrer Leistung nicht zufrieden.“

Ist Christina Hännis Ex der Grund? Aber ist wirklich angeblich mangelnde Leistung der Grund? Oder hat es nicht viel eher etwas mit ihrem Ex-Verlobten und Ex-Partner Evgeny Vinokurov zu tun, der dieses Jahr wieder mittanzen wird? „Ich glaube das hat was mit Evgeny zu tun, er ist sicher dabei, sehr schade, mir wird Christina sehr fehlen“, vermutet eine Followerin in den Kommentaren zu Christinas Reel. „Wahrscheinlich wegen evgeny oder? Da gab’s ja richtig beef zwischen euch im Netz und sie wollen nicht 2 Streitpartien in eine Show bringen“, schreibt ein anderer.

Rosenkrieg in der Öffentlichkeit Tatsächlich gab es letzten Juni einen Eklat zwischen den beiden. Evgeny postete drei Dinge, die er in seinem Leben bereut. Punkt zwei davon betrifft seine Ex-Verlobte und Ex-Tanzpartnerin Christina Hänni. Am 27. Juni 2025 schrieb er: „Ich hätte früher den Mut haben müssen, meine Tanzpartnerin zu wechseln 2011 war so ein Moment. Ich habe mich aus Loyalität entschieden – und nicht für meine sportliche Weiterentwicklung. Heute bereue ich das. Nicht, weil ich weiß, dass es mit jemand anderem besser gelaufen wäre – aber weil ich es nicht mal versucht habe. Und das nagt.“

Christina sei also daran schuld, dass er sich sportlich nicht habe weiterentwickeln können. Diese ließ das natürlich nicht auf sich sitzen und kommentierte: „Wow … hätte man sich auch sparen können. Aber gut dass hier zu erfahren. 13 gemeinsame erfolgreiche Jahre waren anscheinend nicht ausreichend. Alles Glück der Welt bei deiner persönlichen Weiterentwicklung.“ Evgeny blieb bei seiner „Meinung“ und behauptete, Christina sei nicht reflektiert, denn er habe lediglich über seine Entscheidung gesprochen, die er bereue. Schließlich eskalierte der Streit und Christina bezeichnete ihren Ex als „menschliche Mülltonne“.

Gekränkte Männlichkeit Bei seinen Followern kam diese „Meinung“ nicht gut an. Die Kommentatoren stehen überwiegend auf Christinas Seite. „Irgendwie peinlich wenn die ex Freundin und Partnerin immer noch so ein Thema zu sein scheint. Vllt wäre Christina auch erfolgreicher mit einem anderen Tanzpartner gewesen.“ Weiter heißt es, Evgeny würde seit Jahren immer wieder gegen Christina sticheln und sie und ihre sportliche Leistung schlecht reden. Christina hat ihren Ex mittlerweile in den sozialen Medien blockiert.

Es ist also durchaus möglich, dass „Let’s Dance“ keinen Streit hinter den Kulissen wollte. Trotzdem ist es bedenklich, dass RTL in diesem Fall wieder einmal bewiesen hätte, in welch patriarchal geprägten Welt wir noch immer leben. Denn in Evgenys Welt ist die Frau daran schuld, dass er sich hat nicht weiterentwickeln können. Sehr schade. Oder um es mit den Worten einer Followerin zu sagen: „Hier ist leider noch VIEL ‚persönliche Weiterentwicklung‘ nötig…“

