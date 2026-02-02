Home News TV-News

Dr. Bob im Dschungelcamp: Diese Prüfung würde sogar er aussetzen

Alter Hase packt aus

02.02.2026, 13.30 Uhr
von Natasa Unkel
Dr. Bob, der langjährige Notfallmediziner des Dschungelcamps, spricht über seine persönlichen Grenzen und verrät, bei welcher Prüfung für ihn Schluss wäre.
Dr. Bob im Overall
Dr. Bob ist schon lange für Notfälle im Camp zuständig.  Fotoquelle: RTL

Er ist Dschungel-Experte und der Arzt, dem die Stars vertrauen: Dr. Bob gehört seit der ersten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) zum Dschungelcamp. Der ausgebildete Notfallmediziner erklärt die Prüfungen und beruhigt aufgeregte Stars. Im Interview mit RTL hat der 75-Jährige jetzt verraten, welche Prüfung er selbst niemals antreten würde.

Nur Sonja Zietlow ist genauso lange dabei wie er. Gemeinsam sind sie seit der ersten Folge der deutschen Ausgabe des Dschungelcamps seit 2004 zu sehen. Dabei ist Dr. Bob schon seit 2002 im britischen Original „I’m a celebrity – Get me out of here!“ zu sehen. Für die Stars geht es in den Prüfungen mal in schwindelerregende Höhen, mal in enge Höhlen, andere Male sind die Sterne unter Wasser zu finden. Besonders gefürchtet bei den Bewohnern sind die Essensprüfungen.

„Oh mein Gott!“

Im Gespräch mit RTL erzählt Dr. Bob, dass er gerade am Anfang seiner Dschungelkarriere alle Spezialitäten probiert habe. An seine Grenzen brachten ihn aber weder pürierte Entenzunge noch Kuh-Urin. „Das einzige, was ich nicht essen kann, sind die großen Fischaugen“, sagt er. Dabei liebe er Sushi und Sashimi – geschmacklich haben die Fischaugen damit aber nichts zu tun. „Oh mein Gott, es ist wie reines Fischöl. Wenn ich ins Camp gehen würde, könnte ich das nicht machen!“

Wen trifft die Dschungel-Prüfung heute?

Nachdem gestern an Tag 10 Gil Ofarim alleine zur Prüfung antreten musste und acht von zehn Sternen für die Camper erspielen konnte, trifft es heute gleich vier Promis. An Tag 11 müssen Simone Ballack, Hubert Fella, Hardy Krüger und Patrick Romer zur „Die OWEH! C-Promis“-Prüfung. Sie müssen in eine Toilettenschüssel greifen und Werkzeuge ertasten. Diese brauchen sie, um unter Zeitdruck Sterne von einer Stange zu schrauben. Klingt noch ganz ok? Während der Prüfung regnen Riesenkakerlaken, Mehlwürmer und Heuschrecken auf die Dschungel-Stars herab.



Wie sich das Vierer-Gespann schlägt, gibt’s heute um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. 

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
Dschungelcamp

