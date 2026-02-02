Corinna Binzer: Schauspielerin erzählt in „Lebenslinien“ ihre bewegte Geschichte

Die BR-Dokureihe "Lebenslinien" porträtiert in der Folge "Corinna Binzer – vom Büro auf die Bühne" eine Frau, die trotz zahlreicher Brüche immer wieder den Mut findet, ihr Leben neu auszurichten.

Lebenslinien Dokumentation • 02.02.2026 • 22:00 Uhr

Geboren wird Corinna Binzer im Januar 1967 in München. Die spätere Schauspielerin ("Wer früher stirbt ist länger tot", Episodenauftritte bei "Sturm der Liebe") wächst bei ihren Großeltern auf. Als rebellischer Teenager wird sie von der Schule verwiesen und mit 17 ungeplant schwanger. Entgegen ihrer Erwartungen erfährt sie Unterstützung durch ihre Eltern. Nach der Geburt ihrer Tochter kann sie eine Lehre absolvieren. Für eine Arbeitsstelle zieht sie später nach Niederbayern – ihre Tochter bleibt, wie einst Corinna selbst, bei den Großeltern.

Gefangen in alten Mustern: Der lange Weg zurück zu sich selbst Auf dem Land gerät Corinna in eine unglückliche Beziehung, verliert zunehmend ihr Selbstwertgefühl und nimmt stark an Gewicht zu. Erst die Arbeit als Wiesn-Bedienung bringt eine Wende: Sie entdeckt ihr Talent, Menschen zu unterhalten, und gewinnt neues Selbstvertrauen. Zurück in München trifft sie ihren Jugendschwarm wieder – den 18 Jahre älteren Schauspieler Sepp Schauer ("Sturm der Liebe"). Die beiden werden ein Paar und gründen gemeinsam mit Corinnas Tochter eine Familie.

Als Schauer für ein Theaterstück kurzfristig eine Schauspielerin sucht, springt Corinna ein und steht erstmals auf der Bühne. Ob aus dieser Leidenschaft ein neuer Beruf entstehen kann, ist zunächst offen. Die "Lebenslinien"-Folge von Filmemacherin Elisabeth Mayer begleitet Corinna auf ihrem Weg und zeigt, wie sie sich Schritt für Schritt aus alten Mustern löst und einen Neuanfang wagt – dann auch auf Kabarett-Bühnen.

Lebenslinien – Mo. 02.02. – BR: 22.00 Uhr

