Home News TV-News

„Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova verrät: So streng sind die Profis wirklich

„haben vermutlich meine Kollegen noch nicht erlebt“

„Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova verrät: So streng sind die Profis wirklich

19.03.2026, 15.09 Uhr
von Alexander Kords
Was im Fernsehen leicht aussieht, kostet hinter den Kulissen viel Kraft. Einige Promis geraten bei „Let’s Dance“ im Training offenbar an ihre Grenzen.
Comedian Simon Gosejohann und Tänzerin Ekaterina Leonova bei „Let’s Dance“
Comedian Simon Gosejohann und Tänzerin Ekaterina Leonova bei „Let’s Dance“  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Wir Zuschauer sehen bei „Let’s Dance“ in erster Linie die fein choreografierten Tänze. Doch zwischen den Shows absolvieren die prominenten Teilnehmer harte Trainingseinheiten mit ihren professionellen Tanzpartnern. Und die fordern teilweise eine Menge Disziplin von ihnen.

Wie die Tänzer die Promis fordern

Als eine der strengsten Lehrmeisterinnen bei „Let’s Dance“ gilt Ekaterina Leonova, die deshalb schon den Beinamen „General“ erhalten hat. In Interviews relativiert sie diesen Ruf jedoch und möchte, dass ihre Rolle differenzierter wahrgenommen wird. So empfanden einige ihrer ehemaligen Tanzpartner sie als streng, während andere kein Problem mit ihrem Führungsstil hatten. Diejenigen, die sie als harte Anleiterin ansehen, „haben vermutlich meine Kollegen noch nicht erlebt“, sagte Leonova augenzwinkernd in einem Interview.

Auch Christian Polanc, der von 2007 bis 2023 bei 15 Staffeln von „Let’s Dance“ als Profitänzer dabei war, galt als sehr streng. Davon weiß vor allem Susan Sideropoulos ein Lied zu singen. Die Schauspielerin wurde Polanc bei ihrer Teilnahme 2007 zugeteilt. „Der Christian ist natürlich superstreng“, meinte Sideropoulos rückblickend. Scherzhaft berichtete sie von ihrer ersten Begegnung so: „Wir waren uns auf Anhieb sympathisch, und das hielt auch an, bis ich den echten Christian kennengelernt habe.“

Derzeit beliebt:
>>„Bares für Rares“: Dieses Fundstück vom Straßenrand bringt richtig Geld
>>Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen privat
>>„Die verkaufen ihre Kinder“: So rechnen „Let’s Dance“-Stars mit der Show ab
>>"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"

Die erfolgreichsten Profitänzer bei „Let’s Dance“

Dass sich Strenge auszahlt, beweisen die Erfolge, die vor allem Ekaterina Leonova bei „Let’s Dance“ vorweisen kann. Mit vier Siegen führt sie die Rangliste der Profitänzer an. Von 2017 bis 2019 gewann sie gleich drei Shows hintereinander: 2017 mit Gil Ofarim, 2018 mit Ingolf Lück und 2019 mit Pascal Hens. Zudem holte sie 2025 mit Diego Pooth den Sieg. Daher gilt sie in „Let’s Dance“-Kreisen als „Königsmacherin“, weil ihre Tanzpartner vermeintlich größere Chancen auf einen Sieg haben.

Christian Polanc kann seinerseits mit zwei Siegen bei „Let’s Dance“ glänzen: 2007 mit Susan Sideropoulos und 2011 mit Maite Kelly. Jeweils zwei Triumphe in der Show haben außerdem die Profitänzer Massimo Sinatò (2010 und 2020), Erich Klann (2012 und 2016), Kathrin Menzinger (2015, 2022) und Isabel Edvardsson (2006, 2014) vorzuweisen.

Oliver Geissen privat: Ehe, Kinder und Leben mit Christina Plate
Im Fernsehen ist Oliver Geissen seit Jahren präsent, privat bleibt er auffallend verschlossen. Genau das macht die wenigen Details über sein Leben so spannend.
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate

Gewichtsverlust und Nervenzusammenbruch bei „Let’s Dance“

Dass das Training für „Let’s Dance“ anspruchsvoll ist, zeigen allein die Zahlen, mit denen Gustav Schäfer nicht nur seine Fans beeindruckt. Zu Beginn der aktuellen Staffel Ende Februar 2026 brachte der Schlagzeuger von Tokio Hotel ein Gewicht von 98,6 Kilogramm auf die Waage. Nur zwei Wochen später waren es 94 Kilogramm und somit knapp fünf Kilogramm weniger. Einen möglichen Gewichtsverlust hatte Schäfer bereits vor Beginn der Show als eine seiner Motivationen genannt. Dazu kam, dass er sich selbst und der Öffentlichkeit beweisen wollte, dass er das harte Tanzprogramm durchhält.

Zu kämpfen hatte auch Bianca Heinicke – und zwar mit der Choreografie für einen Cha-Cha-Cha, den sie für die zweite Show der aktuellen Staffel einübte. Weil sie so große Schwierigkeiten damit hatte, sprach sie scherzhaft von einem Nervenzusammenbruch, den sie im Training erlitt. Ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke gab seinerseits zu, Spaß daran zu haben, ihre Limits zu testen. „Die kann man pushen, und das nutze ich auch aus“, so Cseke.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
"The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten": Darum geht's im Film mit Clooney
Familiendrama
"The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"
Dieses Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii": Kritik zur ARD-Dokumentation
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii"
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator
Moderatorenwechsel
Jörg Schönenborn
"Das dunkle Vermächtnis": Alle Infos zu dem ARD-Thriller mit Felicitas Woll
Mysterythriller
Das dunkle Vermächtnis
"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg
Tanzshow-Favoriten
Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke lachen.
Angela Finger-Erben: Das ist die prominente Ex von "Let's Dance"-Teilnehmer Simon Gosejohann
Ex-Partnerin
Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann.
Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben: Ihre Geschichten bleiben unvergessen
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.
"Bozen-Krimi"-Star Chiara Schoras: Das ist ihr berühmter Ex
Rückkehr als Kommissarin
Der Bozen-Krimi
„Das ist die unterste Form“: Howard Carpendale teilt gegen Helene Fischer aus
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Detlef Steves hat jetzt eigene vegane Ersatzprodukte!
Vegane Produktreihe
Detlef Steves
Unheilig-Frontmann Der Graf überrascht mit rührender Liebes-Beichte
Eine Reise, die alles veränderte
Der Graf erzählt von seiner romantischen Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau.
Marlene Lufen mit harter Israel-Kritik gegen die Regierung: "Keine Unterstützung mehr!"
Nahostkonflikt
Marlene Lufen
„Traumschiff“: Roland Kaiser reagiert auf Kritik an Florian Silbereisen
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Diese "James Bond"-Filme haben einen Oscar gewonnen
Oscar-Erfolge
Feuerball (1965)
Nun in der Gastronomie: Thore Schölermann steigt bei "The Voice" aus
Moderatorenwechsel
Thore Schölermann
Im Free-TV: Auch ohne seinen berühmten Hauptdarsteller ist dieses Actionfilm-Sequel ein irres Spektakel
Postapokalyptisches Spektakel
Mad Max: Fury Road
Durch die KI: Verstorbener Val Kilmer kehrt ins Kino zurück
Digitale Wiederauferstehung
Val Kilmer
Erstes Bond-Girl aller Zeiten: Das macht Ursula Andress heute
Bond-Ikone
Ursula Andress
Thilo Mischke über das boomende Geschäft mit dem Coaching – Zwischen Motivation und Manipulation
Coaching-Wildwest
Thilo Mischke
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Welcher Promi kommt in der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" auf die richtige Antwort?
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
Kaulitz-Brüder geben keine Unterstützung für Bandkollegen bei "Let's Dance"
Gustav Schäfer bei "Let"s Dance"
Bill und Tom Kaulitz feuern Gustav Schäfer bei "Let's Dance" nicht an.
Der Graf spricht über seine emotionale Reise bei "Sing meinen Song"
Der Graf emotional
Der Graf
Neue Staffel von "Kitchen Impossible": Tim Mälzer nicht immer dabei
Neue Staffel startet
Tim Mälzer
"Die zwei Leben der Lufthansa (1/2)": Alle Infos zur ARTE-Reportage
Die Geschichte einer Fluggesellschaft
Die zwei Leben der Lufthansa (1/2)
"Der Bozen-Krimi – Rebenblut": Darum geht's im ARD-Krimi mit Chiara Schoras
Mord in Italien
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
"Sonntagnachmittagsblues": Kritik zur ARTE-Serie über Selbstfindung mit Liv Henneguier
Französische Serie
Sonntagnachmittagsblues
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.