Home News Star-News

„Die verkaufen ihre Kinder“: So rechnen „Let’s Dance“-Stars mit der Show ab

Harte Kritik

„Die verkaufen ihre Kinder“: So rechnen „Let’s Dance“-Stars mit der Show ab

16.03.2026, 12.01 Uhr
von Ingo Gatzer
Neun Jahre nach ihrer Teilnahme blickt Cheyenne Pahde auf „Let’s Dance“ zurück – und äußert dabei überraschend deutliche Kritik.
Die Jury von „Let’s Dance“
Die Jury von „Let’s Dance“  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Friede, Freude, Eierkuchen und Tanzprofis, die sich in den Dienst ihrer prominenten Tanzpartner stellen, damit diese unter den strengen Augen der Jury möglichst gut abschneiden: Das ist wahrscheinlich das Bild, das viele Zuschauer von „Let’s Dance“ haben. Doch hinter den Kulissen der RTL-Tanzshow könnte es etwas anders aussehen – jedenfalls dann, wenn die Vorwürfe von Cheyenne und Valentina Pahde zutreffen. Diese erhoben die Zwillingsschwestern, die durch die ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ Bekanntheit erlangten, vor allem in ihrem gemeinsamen Podcast „Planet Pahde“.

Cheyenne Pahde übt Kritik an Profitänzerinnen

Bereits neun Jahre ist es her, dass Cheyenne Pahde bei „Let’s Dance“ dabei war. Damals tanzte die Schauspielerin („Blutige Anfänger“) an der Seite des deutschen Tanzsportlers Andrzej Cibis. Das Duo erreichte am Ende immerhin einen Mittelfeldplatz, nämlich Rang 8 von 14 teilnehmenden Paaren. Allerdings konnte sich das Tanzpaar in keiner einzigen Sendung ganz oben platzieren.

Positive Erinnerungen hat Cheyenne an die Show eher weniger. Das liegt auch an strengen Urteilen von Juror Joachim Llambi: „Hut ab! Dafür, dass ich da 22 war, dass ich da so cool und nett reagiert habe, dass ich da nicht manchmal in Tränen ausgebrochen bin.“ Was die Zuschauer damals nicht wussten: Die Schauspielerin musste tagsüber Dreharbeiten für die RTL-Soap „Alles was zählt“ absolvieren und abends dann noch trainieren und tanzen. Diese Doppelbelastung hat ihrer Meinung nach eine bessere Leistung und Platzierung verhindert.

Derzeit beliebt:
>>Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung: "Die Hölle"
>>„Noch nie so verzweifelt“: Ina Müllers spezielles Interview mit Til Schweiger
>>"Keine Zeit zu sterben" auf RTL: Der letzte Craig-Bond in der Primetime
>>"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"

Noch härter geht die 31-Jährige allerdings mit den Profitänzerinnen ins Gericht: „Die möchten eigentlich die Stars sein.“ Glaubt man Cheyenne Pahde, haben diese dann auch eher wenig Skrupel, um dieses Ziel zu erreichen: „Die tun alles dafür, nee, die verkaufen ihre Kinder.“

Ist „Let’s Dance“ ein „Haifischbecken“?

Doch nicht nur Cheyenne hat bei „Let’s Dance“ das Tanzbein geschwungen. Auch ihre Schwester Valentina („Marienhof“) hat schon bei der Show mitgemacht. Dabei schien diese den perfekten Tanzpartner gefunden zu haben. Valentina tanzte 2021 nämlich mit Valentin, genauer gesagt mit Valentin Lusin, der nicht nur Tänzer, sondern auch Tanzsporttrainer ist. Am Ende stand dann auch Lusin ganz oben auf dem Siegertreppchen: Dabei handelte es sich allerdings nicht um Valentin, sondern um seine Ehefrau Renata Lusin, die zusammen mit Ex-Fußballer Rúrik Gíslason die 14. Staffel der Show gewann.

Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben: Ihre Geschichten bleiben unvergessen
Während die aktuelle 19. Staffel von "Let’s Dance" gerade in vollem Gange ist, erinnern wir an die Tanz-Momente vergangener Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der RTL-Show, die vielen Fans unvergessen bleiben und blicken auf die Schicksale der verstorbenen Stars.
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.

Waren die Voraussetzungen ähnlich? Immerhin war auch Valentina während „Let’s Dance“ Teil des Casts einer RTL-Soap, nämlich von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Allerdings schnitt sie deutlich besser als ihre Schwester ab: auf dem zweiten Rang. Mit Valentin erreichte sie zudem am Ende von allen Teilnehmenden die höchste Jurypunktzahl pro Tanz und sicherte sich mehr erste Plätze als die Konkurrenz.

Dennoch blickt Valentina auf die Show ähnlich kritisch wie ihre Schwester: „Die Tänzerinnen da, ich hab’ immer das Gefühl, die möchten unbedingt bekannt werden.“ Die Stimmung bei der Show bezeichnet sie rückblickend sogar wenig schmeichelhaft als „Haifischbecken“. Im Gegensatz zu Cheyenne findet sie jedoch auch versöhnliche Worte – was natürlich mit ihrer besseren Platzierung zusammenhängen könnte: „Es war schön, es war ’ne gute Zeit.“

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

ORF stoppt Doku-Ausstrahlung: So geht es Natascha Kampusch heute
Ärzte und Opferhilfe begrüßen Entscheidung
Natascha Kampusch im Jahr 2019.
"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen": Das neue Quiz mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger
Neue Raab-Show
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Nach 13 Ehejahren: Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg
Tanzshow-Favoriten
Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke lachen.
Angela Finger-Erben: Das ist die prominente Ex von "Let's Dance"-Teilnehmer Simon Gosejohann
Ex-Partnerin
Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann.
Howard Carpendale mit heftiger Kritik an Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben: Ihre Geschichten bleiben unvergessen
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.
"Hat mich fertig gemacht": YouTuber kartet nach Aus gegen ARD und ZDF nach
YouTuber-Aus bei Funk
Alexander Prinz
„Traumschiff“-Debatte: Barbara Wussow äußert sich zu Florian Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Hinter der TV-Fassade: So sieht das Privatleben von Oliver Geissen aus
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Was ist da los? Margot Hellwig sorgt sich um Florian Silbereisens Gesundheit
Volksmusiklegende ist alarmiert
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne
Diese Filmenden sorgten für hitzige Diskussionen
Kontroverse Enden
Keine Zeit zu sterben
„Bares für Rares“-Expertin überrascht: „Ich habe so etwas noch nicht gesehen!“
Ausgabe vom 16. März
Horst Lichter
Oscars: Politthriller "One Battle After Another" triumphiert – doch sein Star geht leer aus
Oscar-Triumph für PTA
Paul Thomas Anderson
Packende Thriller-Action: "Parker" mit Statham und Lopez im Free-TV
Thriller-Highlight
Parker
Kurt Russell wird 75: Ein Leben voller Kultrollen
Hollywood-Legende
Kurt Russell
Elisabeth Volkmann: Die erste Marge Simpson
Pionierin der Synchronisation
Elisabeth Volkmann
Enttäuschung für "Buffy"-Fans: Darum wurde die Neuauflage der Kultshow abgesagt
Buffy-Reboot gestoppt
"Buffy - Im Bann der Dämonen"
Brigitte Hobmeier: „Wir werden von unseren Kindern auf unsere Werte geprüft“
ARD-Film „So haben wir dich nicht erzogen“
Brigitte Hobmeier steht in einer Tür und lächelt.
Altersheim "ist eine Option": TV-Star Michael Schanze sucht ein neues Zuhause
Wohnungsnot in München
Michael Schanze
"Nord Nord Mord – Sievers und der letzte Tango": Kritik zum ZDF-Krimi mit Julia Brendler
Mordfall auf Sylt
Nord Nord Mord - Sievers und der letzte Tango
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?": Die Reportage auf ProSieben
Deutschlands Wirtschaftskrise
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany - Zurück an die Weltspitze?"
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii": Kritik zur ARD-Dokumentation
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii"
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
"Der Anfang von etwas": Kritik zur Dokumentation auf 3sat
Siegfried Lenz' Jubiläum
Der Anfang von etwas
"Die 100 – Was Deutschland bewegt": Alle Infos zur Polit-Talk-Show in der ARD
Polit-Talk der neuen Art
Die 100 - Was Deutschland bewegt
Das Drama um die Oscars: Gewinnt Leonardo diCaprio den Preis?
Diamanten und Drama
Blood Diamond
Steven Gätjen in Hollywood: In diesem Film ist der Moderator zu sehen
Hollywood-Erfahrungen
Steven Gätjen
Revolution bei den Oscars: Neue Kategorie enthüllt
Oscars 2026
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"