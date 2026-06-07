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Optischer Wandel: So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!

Optischer Wandel

Andrea Kiewel: So hat sich der ZDF-"Fernsehgarten"-Star äußerlich verändert

07.06.2026, 13.04 Uhr
von Julian Flimm
Andrea Kiewel begann ihre Karriere im DDR-Fernsehen und wurde durch das ZDF-Format "Fernsehgarten" zur TV-Ikone. Nicht nur in ihrer Karriere hat sich die Moderatorin weiterentwickelt, auch optisch hat sich Kiwi gewandelt.
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
So sieht Andrea Kiewel heute aus – doch die Moderatorin hat sich über die Jahre stark verändert!  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Gerald Matzka

Am 10. Juni 1965 kam Andrea 'Kiwi' Kiewel im Ostteil Berlins zur Welt. Schon früh zeigte sich ihr sportliches Talent: Sie besuchte die Kinder- und Jugendsportschule „Werner Seelenbinder“ in Berlin-Alt-Hohenschönhausen und gehörte in den 1980er-Jahren der DDR-Jugendnationalmannschaft im Schwimmen an. Nach dem Abitur begann Kiwi 1983 ein Studium der Fächer Sport und Deutsch an der Clara-Zetkin-Schule in Berlin. In den Sommermonaten 1989 und 1990 arbeitete sie zusätzlich als Rettungsschwimmerin auf der Insel Usedom.

Von der Nachwuchssportlerin zur TV-Moderatorin

Ihre Fernsehkarriere startete Kiewel 1990 – im letzten Jahr des DDR-Fernsehens. Nach dessen Auflösung wechselte sie zum Berliner Regionalsender FAB, wo sie das Format „Fenster aus Berlin“ moderierte. Zwischen 1993 und 2000 stand sie beim Sat.1-Frühstücksfernsehen vor der Kamera und übernahm 1997 zudem kurzzeitig die Moderation der Esoteriksendung „Talk X“ auf ProSieben.


Andrea Kiewel (l) und Patricia Fernandez moderierten gemeinsam das Sat.1-Frühstücksfernsehen. (Foto: picture-alliance/ ZB | Günter Gueffroy)

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Andrea Kiewel moderiert den "Fernsehgarten" seit 25 Jahren

Bereits ab dem Jahr 2000 moderierte Kiewel den ZDF-"Fernsehgarten" – es ist bis heute ihre bekannteste Moderation. Auch ihre Schwangerschaft im Jahr 2001 konnte sie nicht von ihrem Auftrag abhalten. Noch im gleichen Jahr stand sie für die damalige ZDF-Spielshow "Jede Sekunde zählt" vor der Kamera.


Schon vor 25 Jahren moderierte Andrea Kiewel das beliebte Sonntagsformat im ZDF. (Foto: picture-alliance / dpa | Joerg Carstensen)

Von September bis Dezember 2004 moderierte sie außerdem das SAT.1-Format "Kämpf um Deine Frau!". Die Show drehte sich um Männer, die ihren Partnerinnen fremdgegangen waren und deshalb verlassen wurden. In der Show zogen die Kandidaten mit ihre Verflossenen in ein Camp und versuchten, ihre Frauen zurückzugewinnen.

 (Foto: picture alliance / nordphoto | nph / Witke)

Der Kiewel-Rauswurf wurde zur längeren Pause

Nach Vorwürfen der Schleichwerbung kündigte das ZDF 2007 den Vertrag mit Kiewel. Doch schon 2008 kehrte sie in der Quizshow "Gut zu wissen" zurück. Im gleichen Jahr an Silvester moderierte sie die ZDF-Hitparty und ab 2009 dann erneut den Fernsehgarten.

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Von 2009 bis 2011 war Kiewel in der Show "Einspruch – Die Show der Rechtsirrtümer" bei RTL zu sehen, in der sie den Anwalt Ralf Höcker zu rechtlichen Themen befragte.


(Foto: picture alliance / Sammlung Richter)

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