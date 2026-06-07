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Andrea Kiewel als Schwimmerin: Warum sie den Leistungssport verließ

TV-Karriere

Wie Andrea Kiewel das deutsche Fernsehen eroberte

07.06.2026, 11.00 Uhr
von Pamela Haridi
Andrea Kiewel begann ihre Karriere als Schwimmerin in der DDR, bevor sie als TV-Moderatorin im ZDF Fernsehgarten berühmt wurde. Skandale und Comebacks prägten ihren Weg.
Andrea Kiewel
Andrea Kiewel  Fotoquelle: © Marcus Höhn/ZDF

Andrea Kiewel kam 1965 in Ost-Berlin als Andrea Mathyssek zur Welt – doch ihr Weg führte sie nicht direkt ins Fernsehen. Lange bevor sie als Moderatorin bekannt wurde, prägte der Leistungssport ihren Alltag: Als junge Schwimmerin trainierte sie in der DDR auf hohem Niveau, gehörte zur Jugendnationalmannschaft und besuchte die Kinder- und Jugendsportschule Werner Seelenbinder. Später wechselte sie zum SC Dynamo Berlin, wo sie als großes Talent galt.

1979 gewann sie mit der 4×100-Meter-Lagenstaffel die Spartakiade. Es folgten Podestplätze bei DDR-Meisterschaften: 1980 Platz drei mit der Freistilstaffel, 1981 jeweils Platz zwei mit Freistil- und Lagenstaffel, 1982 schließlich der DDR-Meistertitel mit der Freistilstaffel. Im Einzel war Platz sechs über 50 Meter Freistil ihr bestes Ergebnis.

Später schilderte Kiewel den enormen Druck im DDR-Leistungssport. Sie sprach von hartem Trainingsalltag, Anschreien durch Trainer und davon, dass junge Sportlerinnen „Vitaminpillen“ erhielten, ohne deren Inhalt zu kennen – eine rückblickend systemkritische Perspektive auf das DDR-Schwimmsystem.

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Andrea Kiewel als Schwimmerin: Warum sie den Leistungssport verließ

Es war kein abruptes Karriereende. Das Jahr 1982 markierte vielmehr den Übergang von der Leistungssportphase in einen neuen Lebensabschnitt. Ohne Verletzung oder öffentlichen Bruch verlagerte Kiewel ihren Fokus auf Ausbildung und Studium. Der hohe Druck, die Erfahrungen im System und der Wunsch nach einem eigenständigen Leben außerhalb des Leistungssports spielten dabei eine entscheidende Rolle.

Sie studierte in Berlin Sport und Deutsch auf Lehramt und arbeitete von 1988 bis 1991 als Unterstufenlehrerin. Dieser pädagogische Hintergrund kennzeichnet bis heute ihre Art zu moderieren: strukturiert, präsent, erklärend.

Vom Klassenzimmer ins Fernsehen: Andrea Kiewels Start vor der Kamera

Ihr Einstieg ins Fernsehen begann 1990 parallel zur Lehrtätigkeit beim Deutschen Fernsehfunk. Nach der Wende moderierte sie beim Berliner Sender FAB die Sendung „Fenster aus Berlin“ und fungierte dort zugleich als Redakteurin und Moderatorin – ihr erster eigenständiger TV-Auftritt.

1993 wechselte sie ins Privatfernsehen und prägte bis 2000 das SAT.1-Frühstücksfernsehen maßgeblich. So wurde sie einem bundesweiten Publikum bekannt.

ZDF-„Fernsehgarten“: Andrea Kiewels großer Durchbruch im TV

Seit dem Jahr 2000 ist Kiewel das Gesicht des ZDF-„Fernsehgarten“. Die Live-Sendung vom Mainzer Lerchenberg machte sie zu einer der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands. Ihre energiegeladene und direkte wurde zum Markenzeichen der Sendung.

Der „Fernsehgarten“ ist nicht nur ein Job, sondern der Kern ihrer öffentlichen Identität. Hier verbindet sich ihre Sportler-Disziplin mit ihrer pädagogischen Klarheit und ihren Entertainer-Qualitäten.

Schleichwerbe-Skandal um Andrea Kiewel: Der Karriereknick 2007/2008

Ende 2007 geriet Kiewel massiv in die Kritik. Ihr wurde vorgeworfen, eine geschäftliche Beziehung zu Weight Watchers nicht offengelegt zu haben. Der Vorwurf der Schleichwerbung führte zu einem erheblichen Reputationsschaden.

Das ZDF beendete die Zusammenarbeit, sie verlor auch ihre Rolle beim MDR-Format „Riverboat“. Erst nach rund zwei Jahren Pause kehrte sie 2009 zum „Fernsehgarten“ zurück. Dieser Einschnitt gilt als die größte Kontroverse ihrer Karriere.

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"Fernsehgarten"-Moderatorin
Andrea Kiewel in einem grünen Outfit.

Luke Mockridge, Israel-Debatten und weitere Aufreger im „Fernsehgarten“

2019 sorgte sie für Schlagzeilen, als sie im „Fernsehgarten“ einen Auftritt von Luke Mockridge (37) abbrach und ihn von der Sendung ausschloss. Dieser Moment festigte ihr Image als Moderatorin mit klarer Linie.

In den Jahren 2023 und 2024 entstanden zudem Debatten rund um ihre öffentliche Positionierung zum Staat Israel und um eine Kette mit Israel-Karte, die sie in der Sendung trug und die intern beim ZDF für Diskussionen sorgte.

Andrea Kiewel privat: Ehen, Söhne und ein tragischer Verlust

Andrea Kiewel ist Mutter von zwei Söhnen. Ihr erster Sohn Maximilian wurde 1986 geboren und stammt aus ihrer ersten Ehe, die sie im Alter von 19 Jahren einging. Ihre zweite Ehe schloss Kiewel 1999 mit Gerrit Brinkhaus, der heute bei der „Immobilien Zeitung“ tätig ist. Beide sollen zuvor schon seit acht Jahren ein Paar gewesen sein – die Ehe hielt dagegen lediglich ein Jahr. 2000 lernte sie den Regisseur Theo Naumann (†50) kennen, 2001 kam Sohn Johnny zur Welt. 2004 heirateten Kiewel und Naumann, die Ehe scheiterte 2007.

2012 starb Theo Naumann bei einem Motorradunfall – ein schwerer Einschnitt für Kiewel und ihren jüngsten Sohn, die auch nach der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis aufrechterhielten. Über Johnny ist öffentlich kaum etwas bekannt, was Kiewels konsequenten Schutz seiner Privatsphäre unterstreicht.

Andrea Kiewels Liebe in Israel: Der „Astronaut“ an ihrer Seite

Seit etwa 2015 ist Kiewel mit einem israelischen Ingenieur und Elitesoldaten liiert, den sie öffentlich nur ihren „Astronauten“ nennt. Öffentliche Auftritte gibt es nicht, Fotos ebenso wenig. 2025 machte sie im „Fernsehgarten“ ihre Verlobung publik.

Sie besitzt eine Wohnung in Tel Aviv, pendelt zwischen Deutschland und Israel und lernte Hebräisch, um die Sprache ihres Partners zu verstehen. Diese Beziehung und ihr Leben zwischen zwei Ländern haben einen großen Einfluss auf ihr heutiges Privatleben.

Andrea Kiewel als Mutter: Warum sie ihre Familie schützt

Kiewel beschreibt sich selbst als eine fürsorgliche Mutter. Über ihren älteren Sohn spricht sie gelegentlich humorvoll in der Sendung, während sie den jüngeren bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält. Medienberichte beschreiben das Verhältnis als eng, liebevoll und von einem starken Schutzbedürfnis geprägt – besonders nach dem Tod des Vaters.

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Zwischen Mainz und Tel Aviv: So prägt der Job Andrea Kiewels Familie

Die Sommermonate bedeuten für Kiewel Hochbetrieb: Wochenend-Livesendungen, Reisen, Proben. Familienzeit fällt oft genau in diese arbeitsintensiven Phasen. Dem begegnet sie mit strikter Trennung: Die Öffentlichkeit gehört dem „Fernsehgarten“, das Private bleibt privat. Ihr Pendeln zwischen Mainz und Tel Aviv unterstreicht diese Haltung zusätzlich.

Warum Andrea Kiewel polarisiert: Disziplin, Direktheit und Comeback-Kraft

Die Mischung aus DDR-Spitzensport, Lehrerin, TV-Aufstieg, Skandalen, Comeback und privater Zurückhaltung macht Andrea Kiewel zu einer außergewöhnlichen Fernsehpersönlichkeit. Sie steht für Disziplin, Energie, Direktheit – und für eine Biografie, die viele gesellschaftliche Umbrüche widerspiegelt. Diese Gegensätze machten sie im Laufe der Jahre zu einer der interessantesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen.

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