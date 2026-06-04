"Maybrit Illner": Gäste und das Thema heute am 04. Juni 2026

In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

Moderatorin und Journalistin Maybrit Illner führt seit 1999 durch ihre ZDF-Talkshow, die seit 2007 auch ihren Namen trägt. Offiziell heißt der Talk seitdem "maybrit illner". Vorher wurde die Sendung unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

In der Talkshow empfängt Illner Woche für Woche diverse Gäste, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Das jeweilige Thema steht in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung einer neuen Ausgabe fest. Manchmal kann es aufgrund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier werden Sie immer aktuell über die kommende Sendung informiert:

Nächster Sendetermin von "maybrit illner": Am Donnerstag, den 04. Juni um 22:15 Uhr im ZDF Thema der Sendung: Krieg oder Frieden – Trumps Chaos, Europas Chance? Gäste der Sendung: Armin Laschet: (CDU) Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses

Klaus von Dohnanyi: SPD-Politiker, Autor u. a. „Frieden – Wie geht das?“

Claudia Major: Politikwissenschaftlerin im Bereich Sicherheitspolitik, Senior Vice President für Transatlantische Sicherheitsinitiativen des German Marshall Fund

Rüdiger Bachmann: deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, University of Michigan

Wolfgang Merkel: Politikwissenschaftler, bis 2020 Direktor Wissenschaftszentrum Berlin Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels