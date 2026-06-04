Olaf der Flipper über seine Tochter: "Ich kriege ab und zu Taschengeld"

Seit dem Flippers-Aus im Jahr 2011 ist Olaf Malolepski höchst erfolgreich als "Olaf, der Flipper" unterwegs. Unterstützung bekommt die Schlager-Ikone aber auch während der Solo-Karriere: Seine Tochter Pia Malo (44) fungiert für den Papa als Managerin, Chauffeurin, Bühnentechnikerin, Duett-Partnerin – und Social-Media-Betreuerin. "Und da", das sagte der 80-Jährige als Gast bei "Volle Kanne" im ZDF frei raus, "lass ich mich von meiner Tochter aufklären".

Pia hat die Social-Media-Accounts im Griff. Sie hat die Ideen, macht die Vorschläge und gibt die Anweisungen bei neuen Videos und Beiträgen. Und der Papa funktioniert. Berührungsängste, so sagte Olaf, der Flipper im ZDF-Frühstücks-Talk, habe er keine. "Wir hatten damals weder Radio noch Fernsehen" – das habe er also auch lernen müssen.

1960 spielte Malolepski in seinen ersten Band, 1967 trat er der "Dancing Show Band" bei, aus der 1969 "Die Flippers" wurden – und diese über die Jahre und dank isgesamt 43 LPs und über 80 Singles, darunter Hits wie "Weine nicht, kleine Eva" oder "Die rote Sonne von Barbados", zur erfolgreichsten deutschen Schlagerband.

Im März wurde Olaf, der Flipper 80 Jahre alt. Aber ans Aufhören denkt er nicht. Im Gegenteil.

Olaf der Flipper: "Mein Vorbild ist der Johannes Heesters – der wurde 108" Zuletzt nahm die Solo-Karriere von Olaf wieder extrem Fahrt auf. 2022 wurde der alte Flippers-Song "Wir sagen danke schön" zum Sommerhit, Olaf trat bei Festivals wie "Rock im Park" und "Parookaville" auf, eroberte jüngst den Ballermann und landete mit "Drinking Wine, Feeling Fine", dem Duett mit Vincent Gross, sogar in den englischen Charts.

Es läuft für Olaf, und so soll es bleiben. Jetzt erscheint mit "Weltklasse" sein neuntes Solo-Album. Im Herbst folgen eine Tournee – mit Tochter Pia als Opening Act – und dazu die Biografie "Papa, erzähl doch mal", gefolgt von einem Podcast. Olaf ist nimmermüde und sprudelt vor Lebensfreude, seit 55 Jahren an der Seite seiner Frau Sonja. Sie und die gemeinsame Tochter Pia, die selbst gerade mit "Herz an" eine neue Single am Start hat, scheinen sein wahres Erfolgsgeheimnis.

"Wir sind ein gutes Team", sagte Olaf im ZDF-Magazin. Sie haben alles im Griff. "Auch das Finanzielle regeln alles Sonja und Pia. Ich kriege ab und zu Taschengeld, so ein bisschen", meinte Olaf und lächelte listig.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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