Wilde Frisuren: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus
Sebastian Ströbel steht seit elf Jahren als Bergretter für das ZDF vor der Kamera; die Fälle um Markus Kofler verfolgen Jahr für Jahr Millionen. Begonnen hat seine TV-Laufbahn jedoch 1998 in „Kommissar Rex“. Seitdem hat sich bei Sebastian Ströbel privat einiges verschoben – und auch sein Look hat sich deutlich gewandelt.
Der "Bergretter"-Star in jungen Jahren
Nach seiner Rolle bei "Kommissar Rex" nahm die Schauspielkarriere von Sebastian Ströbel weiter Fahrt auf. Von 2001 bis 2009 verkörperte Sebastian Strobel eine größere Rolle in der TV-Serie "Powder Park".
2004 war der zukünftige "Bergretter" in der Komödie "Abgefahren - Mit Vollgas in die Liebe", an der Seite von Felicitas Wollund Nina Tenge zusehen.
Auf dem nächsten Foto aus dem Jahr 2007 wirkt Sebastian Ströbel deutlich reifer. Zu der Zeit wirkte der gebürtige Karlsruher in dem Film "Wenn Liebe doch so einfach wär" mit. Grischa Huber, Yvonne Catterfeld, Stephan Luca und Ingeborg Westphal waren ebenfalls Teil der Produktion.
Sebastian Ströbel erst seit 2010 mit Bart
2010 ist Sebastian Ströbel bereits mit seinem markanten Dreitagebart zu sehen. Gemeinsam mit Chiara Schoras stand der 47-Jährige für den Krimi "Countdown - Die Jagd beginnt" vor der Kamera.
