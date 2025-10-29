„Rosenheim-Cops“-Star über fehlende Job-Angebote: „Mittlerweile kommt nichts mehr“

Seit fast einem Vierteljahrhundert verkörpert Karin Thaler in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" die Stadträtin Marie Hofer. Kaum ein Vorabendformat erfreut sich größerer Beliebtheit. Doch der langjährige Erfolg spiegelt sich für die Schauspielerin offenbar nicht in neuen beruflichen Chancen wider.

Karin Thaler über fehlende Angebote "Ich muss sagen, dass ich bis vor zwei Jahren immer noch unterschiedlichste Angebote bekommen habe", sagte Thaler im Gespräch mit der Münchner "Abendzeitung" über fehlende Job-Perspektiven jenseits der "Rosenheim-Cops". Viele dieser Angebote habe sie nicht annehmen können – nun sei es anders: "Mittlerweile kommt nichts mehr."

Für Karin Thaler, die im Juni 60 Jahre alt wurde, gebe es dafür einen ebenso einfachen wie deprimierenden Grund: "Das ist eine Frage des Alters, denn für Frauen über 60 ist es schwer, neue Rollen zu bekommen. Das ist Fakt", stellte die gebürtige Deggendorferin klar.

Karin Thaler: "Natürlich wollte ich auch mal nach Hollywood, aber das hat nicht geklappt" Allzu viele Sorgen erlaubt sich Thaler dennoch nicht. "Seit 40 Jahren stehe ich vor der Kamera und bin eigentlich in der Position, dass ich viele meiner Ziele erreicht habe", blickt sie zurück. "Natürlich wollte ich auch mal nach Hollywood, aber das hat nicht geklappt. So what. Ich stehe seit Jahren erfolgreich vor der Kamera und vertraue in die Zukunft. Irgendwas wird kommen."

Selbst ein Aus bei den "Rosenheim-Cops" sei für sie kein Weltuntergangs-Szenario, schließlich wisse sie mit ihrer freien Zeit "sehr viel anzufangen". An einen Abschied von der ZDF-Serie habe sie gleichwohl noch keine Gedanken verschwendet: "Es gab bisher keinen Grund."

Der Erfolg der "Rosenheim-Cops" "Die Rosenheim-Cops" holen seit ihrem Start im Jahr 2002 verlässlich Top-Quoten. Zuletzt waren um die drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am ZDF-Vorabend dabei. Der Popularität der Wohlfühl-Krimis tat auch der Tod von Hauptdarsteller Joseph Hannesschläger 2020 keinen Abbruch. Zuletzt kündigte mit Marisa Burger (52) ein Publikumsliebling den Serien-Ausstieg an. Burger spielt seit Staffel 1 die Sekretärin Miriam Stockl.