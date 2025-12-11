„Frühling“ im ZDF: Drei neue Folgen mit Simone Thomalla als Katja Baumann

Die Herzen der „Frühling“-Fans schlagen wieder höher: Ab Sonntag, 18. Januar 2026, meldet sich das ZDF-Herzkino mit drei neuen Filmen der beliebten Reihe zurück. Simone Thomalla schlüpft erneut in ihre Paraderolle als Dorfhelferin Katja Baumann. An ihrer Seite sind auch diesmal die vertrauten Hauptfiguren dabei – darunter Marco Girnth als Tierarzt Mark Weber, Kristo Ferkic als Adrian Steinmann, Julia Beautx als Lilly Engel sowie Johannes Herrschmann als Pfarrer Sonnleitner. Die Episoden laufen an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen um 20.15 Uhr, zum Streamen stehen sie bereits ab 10. Januar 2026 bereit.

"Frühling": Die neuen Geschichten im Januar und Februar „Einhundert Meter“ – 18. Januar 2026 Der Auftakt hat es in sich: Der kleine Karlchen verschwindet spurlos, und die Dorfgemeinschaft steht vor einem Rätsel, das selbst durch Überwachungskameras kaum zu lösen scheint. Während Katja alles versucht, die verzweifelten Eltern – Mark und Trixie – zu unterstützen, taucht mit Arthur Moser (Timur Bartels) ein mysteriöser Fremder in Frühling auf, der behauptet, mit Pfarrer Sonnleitner verwandt zu sein. Seine Ankunft sorgt schnell für Gesprächsstoff im Dorf.

„Wenn alle schweigen“ – 25. Januar 2026 Ein Mobbingvorfall bringt Sarah und ihre Mitschülerin Stella in eine neue, unerwartete Nähe – und Katja in eine schwierige Vermittlerrolle. Gleichzeitig findet Roberta Rossi einen ausgesetzten Dackelwelpen, der prompt Pfarrer Sonnleitners Herz erobert. Die Geschichte der Familie Lamprecht rückt weiter in den Mittelpunkt: Stella (Katharina Weitzendorf), Tommy (Ron Antony Renzenbrink) und Mutter Ina (Stephanie Schönfeld) geraten zunehmend unter Spannung.

Während Mark wegen seiner kranken Mutter nach Leipzig muss, kommt es bei Katja zu einem überraschenden emotionalen Aufbruch: Dr. André Fabiansky (Gabriel Raab) zeigt ungewöhnlich viel Interesse.

„Am Ende einer Lüge“ – 1. Februar 2026 Der Abschlussfilm widmet sich ganz den Lamprechts. Stella widersetzt sich dem Kontaktverbot ihrer Mutter und trifft heimlich ihren Vater Georg Lamprecht (Daniel Krauss) – ein Schritt, der die ohnehin fragile Familienstruktur erschüttert. Ein positiver Schwangerschaftstest bringt zusätzlich Chaos in die Familie Zerbe: Cathrin Zerbe (Dagny Dewath) und ihre Tochter Greta (Theresia Vajkoczy) werden in eine Reihe von Missverständnissen verstrickt.

Parallel dazu kümmert sich Katja weiterhin um Sarah, während Trixie und ihre Kinder dringend Unterstützung brauchen – und Katjas neue Bekanntschaft mit André Fabiansky plötzlich ein unerwartetes Detail offenbart.

Bekannte Gesichter – und starke Gäste, die neue Impulse setzen Neben dem vertrauten Hauptcast sind es vor allem die Gastrollen, die den neuen „Frühling“-Filmen besondere Spannung verleihen: Timur Bartels bringt als Arthur Moser frische Spannung in die Dorfgemeinschaft. Die Familiengeschichte rund um Katharina Weitzendorf, Ron Antony Renzenbrink, Stephanie Schönfeld und Daniel Krauss verleiht den drei Filmen einen emotionalen roten Faden, der sich von Folge zu Folge steigert. Ergänzt werden sie durch Dagny Dewath, Theresia Vajkoczy, Anna Triebel, Judith Toth, Sebastian Meyer und Lilli Schweiger, die dem Setting von Frühling zusätzliche Facetten und berührende Momente schenken.