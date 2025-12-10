Wenn Freundschaft bröckelt: "Little Disasters"

In "Little Disasters" stürzt der Unfall eines Mädchens das Leben vier befreundeter Mütter ins Chaos. Als Notärztin Liz das Jugendamt einschaltet, geraten Vertrauen und Zusammenhalt ins Wanken und die Freundschaft droht daran zu zerbrechen.

Wie viel Leid kanne eine Freundschaft ertragen? Die neue sechsteilige Psychothriller-Miniserie "Little Diasters" (ab Donnerstag, 11. Dezember, exklusiv bei Paramount+) beschäftigt sich mit dieser Grundsatzfrage. Sie folgt dem Leben von vier unterschiedlichen Frauen, deren Verbundenheit für ihr Umfeld einst wie ein Fels in der Brandung wirkte. Jess (Diane Kruger), Liz (Jo Joyner), Charlotte (Shelley Conn) und Mel (Emily Taaffe) sind durch einen glücklichen Zufall zusammengewachsen: Ihre Kinder kamen zur gleichen Zeit zur Welt. Und mit den Geburtsterminen begann eine Freundschaft, die sie durch Schlafmangel, Sorgen, Glücksmomente und den täglichen Wahnsinn der Mutterschaft trug. Doch das vertraute Gefüge, das sie sich über die Jahre geschaffen haben, beginnt langsam zu bröckeln. Das Leben, das nach außen hin makellos schien, wirft plötzlich dunkle Schatten.

Serie basiert auf gleichnamigen Roman Jess, die nach außen hin die perfekte Hausfrau zu sein scheint, gerät urplötzlich aus dem Gleichgewicht: Ihre kleine Tochter erleidet eine Kopfverletzung und muss ins Krankenhaus. Was genau passiert ist, bleibt rätselhaft. Ausgerechnet Liz, Freundin und diensthabende Notärztin, sieht sich gezwungen, eine folgenschwere Entscheidung zu treffen: Sie informiert das Jugendamt über den Unfall. Ein einziger Anruf, der eine Lawine auslöst und nicht nur die vier Familien, sondern den gesamten Freundeskreis gefährlich ins Wanken bringt. Denn längst nicht alle sind überzeugt, dass dieser Schritt unausweichlich war. "Little Disasters" verknüpft die Schicksale dieser vier Familien zu einem vielschichtigen Geflecht aus Nähe, Geheimnissen und unausgesprochenen Erwartungen. Die Geschichte blickt zurück auf einen gemeinsamen Urlaub, in dem erste feine Risse im Freundschaftsband der Frauen sichtbar wurden – Risse, die nun tiefer zu werden drohen.

In den männlichen Hauptrollen überzeugen JJ Feild, Ben Bailey Smith, Patrick Baladi und Stephen Campbell Moore. Regie führte die isländische Filmemacherin Eva Sigurðardóttir. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sarah Vaughan und wurde von Ruth Fowler und Amanda Duke adaptiert. Die Dreharbeiten fanden im Juni und Juli 2024 in Budapest und London statt.