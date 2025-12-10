Günther Jauch im Gefängnis: Unerwartetes Knast-Geständnis des Moderators

In einem Gespräch sorgte Günther Jauch mit erstaunlichen Einblicken in sein Privatleben für Aufsehen. Der sonst so seriös wirkende Moderator erzählte, dass er in der Vergangenheit sogar schon einmal im Gefängnis gesessen habe. Außerdem gab er zu, im Netz mitunter selbst „Ghosting“ zu betreiben.

Auch eine kleine Anekdote aus einer Begegnung mit der Niederländerin Suzanne Müller blieb in Erinnerung: Günther Jauch fragte sie damals augenzwinkernd, ob es in Holland kein eigenes „Wer wird Millionär?“ gebe. Die Wahlberlinerin nahm die Bemerkung gelassen – schließlich lebte sie zu dem Zeitpunkt schon seit 27 Jahren in Deutschland.

Ihre unerwartete Liebeserklärung an Günther Jauch Jauchs Laufbahn verfolgte sie bereits seit der Zeit, lange bevor „Wer wird Millionär?“ auf Sendung ging. Begeisterung auf den ersten Blick war es allerdings nicht, wie sie offen erzählte. Als ihr Mann damals bei einer Sendung mit Günther Jauch hängen blieb, habe sie noch gesagt: „Schalt weiter, das ist doch bestimmt wieder so ein langweiliger Typ.“ Erst später habe sie erkannt, dass es durchaus „Deutsche mit Humor“ gebe – für sie ein wichtiger Grund, dauerhaft in Deutschland zu bleiben.

Schon zuvor habe sie eine gewisse Schwäche für den Moderator gehabt. So besaß sie ein Foto von Günther Jauch und Thomas Gottschalk aus jungen Jahren, das sie als Glücksbringer bei sich trug. Eine Freundin hatte dieses Bild kurioserweise an den Pyramiden entdeckt – allerdings nicht in Ägypten, sondern in Mexiko. Ob die Pyramidenbauer dort wohl heimliche Fans der deutschen TV-Stars waren?

Ein Abend voller Kuriositäten: WWM-Kandidatin berichte von Knast-Aufenthalt Hättest du die Singles eines belgischen DJs und Produzenten gewusst, die mit Gold und Platin ausgezeichnet worden sind: Old Numbers, Lost Frequencies, Past Beats oder Forgotten Repetitions? Das Publikum war sich damals jedenfalls einig, dass „Lost Frequencies“ die richtige Lösung sei. Suzanne Muller wunderte sich dennoch: „Aber wie doof sind wir dann, dass wir davon noch nie gehört haben?“ Günther Jauch kommentierte augenzwinkernd, es könne wohl „eine Altersfrage“ sein.

Auch andere Wissensfragen sorgten für Spannung – etwa, wo die Hochsaison für Reisen üblicherweise von April bis Mai dauert: am Südpol, auf dem Mount Everest, am Ballermann oder auf der ISS. Mithilfe des 50:50-Jokers blieb der Mount Everest korrekt übrig. Direkt danach folgte eine Rechenfrage aus der Leichtathletik: Wie viele Meter absolviert ein Zehnkämpfer insgesamt in den Laufdisziplinen? Ein Zuschauer rechnete vor und kam auf 2.110 Meter – richtig.

Abseits des Quizes erzählte Suzanne Muller von weiteren Erlebnissen, die für Heiterkeit sorgten. Unter anderem von der Geburt ihrer dritten Tochter, die nicht im Krankenhaus, sondern spontan auf einer Parkbank davor stattfand. Und sie berichtete von einer kurzen Bekanntschaft mit dem Gefängnis: Weil sie ein Bußgeld für eine rote Ampel ignoriert hatte, stand schließlich die Polizei vor der Tür und stellte sie vor die Wahl – 200 Euro zahlen oder eine Nacht hinter Gittern. Sie entschied sich für Letzteres und dachte sich: „Ich kann dort ja auch lernen.“

Günther Jauchs kuriose Anekdote: "Ich war auch mal im Gefängnis" Dann folgte eine weitere überraschende Anekdote von Jauch selbst: „Ich war auch mal im Gefängnis.“ Kandidatin und Publikum staunten nicht schlecht – und auch vor den Bildschirmen dürfte so mancher kurz große Augen gemacht haben. Doch der Moderator klärte schnell auf und rückte die Geschichte in ein ganz anderes Licht.

In den 1980er-Jahren war er für Dreharbeiten in Ägypten unterwegs und sollte mit einem Hubschrauber nahe der Pyramiden landen, um spektakuläre Aufnahmen für eine Fernsehsendung zu machen. Der Pilot setzte allerdings versehentlich in einem militärischen Sperrgebiet auf. Die Folge: zwei Stunden Gewahrsam, bis der Irrtum aufgeklärt war. Danach durfte Günther Jauch seinen Weg fortsetzen – ohne Eintrag im Strafregister, aber mit einer weiteren kuriosen Geschichte im Gepäck.

Ein Telefonjoker wird bei Günther Jauch zum Star des Abends Auch eine besonders hohe Gewinnstufe blieb ihr in Erinnerung. Dort ging es um die Frage, welcher Schauspieler mit nur 32 Jahren kurz vor der Premiere des einzigen Hollywoodfilms mit ihm in der Hauptrolle gestorben sei. Zur Auswahl standen Bruce Lee, James Dean, Heath Ledger und Paul Walker.

In diesem Zusammenhang wurde es noch einmal persönlich – denn Suzanne Muller holte ihren Telefonjoker Kay dazu, den sie zwar seit Jahren kannte, allerdings nur aus gemeinsamen Online-Quizspielen. Gesehen hatte sie ihn noch nie. Als sie lachend erzählte, dass sie dabei meist verliere, warf Günther Jauch eine weitere überraschende Bemerkung ein: Er „ghoste“ ebenfalls – allerdings nicht beim Dating, sondern bei Online-Spielen. Wenn er verliere, verabschiede er sich nicht, sondern sei einfach weg.

Aus dem virtuellen Kontakt wurde schließlich eine echte Stimme: Kay bestätigte die richtige Lösung „Bruce Lee“. Jauch fand, spätestens jetzt sei ein persönliches Treffen überfällig – inklusive einer Pizza auf seine Kosten. Außerdem schlug er augenzwinkernd vor, Kay direkt zur anstehenden Hochzeit von Suzanne Muller einzuladen. Den passenden Mann hatte sie bereits – und nun auch noch den Gewinn: 64.000 Euro, genug, wie Jauch meinte, für eine „Märchenhochzeit“.

Die Gewinnsummen der einzelnen "Wer wird Millionär?"-Kandidaten Noch mehr Gewinn wäre möglich gewesen: 125.000 Euro hätten gewinkt, doch an einer Frage stieg sie aus. Gesucht waren jene Tiere, die laut griechischer Wortherkunft als „doppellebig“ gelten – gemeint waren Amphibien.

Auch andere Teilnehmer sorgten für stattliche Gewinne: Überhangkandidatin Natascha Kapfer aus Bad Marienberg im Westerwald verließ das Studio mit 32.000 Euro. Thomas Meinders aus Mettmann bei Düsseldorf erspielte 16.000 Euro.

Zahnärztin Sarah Schilder aus Aachen erreichte am Ende ebenfalls 16.000 Euro und bekommt die Chance, ihr Glück in der nächsten Ausgabe weiter zu versuchen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

