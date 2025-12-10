Home News TV-News

Im Überblick: So viel haben die Stars bei "Ein Herz für Kinder" gespendet!

10.12.2025, 12.24 Uhr
von Pamela Haridi
Die ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder", moderiert von Johannes B. Kerner, erzielte ein beeindruckendes Ergebnis. Prominente wie Uli Hoeneß, Andrea Kaiser und Sophia Thomalla leisteten herausragende Beiträge für den wohltätigen Zweck.
Die von Johannes B. Kerner (61) moderierte Jubiläumsgala der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ hat erneut bewiesen, welche Kraft gemeinsames Engagement entfalten kann. Am 6. Dezember kamen im Berliner Studio Adlershof dank des großherzigen Einsatzes zahlreicher Prominenter aus Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik stattliche 26.158.736 Euro für Kinder in Not zusammen. Dies ist das zweitbeste Ergebnis seit Bestehen der Gala. Dieser Erfolg wurde jedoch nicht nur von den zahlreichen prominenten Unterstützern getragen, die sich persönlich einbrachten. Vor allem die 2,89 Millionen TV-Zuschauer zeigten sich engagiert. Sie brachten die Telefonleitungen zum Glühen und trugen mit ihren Spenden einen nicht unwesentlichen Teil zur Entstehung der rekordverdächtigen Endsumme bei. Kurz nach Bekanntgabe der Summe sagte Johannes B. Kerner: „Wow, was für ein Ergebnis! Von Herzen Danke für dieses große, außergewöhnliche Engagement.“

Uli Hoeneß: Drei Spenden, ein klares Signal

Besonders umfangreich fiel der Beitrag von Uli Hoeneß (73) aus. Der langjährige FC-Bayern-München-Funktionär spendete gemeinsam mit seiner Familie 60.000 Euro. Darüber hinaus brachte er 100.000 Euro über den FC Bayern Hilfe e.V. ein. Damit nicht genug, wurden zusätzlich zehn exklusive Logenplätze in der Allianz Arena versteigert, deren Erlös von 50.000 Euro vollständig bedürftigen Familien zugutekommt. Zusammengerechnet ergab sich ein persönliches und institutionelles Spendenpaket von 210.000 Euro, was eines der größten prominenten Einzelengagements des Abends darstellte.

Spontane Spenden mit großer Wirkung

Während der Gala sorgten Andrea Kaiser (43) und ihr Ehemann, Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier (41) für einen sehr emotionalen Moment. Nachdem in der Sendung das Projekt „Wolfsträne“ für trauernde Kinder vorgestellt worden war, entschieden sie sich spontan vom heimischen Sofa aus zu einer Spende über 100.000 Euro. Das Paar war nach eigenen Angaben von der Geschichte der betroffenen Familien tief bewegt. Zu einer weiteren spontanen Zusage über 100.000 Euro kam es im weiteren Verlauf der Live-Sendung. In einem Live-Spendenduell animierte Sophia Thomalla (36) den Unternehmer Thomas Hagedorn (54) zu einer Spontan-Spende von 100.000 Euro, die noch während der Sendung zugesagt wurde.

Einsatz über den eigenen Geldbeutel hinaus

Zahlreiche weitere Prominente engagierten sich durch ihre Präsenz und aktive Mitarbeit. Wladimir Klitschko (49), der seit Jahren Unterstützer der Aktion ist, nahm Spendenanrufe entgegen und nutzte die Bühne, um auf das Leid von Kindern in Krisen- und Kriegsgebieten aufmerksam zu machen. Seine persönliche Spende wurde zwar nicht beziffert, sein Einsatz gehörte jedoch zu den prägenden Momenten des Abends.

Auch Uschi Glas (81), Evelyn Burdecki (37), Twenty4tim (25), Sarah Wiener (63), Dunja Hayali (51) und Katharina Witt (60) unterstützten die Gala vor Ort. Sei es an den Telefonen oder als Patinnen und Paten einzelner Hilfsprojekte. Ihr Beitrag bestand vor allem darin, den nationalen und internationalen Projekten ein Gesicht zu geben und den Zuschauerinnen und Zuschauern die Bedeutung jeder einzelnen Spende zu vermitteln. Die Themen der Projekte waren unter anderem medizinische Versorgung, Förderung von Bildung und Katastrophenhilfe.

Musik, Emotionen und bewegende Geschichten

Für die emotionale Dramaturgie sorgten unter anderem Andrea Berg (59), Sarah Connor (45), die Shanty-Rock-Band „Santiano“ und Roland Kaiser (73), der den Rosenstolz-Hit „Liebe ist alles“ gänsehautverdächtig interpretierte. Mit dem chinesischen Pianisten Lang Lang (43) und seinem Stück von Yann Tiersen (55) wurde es zeitweise sogar virtuos. Die musikalischen Beiträge umrahmten die bewegenden Einspielfilme über Kinder, die auf medizinische Hilfe, Therapie oder Unterstützung im Alltag angewiesen sind. Gerade diese Kombination aus persönlichen Schicksalen und prominenter Unterstützung gilt seit Jahren als Markenzeichen der Gala.

Jeder Euro kommt an

„Ein Herz für Kinder“ betont seit jeher, dass alle Spenden ohne Verwaltungsabzüge an Hilfsprojekte gehen, da die Kosten von der Axel Springer SE getragen werden. Noch bis zum 12. Dezember ist die Spendenhotline erreichbar, zusätzlich sind Online-Spenden sowie Spenden via PayPal möglich. Alle Details hierzu gibt es unter https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/spenden.

Die Spendengala 2025 machte damit erneut deutlich: Ob mit hohen Geldbeträgen, spontanen Zusagen oder sichtbarem Engagement vor laufender Kamera – die Unterstützung der Stars bleibt ein entscheidender Faktor, um Kindern in Not nachhaltig zu helfen.

