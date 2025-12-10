Home News TV-News

José Carreras kämpft weiter: Ein Gala-Abend gegen Leukämie

"Die José Carreras Gala 2025"

José Carreras kämpft weiter: Ein Gala-Abend gegen Leukämie

10.12.2025, 07.00 Uhr
von Hans Czerny
Der spanische Star-Tenor José Carreras lädt zur 31. Spendengala gegen Leukämie ein. Stars wie Ella Endlich und Thomas Anders treten in Leipzig zugunsten der Carreras-Stiftung auf. Live auf MDR.
Die José Carreras Gala 2025
Der MDR sendet live die 31. José Carreras Gala aus der Mega City Leipzig. Sven Lorig (links), Stephanie Müller-Spirra und Gastgeber José Carreras führen durch den Abend.  Fotoquelle: MDR / DJCLS

"Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem." Unter diesem Motto setzt sich der 78-jährige spanische Startenor José Carreras seit 1995 unermüdlich gegen die Krankheit Leukämie (Blutkrebs) ein. In der Mega City Leipzig begrüßt er zahlreiche internationale Musiker bereits zum 31. Mal in seiner traditionellen "José Carreras Gala". Im vergangenen Jahr wurden drei Millionen Euro gesammelt. "Ein starkes Zeichen für Hoffnung, Aufklärung und Solidarität", wie die Carreras-Stiftung meint.

MDR
Die José Carreras Gala 2025
Show • 10.12.2025 • 20:15 Uhr

"Die José Carreras Gala 2025" mit Ella Endlich, Thomas Anders & Co.

Zu den Gästen zählen Ella Endlich, Rolando Villazón, Álvaro Soler und Thomas Anders. Die norddeutsche Kultband Santiano ist bereits zum fünften Mal dabei. Auch der Dresdner Kreuzchor und der irische Singer-Songwriter Chris de Burgh haben zugesagt. Neben dem Gastgeber Carreras führen Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch den Abend.

José Carreras hatte die Stiftung nach seiner eigenen Leukämie-Erkrankung mit seiner nachfolgenden Heilung eingerichtet. Bisher wurden 250 Millionen Euro gesammelt und damit 1.500 Forschungs- und Heilungsprojekte finanziert. Spenden sind unter 01802 400 100 oder an die "José Carreras Leukämie-Stiftung" einzureichen.

Derzeit beliebt:
>>"Prange - Man ist ja Nachbar": ARD zeigt neuen Weihnachtsfilm mit Bjarne Mädel
>>"Being Jérôme Boateng": ARD-Doku zeigt die Geschichte hinter den Schlagzeilen
>>Florian Silbereisen: So reich ist Deutschlands Schlager-Liebling
>>Unbekannte Seiten eines Weltstars: Pop-Star Thomas Anders privat

Die José Carreras Gala 2025 – Mi. 10.12. – MDR: 20.15 Uhr



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Öffentlich-Rechtliche im Krisenmodus: MDR kürzt Programme
Kostendruck beim MDR
MDR-Turm, Leipzig
Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?
Schlagerstars im Fernsehen
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Florian Silbereisen feiert Advent - mit Roland Kaiser & Andrea Berg
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
Andy Borg emotional wie nie – Florian Silbereisen steht ihm zur Seite
Ehrliche Tränen
Glückwunsch, Andy
Komplette Jury ausgetauscht: Neue "The Voice Kids"-Coaches feiern ihre Premiere
Neue Jury 2026
The Voice Kids 2026
Andy Borgs 65. Geburtstag: So lief die Party mit Florian Silbereisen
"Glückwunsch, Andy"
Andy Borg und Florian Silbereisen
Nach Gelächter auf Social Media: Roland Kaiser geht drastischen Schritt mit "Kaisermania"
Kaisermania-Aus im TV
Roland Kaiser
Andy Borg wird 65: So sah der Schlagerstar und Moderator früher aus
Schlagerlegende
Andy Borg
Andy Borg über filmreifen TV-Rauswurf: "Das war eine Genugtuung für mich"
Emotionale Rückblicke
Glückwunsch, Andy
So begann die Liebe zwischen Thomas Anders & seiner Claudia
Schlagerstar privat
Thomas Anders und Claudia Weidung
Ein polarisierender Thomas Gottschalk: Das waren seine größten Fauxpas
Skandale auf großer Bühne
Thomas Gottschalk und Heidi Klum
Mini-Rente für Thomas Gottschalk: Muss der Entertainer im Alter darben?
Finanzen des Showmasters
Thomas Gottschalk
Nach TV-Show: Zuschauer sorgen sich um Stefan Raab
Wie geht es ihm wirklich?
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Warum Marisa Burger am letzten Tag bei den „Rosenheim-Cops“ ersetzt wurde
Karrierewechsel
Marisa Burger schmunzelt in die Kamera.
Nach Kritik von Howard Carpendale: So reagiert Helene Fischer
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Pause mitten in der Staffel? Das ist bei den ZDF-"Bergrettern" los!
Programmänderung
ZDF: Die Bergretter - Abschiedsschmerz
Wolfgang Fierek wird 75: Das bewegte Leben der bayerischen Kultfigur
Von Ottobrunn nach Arizona
Wolfgang Fierek
Donald Trump greift ein: Netflix-Deal mit Warner Bros wird zur Machtfrage
Milliardenschwerer Vorstoß
Warner Bros
Jeannine Michaelsen über Teddy Teclebrhan: „Ich hab mich eingenässt“
Kuriose Anekdote
Jeannine Michaelsen
„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl spricht über den Tod ihres Sohnes
Das emotionale Weihnachtsspecial
Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten
„Bauer sucht Frau“: Friedrich bricht Rekord und spricht überraschend offen über seinen Weg
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau
Rückkehr mit Staffel 4 – alle Infos zur Fortsetzung mit Birgitte Nyborg
"Borgen – Macht und Ruhm"
"Borgen - Macht und Ruhm"
Das machen die "Buffy"-Stars heute
Buffy-Reboot
"Buffy - Im Bann der Dämonen": Die Darsteller früher und heute
Jimmy Kimmel darf noch länger Witze über Donald Trump machen
Sieg für Kimmel
Jimmy Kimmel
So war "Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella und seinen Gästen
Große Party
Giovanni Zarrella im Anzug
Zwischen Empörung und Mitgefühl: Das denkt Deutschland über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Klaas Heufer-Umlauf mit klaren Worten zum "Traumschiff": "Die können gar nichts"
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
Friedliche Kooperation: Zwischen Fronten und Freundschaft
"37°: Mein Freund, der Feind"
37°: Mein Freund, der Feind
Jahresrückblick 2025: Harald Leschs düstere Prognose
"Terra X: Harald Lesch und ... sein persönlicher Jahresrückblick 2025"
Harald Lesch
Krebs, Kritik, Karriere-Ende: Warum Gottschalk jetzt endgültig Schluss macht
Vielseitige Gründe
Thomas und Karina Gottschalk