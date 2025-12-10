José Carreras kämpft weiter: Ein Gala-Abend gegen Leukämie

"Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem." Unter diesem Motto setzt sich der 78-jährige spanische Startenor José Carreras seit 1995 unermüdlich gegen die Krankheit Leukämie (Blutkrebs) ein. In der Mega City Leipzig begrüßt er zahlreiche internationale Musiker bereits zum 31. Mal in seiner traditionellen "José Carreras Gala". Im vergangenen Jahr wurden drei Millionen Euro gesammelt. "Ein starkes Zeichen für Hoffnung, Aufklärung und Solidarität", wie die Carreras-Stiftung meint.

Die José Carreras Gala 2025 Show • 10.12.2025 • 20:15 Uhr

"Die José Carreras Gala 2025" mit Ella Endlich, Thomas Anders & Co. Zu den Gästen zählen Ella Endlich, Rolando Villazón, Álvaro Soler und Thomas Anders. Die norddeutsche Kultband Santiano ist bereits zum fünften Mal dabei. Auch der Dresdner Kreuzchor und der irische Singer-Songwriter Chris de Burgh haben zugesagt. Neben dem Gastgeber Carreras führen Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch den Abend.

José Carreras hatte die Stiftung nach seiner eigenen Leukämie-Erkrankung mit seiner nachfolgenden Heilung eingerichtet. Bisher wurden 250 Millionen Euro gesammelt und damit 1.500 Forschungs- und Heilungsprojekte finanziert. Spenden sind unter 01802 400 100 oder an die "José Carreras Leukämie-Stiftung" einzureichen.

Die José Carreras Gala 2025 – Mi. 10.12. – MDR: 20.15 Uhr

