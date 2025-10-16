Home News Star-News

So begann die Liebe zwischen Thomas Anders & seiner Claudia

Schlagerstar privat

So begann die Liebe zwischen Thomas Anders & seiner Claudia

16.10.2025, 11.20 Uhr
von Pamela Haridi
Seit 25 Jahren hält ihre Liebe – jetzt verrät der Schlagerstar, wie er seine Frau damals eroberte und warum ihre Ehe bis heute ohne Skandale blieb.
Thomas Anders und Claudia Weidung
Thomas Anders, der mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung (62) heißt, mit seiner Ehefrau Claudia Weidung (53).  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Als Teil des Erfolgsduos „Modern Talking“ war es nicht nur seine sanfte Stimme, die auffiel – sein Markenzeichen war eine massive Goldkette mit dem Schriftzug „NORA“. Im grellen Scheinwerferlicht funkelte sie wie ein Liebesbeweis aus purem Gold. Für alle sichtbar: Sein Herz gehörte Nora Balling (61), seit 1984 seine Ehefrau.

Doch das Symbol verblasste mit der Zeit. Nach der Scheidung 1999 verschwand die Kette, und nur ein Jahr später trat ein neues Schmuckstück in sein Leben: der Ehering, den Claudia ihm am 15. Juli 2000 ansteckte – und den Thomas Anders bis heute stolz trägt.

So meisterten Thomas Anders & Claudia 25 Ehejahre

Vor kurzem feierten Thomas und Claudia (53) ihre Silberhochzeit. 25 Ehejahre – ein Meilenstein, den nicht jedes Ehepaar schafft, schon gar nicht im schnelllebigen Musikbusiness. „Viele in der Showbranche lernen sich irgendwie kennen und beteuern sofort die große Liebe, was mir ohnehin auf den Keks geht. Ein Jahr zuvor war die geschiedene Frau noch die größte Liebe des Lebens und jetzt kommt die allergrößte Liebe des Lebens dran. Das ist mir zu inflationär“, äußerte sich der Musiker in einem Interview mit „Bild“.

Derzeit beliebt:
>>DVD-Highlights der Woche: "Die Schlümpfe" und mehr
>>"Promi Big Brother": Erik geht auf Selbstfindung und Glööckler wird zum Vampir
>>Thomas Anders heißt eigentlich Bernd - So kam er zu seinem Künstlernamen
>>Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin

In seinem Podcast „Modern Talking – Einfach Anders“ sprachen beide über das Erfolgsrezept ihrer Liebe und Claudia verriet, wie sie sich kennenlernten. Es war im Jahr 1996 in seinem Stammlokal in Koblenz. Thomas war bereits ein populärer Star, „Modern Talking“-Hits liefen überall ‘rauf und ‘runter. Jeder kannte das Pop-Duo - selbstverständlich auch Claudia, sie ließ sich jedoch vom Ruhm nicht beeindrucken.



Thomas Anders: Die unbekannte Seite des Modern-Talking-Stars
Thomas Anders prägt seit über vier Jahrzehnten die deutschsprachige Popmusik. Von den Anfängen über Modern Talking bis zu seiner Karriere als Solo-Künstler - ein Blick hinter die Kulissen eines beeindruckenden Lebensweges.
Einst ein Kindertalent
Thomas Anders

Es muss eher „Anders“ herum gewesen sein, denn Thomas sei sofort Feuer und Flamme gewesen. „Ich war ja gar nicht frei damals. Thomas musste ja richtig ackern“, verriet Claudia. Thomas bestätigte humorvoll: „Ich musste das erste Mal im Leben arbeiten.“ Bei den Gedanken an diese Zeit geriet Claudia ins Schwärmen, denn Thomas habe ich sehr bemüht, war ganz Gentleman und ließ ihr die Zeit, die sie brauchte um sich einzulassen.

„Wir waren ganz süß und harmlos“: So begann die Beziehung

Im Podcast verriet Claudia weitere Details: „Wir waren ganz süß und harmlos das erste halbe Jahr. Wir haben Stunden telefoniert. Ich bin ins Lager verschwunden.“ Um heimlich mit ihrem Schwarm telefonieren zu können, verschwand Claudia auf der Arbeit ins Lager, um ‚Fliesenschienen-Eckprofile zu zählen‘.

„Also, wenn man das jetzt jemandem erzählt hätte, der würde wirklich schmunzeln, wenn er da jetzt Kopfkino hat, wie ich da in den Kartons liege und Thomas Anders am Ohr habe“, so Claudia ganz amüsiert. Das lange Warten hat sich für Thomas offensichtlich gelohnt. Ihre Ehe blieb bis heute skandalfrei. Beide haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen zusammen alt werden.

Das wissen wir über Claudia „Weidung-Anders“

Claudia Hess kam 1972 in Bendorf zur Welt und wuchs in Siershahn, einem kleinen Ort im Westerwald in der Nähe von Koblenz, auf. Sie besuchte zunächst ein Gymnasium und im Anschluss daran die höhere Handelsschule. Darauf folgte eine Lehre zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Eine zweite Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin ermöglichte ihr mehrere Auslandsaufenthalte.

Ab 1992 war sie in einem produzierenden Betrieb sechs Jahre lang als Assistentin der Geschäftsleitung tätig. Nach dem Beginn ihrer Beziehung wechselte Claudia 1998 ihren Arbeitsplatz und arbeitete fortan im Musikverlag und Backoffice von Thomas Anders. Bis heute unterstützt sie ihren Mann beruflich als Head of Backoffice & Digital Manager. Claudia ist sehr aktiv im Internet und gewährt dort zahlreiche Einblicke in ihr Familienleben, zu dem sowohl Sohn Alexander Mick (23) als auch Hündin Summer gehören.

Judith Rakers packt über schockierende Wiesn-Erfahrung aus
Judith Rakers teilt im Podcast "Baborie & Rakers" ihre schockierenden Erfahrungen auf dem Oktoberfest. Eine Szene, die sie bis heute nicht loslässt.
Oktoberfest-Erinnerungen
Judith Rakers

Claudia gründete ein Unternehmen

Claudia nahm nach ihrer Hochzeit den Namen ihres Mannes an, der mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung heißt. Nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes im Jahr 2002 verfasste Claudia ein Buch mit dem Titel „Mein Kind im ersten Jahr“, erschienen im Südwest-Verlag. Einen Beitrag über das Ehepaar „Weidung-Anders“ findet man in dem Buch von Bettina Bergwelt namens „Prominent mit Hund“. Hier erzählen sie die Geschichte ihrer Mischlingshündin Summer, die durch einen Zufall aus einem spanischen Tierheim in die Familie kam.

Im Oktober 2014 gründete Claudia das Unternehmen HOME & DOGS. Dieses produzierte zunächst eine eigene Linie hochwertigen Hundefutters. Etwas später gesellten sich Hundebetten hinzu. Zum Sortiment zählte außerdem viel Nützliches für Halter und Hund. Neben ihrem liebevoll eingerichteten Showroom auf dem Klostergut Besselich in Urbar verkaufte Claudia ihre Produkte auch in einem Online-Shop. Aktuell sind sowohl Showroom als auch Online-Shop geschlossen. Über Facebook ließ Claudia ihre Kunden wissen, dass die Marke „Home & Dogs“ aktuell auf Grund von Zeitmangel „ruht“.

Die perfekte Beziehung des Traumpaars

Claudia und Thomas sind ein rundum glückliches Paar. Beide sind beruflich erfolgreich und führen eine intakte Ehe. Auf 25 gemeinsame Jahre zurückblickend, ist sich Claudia sicher, Glück mit ihrem Mann gehabt zu haben: „Er ist viel geduldiger als ich und er kann besser kochen und zuhören.“

Das Geheimnis ihrer Liebe sei Humor. Thomas ist überzeugt: „Sie ist die tollste Frau der Welt. Wir haben einen wunderbaren Sohn. Wir sind Topf und Deckel auf Augenhöhe. Wir haben denselben moralischen Kompass. Unsere Einstellung zum Leben und zum Genuss sind identisch.“ Es ist ein Segen, wenn man das nach 25 Jahren immer noch tief aus dem Herzen heraus sagen kann.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Roland Kaiser nur auf Platz 2: Die 7 reichsten Schlagerstars Deutschlands
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
„Dr. Nice“-Star Patrick Kalupa: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Im echten Leben vergeben
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Bill und Tom Kaulitz trauern um Diane Keaton: "Das hat mich wirklich getroffen"
Nach Tod von Hollywood-Star
Bill und Tom Kaulitz
Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag
Anders als geplant
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Heino fühlt sich ausgenommen? - Deshalb ist er nicht bei Silbereisen und Co.
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.
Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb wollte sie nie mit ihm arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Florian Silbereisens Laster - Barbara Schöneberger verrät ihn!
Geheimnis
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.
Rieu verzaubert Maastricht in ein Walzerparadies
"André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025"
André Rieu - Das große Open Air Konzert 2025
Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen
So viel Geld hat sie
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
"Schlagerboom" 2025 mit Florian Silbereisen: Diese Gäste sind dabei!
Bekannte Gesichter
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das könnten die neuen Ermittler sein
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Viele Tränen um Familien bei "Promi Big Brother" - Auch Andrej Mangold knickt ein
Reality-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 10
Aus aktuellem Anlass: Merz-Rede verdrängt ZDF-Sendungen
Programmänderung
Friedrich Merz
Buchmesse-Special: Jugendliche auf der TV-Bühne
"Das Literarische Quartett spezial – U21"
Das Literarische Quartett
"Goodbye Deutschland"-Star sagt Tschüss: "Am Ende meiner Kräfte"
Currywurst-Ende
Chris Töpperwien
Helene Fischer und Thomas Seitel: So begann ihre Liebesgeschichte
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
13. Staffel "Hubert ohne Staller": So verrückt sind die neuen Folgen!
Schrulliger Krimi
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
"Wien-Krimi: Geister der Vergangenheit": Darum geht's im Film mit Philipp Hochmair
Ernstes Thema im Fokus
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Geister der Vergangenheit
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Darum geht's in der 3sat-Reportage
Nerv der Hoffnung
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
Rundfunkbeitrag vor dem Aus? Was das Leipzig-Urteil bedeutet
Hohe Hürden
Symbolbild Rundfunkbeitrag
Joko & Klaas beenden ihr legendäres "Duell um die Welt"
Abschluss der Kultshow
Das Duell um die Welt
Beatrice Eglis Zukunftspläne: Sie will nicht nur Musikerin sein!
Der nächste Karriereschritt
Beatrice Egli
So kamen Anke Engelke & die DB für die neue Web-Serie zueinander
Web-Serie „Boah, Bahn!“
Anke Engelke steht in einem Zug und lächelt.
Désirée Nick plant eine Karriere bei OnlyFans
Spitzzüngige Erotikunternehmerin?
Désirée Nick
Keine “Helene Fischer Show” 2025: Das ist der Ersatz
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis
Mit Traumbody
Motsi Mabuse auf der Bühne
„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
Youtuber Jonas Ems warnt: "Gefahr im Netz hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen"
Gefährliches Internet?
Jonas Ems im Interview
Robert Stadlober über das Vatersein: "habe deutlich weniger Angst als früher"
Star packt aus
Robert Stadlober