Aus aktuellem Anlass: Merz-Rede verdrängt ZDF-Sendungen

16.10.2025, 09.58 Uhr
von Gianluca Reucher
Das ZDF nimmt eine kurzfristige Programmänderung vor: Statt "Volle Kanne" und "heute Xpress" wird die Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz live übertragen.
Friedrich Merz
Friedrich Merz sorgt für eine kurzfristige Programmänderung im ZDF.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sean Gallup

Wer am Donnerstagmorgen für "heute Xpress" oder eine neue Folge "Volle Kanne" einschalten will, dürfte enttäuscht werden: Die beiden etablierten Sendungen fallen einmalig aus. Das ZDF nimmt aus aktuellem politischen Anlass eine kurzfristige Programmänderung vor und gibt Bundeskanzler Friedrich Merz den Vortritt.

Ab neun Uhr morgens läuft im Anschluss an das "ZDF-Morgenmagazin" daher "Heute im Parlament". Hierbei wird die rund 25-minütige Regierungserklärung von Friedrich Merz live übertragen, ehe eine etwa 90-minütige Aussprache im Bundestag folgt.

In diesem Zusammenhang hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Entschließungsantrag vorgelegt. Es geht um die Vorbereitung des Europäischen Rates, der am 23. und 24. Oktober in Brüssel stattfindet. Dort stehen unter anderem die Lage in der Ukraine sowie die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten auf dem Plan.

"heute Xpress" und "Volle Kanne" kehren am Freitag zurück

Die Moderation der ZDF-Sendung rund um Friedrich Merz übernimmt Patricia Wiedemeyer, kommentiert wird das Geschehen im Fernsehen von Andrea Maurer.

Ab 10.30 Uhr geht es dann wieder mit dem regulären ZDF-Programm weiter und es läuft wie gewohnt eine Folge der Krimiserie "Notruf Hafenkante". Fans von "heute Xpress" und "Volle Kanne" können sich wiederum auf den Freitag freuen, an dem beide Formate ab neun Uhr beziehungsweise 9.05 Uhr zurückkehren.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
