Home News TV-News

Rundfunkbeitrag vor dem Aus? Was das Leipzig-Urteil bedeutet

Hohe Hürden

Rundfunkbeitrag vor dem Aus? Was das Leipzig-Urteil bedeutet

15.10.2025, 21.01 Uhr
von Anja Kratz
Der Rundfunkbeitrag vor Gericht: Jetzt dürfen Bürger klagen – doch einfach wird es nicht. Was das Urteil aus Leipzig für die Haushalte bedeutet.
Symbolbild Rundfunkbeitrag
Teilerfolg im Kampf gegen die Rundfunkgebühren: Das Bundesverwaltungsgericht traf eine folgenreiche Entscheidung. Klagen gegen Beitragsbescheide dürfen künftig nicht von vornherein unzulässig sein.  Fotoquelle: picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann

In einem wegweisenden Beschluss hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass Klagen gegen den Rundfunkbeitrag grundsätzlich möglich sind. Damit rücken rechtliche Auseinandersetzungen um die umstrittene Abgabe stärker in den Fokus – auch wenn Betroffene hohe Hürden überwinden müssen. Die Entscheidung könnte Bewegung in einen der umstrittensten Aspekte der deutschen Medienfinanzierung bringen.

Der Hintergrund zu der Rundfunkbeitrag-Entscheidung in Leipzig

Der Rundfunkbeitrag ist seit Jahren ein Streitthema: Kritiker argumentieren etwa, er sei in Wahrheit eine Steuer oder führe zu einer einseitigen Ausrichtung von ARD, ZDF und Co. zugunsten bestimmter politischer Positionen. Bisher leiden viele Klagen gegen die Beitragspflicht in der Regel an mangelnder Erfolgsaussicht.

Im vergangenen Jahr nahm das Bundesverwaltungsgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde an und ließ die Revision zu. Damit signalisierte das Gericht, dass es zumindest grundsätzliche Aspekte der Rechtmäßigkeit der Beitragspflicht prüfen will.

Derzeit beliebt:
>>Joko & Klaas beenden ihr legendäres "Duell um die Welt"
>>Beatrice Egli bald am Fernseh-Set? Schlagerstar plant Schauspiel-Debüt
>>Andrea Kiewel erklärt nach Kritik: So werden ihre Israel-Flüge bezahlt
>>So viel Geld verdienten Miosga, Louis Klamroth, Maischberger und Co.

Eine Klägerin hatte sich ebenfalls gegen die Erhebung des Rundfunkbeitrags gewehrt und damit jetzt einen Teilerfolg erzielt. Das Bundesverwaltungsgericht stellte klar, dass Klagen gegen Beitragsbescheide nicht von vornherein unzulässig sind. Es sei rechtlich möglich, die Rechtmäßigkeit der Abgabe überprüfen zu lassen.



Beatrice Eglis Zukunftspläne: Sie will nicht nur Musikerin sein!
Beatrice Egli ist bereit für ihren nächsten Karriereschritt: Nach Jahren als Schlagerikone will sie ins Schauspielgeschäft einsteigen. Diese Projekte sind bereits in Planung!
Der nächste Karriereschritt
Beatrice Egli

Damit widersprach das oberste Verwaltungsgericht der Auffassung der vorinstanzlichen Verwaltungsgerichte, die entsprechende Verfahren zuletzt nahezu nicht mehr zuließen.

Hohe Anforderungen an Kläger durch Urteil: Was wurde konkret entschieden?

Auch wenn die grundsätzliche Klagemöglichkeit bestätigt wurde, bedeutet dies nicht, dass der Rundfunkbeitrag insgesamt infrage steht. Erfolg haben können nur gut begründete Klagen, bei denen konkrete rechtliche oder verfassungsrechtliche Zweifel geltend gemacht werden.

Pauschale Kritik an der Finanzierung oder am Programmangebot von den öffentlich-rechtlichen Sendern reicht nicht aus, viel mehr werden unterstützende Tatsachen und Rechtsargumente erwartet.

Das bedeutet das Rundfunkbeitrag-Urteil für die Verbraucher

Der Rundfunkbeitrag ist die wichtigste Finanzierungsquelle für die öffentlich-rechtlichen Sender. Pro Haushalt werden derzeit monatlich 18,36 Euro fällig. Die Entscheidung aus Leipzig sorgt nun dafür, dass einzelne Fälle genauer geprüft werden können.

Eine generelle Abschaffung oder grundlegende Reform der Abgabe ist damit aber nicht verbunden. Vielmehr eröffnet das Urteil die Möglichkeit, bestimmte Fragen – etwa zur Belastung von Nebenwohnungen oder zur Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz – im Einzelfall erneut juristisch zu klären.

"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis
Motsi Mabuse, bekannt aus "Let's Dance", zeigt sich in Großbritannien bei "Strictly Come Dancing" mit neuer Figur. Was ist ihr Erfolgsrezept?
Mit Traumbody
Motsi Mabuse auf der Bühne

So geht es in der Debatte um die Rundfunk-Finanzierung weiter

Das Verfahren wird mit Spannung weiterverfolgt. Ob es in nächster Zeit zu grundlegenden Änderungen am Rundfunkbeitrag kommt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Der juristische Streit über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dürfte sich mit dieser Entscheidung noch weiter intensivieren.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Désirée Nick plant eine Karriere bei OnlyFans
Spitzzüngige Erotikunternehmerin?
Désirée Nick
Keine “Helene Fischer Show” 2025: Das ist der Ersatz
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
Youtuber Jonas Ems warnt: "Gefahr im Netz hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen"
Gefährliches Internet?
Jonas Ems im Interview
Helmfried von Lüttichau: Was wurde aus dem alten "Hubert ohne Staller"-Star?
Große Überraschung
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
"Friesland – Tief im Dreck": Darum ging's im letzten Krimi von Theresa Underberg
Rückkehr und Abschied?
Friesland - Tief im Dreck
„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Liebesgeschichte hinter den Kulissen
Die Frau an seiner Seite
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Rätselhafter Tod im Wendland: Ulrich Noethen ermittelt wieder
"Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz"
Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz
Mord mit Humor: Ein Wohlfühlkrimi im Vorabend-Programm
"Hubert ohne Staller"
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
"Leute, die man feuern sollte": Sky du Mont geht auf Florian Silbereisen los
Kritik am Darsteller
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
So kamen Anke Engelke & die DB für die neue Web-Serie zueinander
Web-Serie „Boah, Bahn!“
Anke Engelke steht in einem Zug und lächelt.
"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis
Mit Traumbody
Motsi Mabuse auf der Bühne
Robert Stadlober über das Vatersein: "habe deutlich weniger Angst als früher"
Star packt aus
Robert Stadlober
"Grill den Henssler" verliert weiteren Star-Juror: "Das ist meine letzte Bewertung"
Abschied bei VOX
Grill den Henssler
Amira Aly spricht über "Let's Dance"-Gagen: "wirklich gut bezahlt"
Wie großzügig ist RTL?
Amira Aly und Massimo Sinató
Bill und Tom Kaulitz trauern um Diane Keaton: "Das hat mich wirklich getroffen"
Nach Tod von Hollywood-Star
Bill und Tom Kaulitz
Schwere Vorwürfe gegen Marc Terenzi bei "Promi Big Brother"
Echt oder fake?
Promi Big Brother - Tag 9
True-Crime-Serie "Murdaugh: Mord in der Familie" zeigt hässliche Fratze Amerikas
Düsterer Südstaaten-Thriller
Array
MDR stellt "Die Schlagerhitparade" mit Christin Stark ein
"Natürlich bin ich traurig"
Die Schlagerhitparade
Produzent packt aus: Wie "Titanic" fast gescheitert wäre
Kino-Geschichte
Jon Landau und James Cameron
Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag
Anders als geplant
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Ein Blick auf Florian Silbereisens Konto: So reich ist der Schlagerstar
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Thiel & Boerne in Köln: Warum dreht der Münster-„Tatort“ hier?
Dreh-Geheimnis
Der Cast des Münsteraner "Tatorts" in Kostümen in einem Büro.
Seit 1948: 3sat erklärt den Konflikt zwischen Israel und Palästina
"Israel und Palästina – Frieden unmöglich? (1/3)"
Israel und Palästina - Frieden unmöglich? (1/3)
Heino fühlt sich ausgenommen? - Deshalb ist er nicht bei Silbereisen und Co.
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.
Alec Baldwin in Autounfall verwickelt – Bruder war dabei
Jetzt spricht der Hollywood-Star
Alec Baldwin
Florian Silbereisen nach Tod von Wanda Perdelwitz: "Völlig fassungslos"
Trauer um TV-Star
Florian Silbereisen schaut traurig.
Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb wollte sie nie mit ihm arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Herzogin Meghan Markle zeigt seltene Bilder von Tochter Lilibet
Ganz der Papa?
Meghan Markle
Heino Ferch: Chronik seiner Beziehungen und überraschendes Ehe-Aus
Schauspieler privat
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.