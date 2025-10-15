Home News TV-News

"Friesland – Tief im Dreck": Darum ging's im letzten Krimi von Theresa Underberg

Rückkehr und Abschied?

15.10.2025, 10.23 Uhr
von Susanne Bald
Im 23. „Friesland“-Krimi kehrte Theresa Underberg als Insa zurück – doch eine andere Hauptfigur fehlte. Ein mysteriöser Fund und ein Mordfall stellten alles auf den Kopf.
Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus, rechts) ist nicht nur Bestatter, sondern auch Leiter des Heimatarchivs von Leer und damit sehr an der gefundenen Scheibe interessiert. Er glaubt, dass sie zu dem wertvollen legendären Sonnenwagen im Museum gehören könnte. Da kann Yunus (Yunus Cumartpay) nur staunen.  Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Ist die Bronzescheibe, die Yunus (Yunus Cumartpay, Mitte) gefunden hat, wirklich historisch? Und ist Apothekerin Insa Scherzinger (Theresa Underberg) wirklich zurück oder nur auf der Durchreise? Polizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) hat jeden Grund zur Skepsis.  Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Yunus (Yunus Cumartpay) ist unter die Sondler gegangen und macht sich mit Wiebke Jormas (Dalila Abdallah) auf die Suche nach Schätzen unter der Erde. Dabei stoßen sie auf eine womöglich historische rituelle Bronzescheibe von großem Wert. Kurz darauf ist sie jedoch verschwunden, dafür taucht am selben Ort eine Leiche auf.  Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Der Archäologe Laurens Trautmann (Ulrich Brandhoff, links) und Kommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) sind sich von Anfang an nicht grün. Für den Ermittler ist seine Wiese Tatort, für den Archäologen Fundort einer besonderen Bronzescheibe.   Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Henk Cassens (Maxim Mehmet) überbringt Edda Groote (Julia Bremermann) die Nachricht, dass ihr Mann ermordet wurde. Er erfährt nicht nur, dass es in der Ehe der beiden kriselte, sondern auch, dass sie bedroht werden.  Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Kommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) hat von einer verstorbenen Mitbürgerin die Wiese geerbt, auf der die Scheibe gefunden wurde - und auf der Fritz Groote ermordet wurde.  Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Nach der Rückkehr von Apothekerin Insa (Theresa Underberg) ist Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) ganz aus dem Häuschen und umgarnt seinen Schwarm, wo und wie er nur kann. Selbst ein Picknick bei nordisch-grauem Wetter auf dem Deich zwischen Schafen lässt der alte Romantiker nicht aus.  Fotoquelle: ZDF/Michael Kötschau
Der draufgängerische Archäologe Laurens Trautmann (Ulrich Brandhoff) möchte unbedingt mehr über die gefundene und wieder verschwundene Scheibe erfahren. In der Apotheke hofft er, über Melanie Harms (Tina Pfurr) an Informationen zu kommen, immerhin ist ihre Chefin als inoffizielle Forensikerin in die Ermittlungen involviert.  Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Der Umweltreferent Nils Vermeulen (Andreas Grötzinger, Mitte) fordert lautstark die Einstellung des Torfabbaus und war damit ein Feind des ermordeten Fritz Groote. Ob er auch mit dem Mord zu tun hat? Das möchten Henk Cassens (Maxim Mehmet, links) und Kommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) herausfinden.  Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Apothekerin Insa Scherzinger (Theresa Underberg) liebt die forensische Arbeit und hat sich für ein spezielles Studium in den USA beworben. Ob sie die Zusage bekommt und Leer verlässt?   Fotoquelle: ZDF/Willi Weber

Im mittlerweile 23. Teil der beliebten „Friesland“-Reihe gibt es personelle Veränderungen: Während Theresa Underberg nach ihrer Babypause wieder als Apothekerin Insa vor der Kamera steht, fehlt diesmal Sophie Dal in ihrer Rolle als Polizistin Süher. Dadurch muss Henk (Maxim Mehmet) ungeplant mit Sühers Bruder Yunus zusammenarbeiten – und gerät mit ihm in einen kniffligen Mordfall, bei dem ein mysteriöser Fund im Mittelpunkt steht.

Der neue Film trägt den vielsagenden Titel „Tief im Dreck“ und läuft am Samstagabend im ZDF sowie bereits vorab in der Mediathek. Der Name ist Programm, denn tatsächlich wird in diesem Schmunzelkrimi mehrfach im Boden gewühlt. Besonders mittendrin: Yunus (Yunus Cumartpay), der sympathische, aber etwas tollpatschige Bruder von Süher Özlügül (Sophie Dal). Bei der Schatzsuche mit seiner Freundin Wiebke (Dalila Abdallah) stößt er auf eine ungewöhnliche Scheibe, die nicht nur uralt wirkt, sondern auch beträchtlichen Wert haben könnte.

Ausbuddeln und mitnehmen ist allerdings nicht erlaubt, ein solcher Fund muss gemeldet werden – "Sondengänger-Verhaltenskodex!", wie Wiebke Yunus belehrt. Darüber reden dürfe man laut einer "ostfriesischen Horrorstory" auch nicht: "Wer einen Schatz findet, der hat sich gefälligst in Schweigen zu hüllen, denn sonst holt sich der Teufel den Schatz!" – Einer der beiden muss allerdings doch zurückgekommen sein, um die Scheibe zu holen. Oder gequatscht haben. Denn tags darauf ist das Fundstück verschwunden, dafür liegt wenige Meter entfernt eine Leiche auf der Wiese – Fritz Groote, der Geschäftsführer einer Torfabbau-Firma.

>>Ein Blick auf Florian Silbereisens Konto: So reich ist der Schlagerstar
>>„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Liebesgeschichte hinter den Kulissen
>>Thiel & Boerne in Köln: Warum dreht der Münster-„Tatort“ hier?
>>ZDF zeigt neuen "Wendland"-Krimi - mit Ulrich Noethen in Topform

Polizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) muss diesmal alleine ran, denn seine Kollegin Süher befindet sich im Urlaub und meldet sich nur sporadisch aus der Ferne. Dafür ist ihr Bruder Yunus ganz scharf darauf, Hilfssheriff zu spielen, wobei er, wie zu erwarten, regelmäßig übers Ziel hinausschießt. So finden das Duo und Kommissar Brockhorst unter anderem heraus, dass der Tote nicht nur Ehe-, sondern auch Geldprobleme und außerdem Ärger mit Naturschützern und Politikern hatte, die die Einstellung des Torfabbaus fordern. Wenn da mal nicht irgendwo ein Motiv zu finden ist ...



Verlässt eine Kernfigur die Reihe?

Dabei ist der Kriminalfall gar nicht das Interessanteste im 23. Film: Die Apothekerin, begabte Forensikerin und inoffizielle Ko-Ermittlerin Insa Scherzinger ist zurück! Aufgrund ihrer Babypause hatte Schauspielerin Theresa Underberg ja zuletzt ausgesetzt. Dafür befand sich diesmal Sophie Dal während der Dreharbeiten in Babypause – und Polizistin Süher im Film daher im Urlaub.

Keiner freut sich so sehr und so rührend über Insas Heimkehr wie der Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus). Der ist nicht ganz so heimlich in Insa verschossen, macht ihr auf unbeholfene Art und Weise Avancen und möchte sie nie wieder gehen lassen. Allerdings stellt man sich den ganzen Film hindurch genau diese Frage: Sind Underberg und Insa Scherzinger wirklich zurück oder verabschieden sie sich hier endgültig von der Reihe? Einiges deutet darauf hin, dass der Cast womöglich eine seine Hauptfiguren verliert. Offiziell bestätigt ist es jedoch nicht.

Sicher ist dagegen, dass die Reihe auch nach elf Jahren noch ziemlich beliebt ist. Beim letzten Film im April schalteten knapp 6,3 Millionen Menschen ein. Die Dreharbeiten für mehrere Filme sind bereits abgeschlossen, weitere "Friesland"-Krimis in Produktion oder Planung. Die Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.

"Friesland – Tief im Dreck" – Sa. 11.10. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

