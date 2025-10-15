Home News TV-News

Thiel & Boerne in Köln: Warum dreht der Münster-„Tatort“ hier?

15.10.2025, 09.15 Uhr
von Julian Flimm
Das beliebte Münsteraner "Tatort"-Duo Thiel und Boerne ermitteln in einem neuen Fall. Der Drehort: Köln-Niehl - und zwar an einem außergewöhnlichen Ort. Ein mysteriöser Vorfall während einer Karnevalsprobe sorgt für Spannung.
Der Cast des Münsteraner "Tatorts" in Kostümen in einem Büro.
In Köln wird der neue Münsteraner "Tatort" gedreht.  Fotoquelle: WDR/Martin Valentin Menke

Sie sind Deutschlands wohl bekanntestes - und vielleicht auch beliebtestes - Ermittler-Duo, doch diesmal verschlägt es Thiel und Boerne nicht nach Münster, sondern in die Rhein-Metropole Köln. Axel Prahl und Jan Josef Liefers drehen aktuell eine neue Folge des WDR-„Tatort“ – und zwar mitten in Köln-Niehl. Genauer gesagt: An einem doch recht außergewöhnlichen Ort.

Ein Verlagsflur wird zum Tatort, ein Karnevalsbonbon zur Tatwaffe

Nicht im Wald oder in mal mehr, mal weniger aufgeräumten Wohnungen: Diesmal wird ein Krimi zwischen Radiostudio und Redaktionsbüros gedreht. Der Flur des Neven DuMont Hauses im Gebäude des Kölner Stadt-Anzeigers in Niehl verwandelt sich kurzerhand in das Büro eines fiktiven Pharmaunternehmens. Dort entsteht eine Szene für den neuen Münster-„Tatort“ mit dem Titel „Maskerade“ – und die hat es in sich.

Aussagen des Senders ist zu entnehmen, dass sich diesmal alles um einen mysteriösen Vorfall während einer Karnevalsprobe dreht. Ein Gardeleiter, gespielt von Falk Rockstroh, bricht vor den Tänzerinnen zusammen. Die Diagnose: Vergiftung mit Atropin, die Tatwaffe: ein Karnevalsbonbon.

An diesem Ort wird der "Tatort Münster" größtenteils wirklich gedreht

Den meisten Fans ist längst bekannt, dass der „Tatort Münster“ längst nicht mehr in der titelgebenden Fahrradstadt gedreht wird. Liefers bringt es mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: „Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Münster‑Tatort zu 99,9999 Periode Prozent in Köln gedreht wird.“ Und auch sein Kollege Prahl zeigt sich gewohnt entspannt – und betont dennoch die enge Verbindung zur westfälischen Heimatstadt des Ermittlerduos.



Regie führt im Fall "Maskerade" übrigens Nils Willbrandt, der bereits bei anderen TV-Produktionen erfolgreich für Spannung gesorgt hat. Einen Sendetermin für die Folge gibt es bislang noch nicht, sie soll aber im Lauf des Jahres 2026 ausgestrahlt werden.

