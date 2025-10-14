Home News Star-News

Florian Silbereisen nach Tod von Wanda Perdelwitz: "Völlig fassungslos"

Trauer um TV-Star

14.10.2025, 09.24 Uhr
von Julian Flimm
Nach dem tragischen Tod seiner Kollegin bei einem Unfall äußert sich der Traumschiff-Kapitän mit emotionalen Worten.
Florian Silbereisen schaut traurig.
Erst im vergangenen Jahr hatte Florian Silbereisen mit Wanda Perdelwitz vor der Kamera gestanden.  Fotoquelle: picture alliance / CHROMORANGE | Axel Kammerer

Florian Silbereisen hat sich öffentlich zu Wort gemeldet, nachdem die Schauspielerin Wanda Perdelwitz im Alter von nur 41 Jahren verstorben ist. Gegenüber der Bild‑Zeitung sprach der Entertainer von seiner tiefen Betroffenheit und seinen Eindrücken nach dem unerwarteten Tod seiner Kollegin.

Der zu frühe Abschied von Wanda Perdelwitz

Wanda Perdelwitz, geboren 1984, starb nach schweren Verletzungen, die sie bei einem Fahrradunfall Ende September erlitten hatte. Sie hinterlässt einen Sohn, der 2019 geboren wurde. Ihr Verlust trifft die Film- und Fernsehbranche hart – insbesondere jene, die mit ihr gearbeitet haben.

Perdelwitz war vielen Zuschauern unter anderem durch ihre langjährige Rolle als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Serie Großstadtrevier bekannt. Zuletzt hatte sie 2024 eine Gastrolle in einer Traumschiff‑Episode „Nusantara“ übernommen, in der sie gemeinsam mit Florian Silbereisen und Oliver Pocher vor der Kamera stand.

Silbereisens Worte der Trauer

Silbereisen äußerte sich gegenüber der Bild‑Zeitung: Er sei „völlig fassungslos“, als er vom Tod seiner Kollegin erfahren habe: „Ich will es immer noch nicht glauben, dass eine junge Mutter von einem Tag auf den anderen so plötzlich aus dem Leben gerissen wird.“ In der Traumschiff‑Folge spielte Perdelwitz an der Seite von Silbereisen eine Figur, die zunächst eine Liaison mit Silbereisens Rolle (Kapitän Max Prager) eingeht.

Auch andere Kollegen äußern Mitgefühl

Oliver Pocher, der mit Perdelwitz ebenfalls am Traumschiff gedreht hatte, bekundete bereits kurz nach ihrem Tod öffentlich sein Mitgefühl. In einer Instagram‑Story schrieb er: „Du warst eine tolle Kollegin, auch wenn es nur eine kurze Begegnung auf Bali war.“

Würdigung und öffentliche Anteilnahme am Tod von Perdelwitz

Am Abend der Premiere von "Ein Stück Großstadtrevier" wurde Wanda Perdelwitz gewidmet: Auf Instagram teilte man mit, dass der Abend ihr zu Ehren stattfinden solle. Vor Ort zeigte man auf der Leinwand ein Bild der Schauspielerin als Zeichen des Gedenkens.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Großstadtrevier" finden Sie hier

