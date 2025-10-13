„The Woman in Cabin 10“: Psychospiel mit Keira Knightley bei Netflix

Ging wirklich eine Frau über Bord der Luxusyacht? Oder bildet sich Laura (Keira Knightley) den Mord nur ein? Die Reisejournalistin setzt im Netflix-Thriller "The Woman In Cabin 10" (ab 10. Oktober) ihr Leben aufs Spiel, um herauszufinden, was in einer verhängnisvollen Nacht wirklich geschah. Die superreichen und mächtigen Passagiere scheinen allerdings kein Interesse an der Wahrheit zu haben.

Keira Knightley in der Rolle als renommierte Journalistin Laura "Lo" Blacklock Dass aus einer Mini-Kreuzfahrt ihr ganz persönlicher Albtraum wird, weiß die renommierte Journalistin Laura "Lo" Blacklock natürlich nicht, als sie sich an Bord begibt. Sie will über eine exklusive Spendengala berichten, die vom Milliardär Richard Bullmer (Guy Pearce) für einen ausgewählten Kreis an sehr einflussreichen und sehr wohlhabenden Menschen ausgerichtet wird.

Drei Tage lang soll Laura mit der vornehmen Gesellschaft auf dem offenen Meer unterwegs sein. Doch gleich in der ersten Nacht wird Laura Zeugin eines Mordes. Allerdings versichern ihr Crew und Passagiere, dass niemand vermisst wird. Obwohl ihr niemand glaubt, geht sie der ganzen Sache auf den Grund und bringt dabei ihr eigenes Leben in Gefahr.

"The Woman in Cabin 10": Eine Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers "Diese Leute regieren die Welt, verärgere sie nicht", wird Laura gewarnt. Zu Recht: Die gut betuchten Passagiere zweifeln Lauras Wahrnehmung an, stellen ihre geistige Gesundheit infrage. "Im Kern geht es um die Angst, dass einem nicht geglaubt wird, dass man aufgrund des Geschlechts oder des gesellschaftlichen Standes nicht ernst genommen wird", für die britische Schriftstellerin Ruth Ware, deren gleichnamiger Bestseller die Vorlage für "The Woman in Cabin 10" ist, wissen zu viele Menschen wie sich das anfühlt.

Ganz neu ist die Erkenntnis nicht, dass sich reiche Menschen manchmal eine ganz eigene Version der Wahrheit gönnen. Mit viel psychologischer Spannung und atmosphärischer Angst legt Regisseur Simon Stone den Kern eines perfiden Spiels mit Macht und Abhängigkeiten frei – inszeniert als tödlichen Trip der Täuschung in der opulenten aber klaustrophobischen Abgeschlossenheit der Luxusyacht.

Dort irrt Laura durch ein Labyrinth aus Paranoia und Realität. Sie ist stark und unbeirrt, sie zweifelt und leidet: einmal mehr eindrücklich verkörpert von Keira Knightley, die sich zuletzt in der makaberen Spionageserie "Black Doves" (die zweite Staffel ist in Arbeit) von ihrem Image als "Objekt der Begierde für alle" befreit hat. Mit ihr an Bord sind neben Guy Pearce ("The Brutalist") unter anderem Hannah Waddingham ("Ted Lasso") und David Morrissey ("The Walking Dead").

