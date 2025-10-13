Home News TV-News

"Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk": Die neue Politik-Talkshow mit Blome, Pfeffer und Atalay

"Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk"

"Gelacht werden darf auch ein bisschen": Blome & Pfeffer mit neuer Polit-Talkshow

13.10.2025, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
Nikolaus Blome und Clara Pfeffer bringen mit ihrem neuen Format "Hauptstadt-Talk" frischen Wind in die Talkshow-Landschaft. Sie bieten pointierte Debatten mit prominenten Gästen. Premiere für Pinar Atalays neue Show mit Bundeskanzler Friedrich Merz.
Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk
Nikolaus Blome und Clara Pfeffer laden im Zwei-Wochen-Rhythmus zum Talk mit prominenten Gästen aus Politik und Gesellschaft.   Fotoquelle: RTL / Philipp Rathmer

Debatten über Politisches haben in Deutschland derzeit Hochkonjunktur – das zeigt nicht zuletzt auch die Masse an Talkshows, in denen Abend für Abend diskutiert wird. Umso schwieriger wird es, mit neuen Formaten das Publikum zu erreichen. Der Sender n-tv wagt es zur Primetime trotzdem, und setzt dabei auf pointierte Streitkultur und prominente Gesichter: Journalist Nikolaus Blome, Politikchef der Sendergruppe, und Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer laden fortan alle zwei Wochen in Berlin zum "Hauptstadt-Talk", um mit zwei Gästen aus Politik und Gesellschaft über aktuelle und strittige Themen zu debattieren. Sie wechseln sich ab mit Pinar Atalay, die in der ersten Ausgabe ihrer neuen Talkshow den Bundeskanzler begrüßt.

n-tv
Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk
Polittalk • 13.10.2025 • 20:15 Uhr

"Klar, kantig, kontrovers" soll es laut Senderankündigung bei "Blome & Pfeffer" zugehen; man will die Streitkultur in diesem Land spiegeln: "Zwei Gastgeber, zwei Gäste, aber alle auf einer Augenhöhe. Vier Themen mit je einem harten Impuls zu Beginn. Und dann das streitbare Gespräch zwischen Lagern und Generationen – wie man es von der Arbeit oder von zu Hause kennt", bringt Nikolaus Blome das Konzept auf den Punkt.

Jeder der vier Diskutanten eröffnet in "Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk" mit seinem eigenen Thema samt Meinung; insgesamt soll 40 Minuten lang diskutiert werden. Politik interessiere "wie lange nicht", wird der 62-Jährige zitiert, "aber gelacht werden darf auch ein bisschen".

Derzeit beliebt:
>>Vom TV-Traumpaar bis zum Ehe-Aus: Heino Ferchs bewegendes Liebesleben
>>Biathlon-Winter im ZDF: Was ändert sich nach Laura Dahlmeiers Tod?
>>"Gescheiterte Regierung": Anne Will teilt in Habecks Show aus
>>Charlotte Potts spricht über die kleinen Freuden im Kampf gegen den Krebs

Gerade jetzt brauche es "Räume, in denen man sich hart widerspricht, aber trotzdem humorvoll bleibt", betont auch Moderatorin und Podcasterin Clara Pfeffer den zugespitzten und zugleich lockeren Ansatz des Formats, das im Wechsel mit der ebenfalls neuen Talkshow von Pinar Atalay ausgestrahlt wird. Die Zuschauer erwarte laut Chefredakteur David Whigham eine "Talkoffensive, die sowohl tiefgehende Gespräche als auch zugespitzte und pointierte Debatten bietet".

Bundeskanzler Merz als erster Gast bei Pinar Atalay

In "Pinar Atalay" soll es um "persönliche, mutige und tiefgehende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft" gehen, wie RTL zu der neuen ntv-Talkshow schreibt. Dabei bekommt die Gastgeberin und preisgekrönte Journalistin Pinar Atalay gleich zum Auftakt ihrer Sendung einen passenden Gast: Bundeskanzler Friedrich Merz.

Der Regierungschef wird sich zur Premiere von "Pinar Atalay" am Montag, 6. Oktober, um 20.15 Uhr bei n-tv den knallharten Fragen der Moderatorin stellen. "Ich habe Bundeskanzler Merz am Tag seiner historischen Wahl im vergangenen Mai im Kanzleramt ausführlich interviewt. Nun kommt er in mein neues Studio und es gibt genau fünf Monate später viele Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen.", lässt sich Pinar Atalay von RTL zitieren.

Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk – Mo. 13.10. – n-tv: 20.15 Uhr

ZDF-Journalist untersucht: Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?
Eine Allensbach-Umfrage zeigt, dass 44 Prozent der Deutschen glauben, ihre Meinungsfreiheit sei eingeschränkt. Warum ist das so, und was hat das mit den USA zu tun?
TV-Reportage
Mitri Sirin

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Die Entertainerin privat
Ina Müller
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Premiere bei ntv: Friedrich Merz zu Gast bei „Pinar Atalay“
Talkshow-Premiere
Friedrich Merz
Endlich offiziell: Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Kabarett, Comedy & Chaos donnerstags um 22 Uhr im BR
"Karlsplatz"
Karlsplatz
Schauspielerin rechnet mit Bürokratie im Gesundheitssystem ab
"Politisch läuft da viel schief"
Ulrike C. Tscharre im Interview
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis
So krass hat sich Barbara Schöneberger verändert: Hättest du sie erkannt?
Optische Verwandlung
Barbara Schöneberger
„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter
Politik-Panne
"Deutschlands dümmster Promi"
RTL verzichtet auf Ausstrahlung von Laura Dahlmeier-Szenen
Nach tödlichem Unfall
Laura Dahlmeier
Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab
Diäterfolg
Andrea Kiewel auf der Bühne.
Ein ganzer Tag voller Marvel: Ant-Man 3 im Free-TV!
"Ant-Man and The Wasp: Quantumania"
Ant-Man and The Wasp: Quantumania
"Traumschiff"-Eklat: Was sagte WWM-Kandidat über Florian Silbereisen?
Schlagabtausch mit Günther Jauch
Plötzlich wurde Florian Silbereisen zur Zielscheibe in Günther Jauchs Quizshow.
Rieu verzaubert Maastricht in ein Walzerparadies
"André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025"
André Rieu - Das große Open Air Konzert 2025
Fabian Köster mischt Klassik auf - Gala-Gäste begeistert
"OPUS KLASSIK 2025"
Opus Klassik 2025
Spiegel für den Sozialstaat: Schockierender Fall im neuen "Tatort"
"Tatort: Siebenschläfer"
Tatort: Siebenschläfer
Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen
So viel Geld hat sie
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet
Was sich lohnt
Ari - Das Leben passiert nur einmal
Thomas Müller wird Experte bei der Fußball-WM 2026
TV-Kracher
Thomas Müller
Jimi Blue Ochsenknecht bezeichnet schlimmen Satz über Tochter Snow als "größten Fehler"
Prominente Enthüllungen
Promi Big Brother - Tag 5
"Schlagerboom" 2025 mit Florian Silbereisen: Diese Gäste sind dabei!
Bekannte Gesichter
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Neue "Game of Thrones"-Serie: Trailer gibt Startdatum bekannt
Neues Westeros-Abenteuer
Game of Thrones
In diesen TV-Moderator ist Bruce Darnell verliebt!
Er verrät's
Bruce Darnell
Neuer "Minecraft"-Film bestätigt – inklusive Startdatum
Nach großem Kino-Erfolg
"Ein Minecraft Film"
Von der Geliebten zur Königin: Camillas unglaubliche Wandlung
"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin"
Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin.
Michaela May's charmanter Alm-Ausflug
"Eine Sennerin zum Verlieben"
Eine Sennerin zum Verlieben
Debüt für Wotan Wilke Möhring - Wie wird er sich schlagen?
"Wer weiß denn sowas XXL"
Wer weiß denn sowas XXL?
3sat lässt die Bühne beben: Musik, die bewegt
"LEA"
LEA
Theresa Underberg kehrt in "Friesland"-Krimi zurück
"Friesland – Tief im Dreck"
Friesland - Tief im Dreck