"Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk": Die neue Politik-Talkshow mit Blome, Pfeffer und Atalay

Debatten über Politisches haben in Deutschland derzeit Hochkonjunktur – das zeigt nicht zuletzt auch die Masse an Talkshows, in denen Abend für Abend diskutiert wird. Umso schwieriger wird es, mit neuen Formaten das Publikum zu erreichen. Der Sender n-tv wagt es zur Primetime trotzdem, und setzt dabei auf pointierte Streitkultur und prominente Gesichter: Journalist Nikolaus Blome, Politikchef der Sendergruppe, und Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer laden fortan alle zwei Wochen in Berlin zum "Hauptstadt-Talk", um mit zwei Gästen aus Politik und Gesellschaft über aktuelle und strittige Themen zu debattieren. Sie wechseln sich ab mit Pinar Atalay, die in der ersten Ausgabe ihrer neuen Talkshow den Bundeskanzler begrüßt.

"Klar, kantig, kontrovers" soll es laut Senderankündigung bei "Blome & Pfeffer" zugehen; man will die Streitkultur in diesem Land spiegeln: "Zwei Gastgeber, zwei Gäste, aber alle auf einer Augenhöhe. Vier Themen mit je einem harten Impuls zu Beginn. Und dann das streitbare Gespräch zwischen Lagern und Generationen – wie man es von der Arbeit oder von zu Hause kennt", bringt Nikolaus Blome das Konzept auf den Punkt.

Jeder der vier Diskutanten eröffnet in "Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk" mit seinem eigenen Thema samt Meinung; insgesamt soll 40 Minuten lang diskutiert werden. Politik interessiere "wie lange nicht", wird der 62-Jährige zitiert, "aber gelacht werden darf auch ein bisschen".

Gerade jetzt brauche es "Räume, in denen man sich hart widerspricht, aber trotzdem humorvoll bleibt", betont auch Moderatorin und Podcasterin Clara Pfeffer den zugespitzten und zugleich lockeren Ansatz des Formats, das im Wechsel mit der ebenfalls neuen Talkshow von Pinar Atalay ausgestrahlt wird. Die Zuschauer erwarte laut Chefredakteur David Whigham eine "Talkoffensive, die sowohl tiefgehende Gespräche als auch zugespitzte und pointierte Debatten bietet".

Bundeskanzler Merz als erster Gast bei Pinar Atalay In "Pinar Atalay" soll es um "persönliche, mutige und tiefgehende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft" gehen, wie RTL zu der neuen ntv-Talkshow schreibt. Dabei bekommt die Gastgeberin und preisgekrönte Journalistin Pinar Atalay gleich zum Auftakt ihrer Sendung einen passenden Gast: Bundeskanzler Friedrich Merz.

Der Regierungschef wird sich zur Premiere von "Pinar Atalay" am Montag, 6. Oktober, um 20.15 Uhr bei n-tv den knallharten Fragen der Moderatorin stellen. "Ich habe Bundeskanzler Merz am Tag seiner historischen Wahl im vergangenen Mai im Kanzleramt ausführlich interviewt. Nun kommt er in mein neues Studio und es gibt genau fünf Monate später viele Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen.", lässt sich Pinar Atalay von RTL zitieren.

