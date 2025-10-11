Neue "Game of Thrones"-Serie: Trailer gibt Startdatum bekannt

Home News Streaming-News

Neues Westeros-Abenteuer

11.10.2025, 09.13 Uhr
von Gianluca Reucher
HBO hat den ersten Trailer zur neuen "Game of Thrones"-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" veröffentlicht – inklusive Ausstrahlungsdatum.
Game of Thrones
Das Startdatum der neuen "Game of Thrones"-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" ist jetzt offiziell.  Fotoquelle: Sky / HBO

Nach acht Staffeln "Game of Thrones" und bislang zwei Staffeln des ersten Ablegers "House of the Dragon" wird schon bald ein weiteres Spin-off durch die abenteuerliche Welt von Westeros führen: Bereits am 18. Januar 2026 soll die sechsteilige Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" an den Start gehen, wie jetzt der erste Trailer von HBO im Rahmen der Comic-Con in New York bekannt gab.

In dem zweiten Prequel der Fantasy-Erfolgsreihe "Game of Thrones" stehen demnach Ser Duncan der Große, alias Dunk (Peter Claffey), und sein junger Knappe Prinz Aegon Targaryen, alias Egg (Dexter Sol Ansell), im Mittelpunkt. Die Serie spielt knapp 100 Jahre vor "Game of Thrones" und 72 Jahre nach "House of the Dragon".

Der Trailer zeigt, wie Duncan seinen Vater begräbt und sich auf die Reise durch die sieben Königreiche begibt. Außerdem ist die erste Begegnung zwischen dem etwas naiven Ritter und Aegon zu sehen sowie einige Hinweise auf die Abenteuer, welche die beiden durchleben.

George R. R. Martin spricht von "treuer" Adaption

Die Serie scheint dabei einen etwas leichteren Ton einzuschlagen als "Game of Thrones" und "House of the Dragon". Erfolsautor George R. R. Martin, auf dessen Roman-Trilogie "Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben" ("Tales of Dunk and Egg") das neue Spin-off basiert, bezeichnete es aber bereits als eine "treue" Adaption.



"Ich habe nun alle sechs Episoden gesehen (die letzten beiden zugegebenermaßen in Rohschnitten) und ich liebte sie", schrieb er in einem Blogpost. "Dunk und Egg waren immer meine Favoriten, und die Schauspieler, die wir gefunden haben, um sie darzustellen, sind einfach unglaublich. Der Rest der Besetzung ist ebenfalls großartig. Wartet, bis ihr den Lachenden Sturm und Tanselle Zu-Groß kennenlernt", so George R. R. Martin, der selbst als Co-Autor und Produzent an der Serie mitgewirkt hat.

Die erste Folge von "A Knight of the Seven Kingdoms" erscheint in den USA am 18. Januar 2026, die weiteren Episoden folgen jeweils mit einer Woche Abstand. Wann die HBO-Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Es wird aber vermutet, dass die Folgen immer einen Tag später bei Sky und WOW verfügbar sein werden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
