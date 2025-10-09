Home News Star-News

Edin Hasanović: Sein „Tatort"-Name ist eine Hommage an Hanau-Opfer

Zeichen gegen Rassismus

Edin Hasanović: Sein „Tatort"-Name ist eine Hommage an Hanau-Opfer

09.10.2025, 13.53 Uhr
von Anja Kratz
Edin Hasanović feiert ein beeindruckendes "Tatort"-Debüt als Kommissar Hamza Kulina. Mit seiner Rolle setzt der Schauspieler ein klares Zeichen gegen Rassismus und erinnert an den Anschlag von Hanau.
Edin Hasanović
Edin Hasanović (33) feierte ein erfolgreiches „Tatort"-Debüt als Kommissar Hamza Kulina. Doch neben den vielen positiven Reaktionen ist der gebürtige Bosnier seitdem auch Hass ausgesetzt.  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Sepp Spiegl

Sein „Tatort“-Debüt als Kommissar Hamza Kulina bescherte Edin Hasanovic (33) auf Anhieb ein Millionenpublikum – und zugleich leider auch eine Welle an Hasskommentaren. Der Schauspieler reagierte, indem er die rassistischen Anfeindungen veröffentlichte und damit bewusst ins Licht der Öffentlichkeit rückte.

Doch für Hasanović geht es bei seinem Einstieg ins Krimiformat um mehr als Quoten und Kritik: Er verbindet seine Figur eng mit seiner eigenen Geschichte und einer tragischen Erinnerung.

„Tatort"-Kommissar Hamza Kulina als Erinnerung an das Attentat in Hanau

Seinen Rollennamen wählte Hasanović nicht zufällig. Er ist eine Hommage an Hamza Kurtović (†22), der 2020 beim rechtsextremen Anschlag von Hanau getötet wurde. Der Schauspieler erklärte gegenüber BILD, er wolle damit ein Zeichen setzen – gegen das Vergessen und gegen Rassismus.

Derzeit beliebt:
>>„Das Traumschiff” 2025: Alle Infos zu den zwei neuen Folgen!
>>Tatort-Stars im Gehaltsvergleich: Wer kassiert am meisten?
>>Bill Kaulitz schwärmt in Podcast von "Tatort"-Ermittler: "Ich bin ganz verliebt"
>>"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit

Der „Tatort“-Kommissar hatte während der Planungsphase Rücksprache mit dem Vater des Erschossenen gehalten. Armin Kurtović zeigte sich voller Dankbarkeit und stimmte zu. Zur offiziellen Premiere wurde er als Gast geladen und nahm an den Feierlichkeiten teil.



Tatort-Stars im Gehaltsvergleich: Wer kassiert am meisten?
Seit Jahrzehnten fesselt der „Tatort“ die Zuschauer. Doch hinter den Kulissen sorgt das Thema Geld für Gesprächsstoff. Wer verdient was?
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.

Edin Hasanović: Eine Karriere zwischen Leben und Tod

2024 spielte Hasanović einen Bestatter im Film „Sterben für Beginner“. Für ihn ist es kein Zufall, dass beide Figuren mit Fragen nach Sterben und Vergänglichkeit verknüpft sind. Im Interview mit t-online sprach er davon, dass ihn diese Themen seit Langem begleiten und er durch seine Arbeit auch selbst über Endlichkeit und Trauer reflektiert.

„Der Tod ist omnipräsent. Ich habe immer ein starkes Bewusstsein dafür, dass es den Tod gibt“, gibt der Schauspieler gegenüber t-online preis. „Dass das Leben für alle um mich herum und für mich plötzlich vorbei sein kann und dass ich nie sagen könnte, wir sehen uns ganz sicher morgen, weil so viele Dinge völlig überraschend und unerwartet passieren.“

Worte, die nicht zuletzt im Hinblick auf die grausame Tat in Hanau, eine schwere Gewichtung haben. Die Auseinandersetzung mit Leben und Tod zieht sich wie ein roter Faden durch die Karriere des 33-Jährigen.

Michael Naseband bricht im Big Brother Haus in Tränen aus: "Ich bleibe lieber allein"
Michael Naseband spricht bei "Promi Big Brother" über den Verlust seiner Frau Tanja. Die beiden waren zehn Jahre liiert, bevor sie 2021 an Krebs verstarb. Der TV-Ermittler erzählt von ihrer Liebe auf den ersten Blick und der schweren Zeit des Abschieds.
Schicksalsschlag
"Promi Big Brother"

So wuchs der gebürtige Bosnier auf

Hasanović wurde 1992 in Bosnien geboren. Als er noch ein Baby war, floh seine Mutter mit ihm nach Deutschland. Dort wuchs er in Berlin auf und erarbeitete sich eine Karriere zwischen Arthouse-Kino, Serien wie „Skylines“ und nun der größten deutschen Krimibühne.

Die Erfahrung von Flucht und Neuanfang prägt ihn bis heute – und macht ihn besonders sensibel für gesellschaftliche Ausgrenzung. Dass er die Hasskommentare nach seinem TV-Einstand nicht still hinnimmt, sondern öffentlich macht, ist folgerichtig: Er stellt sich sichtbar gegen Diskriminierung – genauso wie er mit dem Namen seiner Figur an die schreckliche Tat in Hanau erinnert.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Sky du Mont geht auf Silbereisen & Traumschiff los: "nicht alle Tassen im Schrank"
Scharfe Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
"Der Wien-Krimi - Tod im Tiergarten": Darum geht's im neuen Film mit Philipp Hochmair
Blind ermittelt
"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Tiergarten"
Harald Schmidt: So scharf ist seine Kritik an seinem "Traumschiff"-Job
Ein Blick hinter die Kulissen
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Harald Schmidt
25 Jahre "Rosenheim-Cops": So lief der Auftakt der Jubiläumsstaffel
Abschied von Marisa Burger
Die Rosenheim-Cops
Wie gut war der neue "Schwarzwaldkrimi" mit Jessica Schwarz?
ARD-Zweiteiler
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
"Tatort: Dunkelheit": So gut war der Krimi mit Edin Hasanovic & Melika Foroutan
Neue Ermittler in Frankfurt
Tatort: Dunkelheit
Neue Wege im Frankfurter "Tatort": Der Krimi aus Sicht der Opfer
Neues Ermittlerteam
Tatort: Dunkelheit
„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Verheiratet mit dieser Schauspielerin!
Schauspieler-Ehe
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Alles über "Dr. Nice": Stars, Fakten und Hintergründe zur Erfolgsserie
ZDF-Überraschungserfolg
"Dr. Nice": Interessante Infos zu der beliebten ZDF-Serie mit Patrick Kalupa.
"Charlotte Link – Einsame Nacht": So gut war der neue ARD-Krimi!
Jagd auf einen Mörder
"Charlotte Link - Einsame Nacht"
Krimidinner in der ARD - Neues Live-Rätsel mit diesen Promis!
Neue Show
"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner"
Klimaschutz-Doku für König Charles - Dafür engagiert er sich
Neue Doku
König Charles III.
Neue Kino-Highlights: "Tron: Ares", "Amrum" und "Zweigstelle"
Kino-Neustarts
Tron: Ares
Das Vermögen der Schlagerstars: So viel Geld haben Roland Kaiser & Co.
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Anke Engelke kontert Hass-Kommentare: "Der Mensch urteilt ohne Ahnung"
Internet-Hass
Anke Engelke
Florian Silbereisen bei Veranstaltung rausgeworfen: „Du gehörst hier nicht hin“
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Michael Naseband bricht im Big Brother Haus in Tränen aus: "Ich bleibe lieber allein"
Schicksalsschlag
"Promi Big Brother"
Neue Kino-Highlights am 2. Oktober: "Momo", "A Big Bold Beautiful Journey" und "The Smashing Machine"
Kino-Neustarts
Momo
Große Sorge um Dolly Partons Gesundheit - Sie meldet sich zu Wort
Gesundheitsgerüchte
Dolly Parton
"Unser erstaunlicher Po": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Evolution des Gesäßes
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
"Reykjavík 112 – Schwarzes Phantom": Darum geht's in der isländischen Krimiserie
TV-Tipp
Reykjavík 112
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Diese zwei Stars fehlen in den neuen Folgen von „Dr. Nice“
Was ist los?
Der Cast von Dr. Nice
Sicherheitsbedenken beim „ZDF-Fernsehgarten“: Das ist die neue Regel
ZDF verschärft Sicherheitsvorkehrungen
Andrea Kiewel beim "Fernsehgarten"
Tim Mälzer geht mit neuer Show an den Start: "Es geht darum, Haltung zu zeigen"
Koch-Casting
Mälzers Meisterklasse
Jimi Blue bei "Promi Big Brother": Im Knast "gabs auf jeden Fall mehr" Essen
Rohbau-Drama
Promi Big Brother
Nach Alkoholsucht: Thorsten Legat und Sohn Nico haben sich versöhnt
Nach "schlimmem Jahr"
Thorsten und Nico Legat
Drama um Lotto-Millionär: Wer hat auf Chicos Ferrari geschossen?
Neun Schüsse
Chico
Sky-Experte Dietmar Hamann fliegt altes Harry-Kane-Zitat um die Ohren
Der Treffer-König von München
Dietmar Hamann
Tattoos? Bei Schöneberger, Jauch & Gottschalk ein absolutes No-Go!
Kritik an bunter Körperkunst
Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch