Bill Kaulitz schwärmt in Podcast von "Tatort"-Ermittler: "Ich bin ganz verliebt"

Tom und Bill Kaulitz (36) stehen nicht nur selbst in der Öffentlichkeit, sie sind auch mit vielen prominenten Gesichtern gut bekannt. So etwa auch mit Schauspieler Edin Hasanović (33), der mit seiner neuen TV-Rolle nun vor allem bei Bill für Begeisterungsstürme sorgte.

Denn der 33-Jährige bildet gemeinsam mit Schauspielerin Melika Foroutan das neue Frankfurter-Ermittlerduo Maryam Azadi (Melika Foroutan, 49) und Hamza Kulina (Edin Hasanović) beim "Tatort". Das ist natürlich auch den Kaulitz-Brüdern nicht entgangen, wie sie in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verraten haben.

"Ich liebe ja Edin, ich bin ganz verliebt in Edin, schon immer!", platzt es direkt aus Bill heraus. Doch nicht nur Edin begeistert die Brüder, auch die ARD-Krimi-Reihe selbst steht bei ihnen hoch im Kurs. Denn: "Wir wollen ja selbst Tatort-Kommissare werden", so erklärt es Tom.

Mit Jasna Fritzi Bauer (36) und Edin Hasanović haben, so Tom, nun schon zwei ihrer guten Bekannten eine Rolle in dem Krimi ergattert. Er wittert darin eine Chance auf einen echten Quoten-Erfolg: "Wenn die zusammen Tatort machen und wir wären dann auch noch dabei – ich glaube, das wär ein Hit", gibt er sich erfolgssicher.

Tom und Bill Kaulitz träumen von eigenem "Tatort" Wie diese Spezial-Folge dann genau ablaufen soll, davon hat Bruder Bill schon eine ganz genaue Vorstellung – auch, wenn die weniger mit einem Kriminalfall zu tun hat: "Ich habe dann mit Edin eine Affäre, zum Beispiel. Das wär superhot", schwärmt er.

Welches Team die beiden verstärken wollen, darüber sind sich die Zwillinge noch nicht ganz einig. Während sich Bill sowohl in Frankfurt, als auch in Hamburg und München sieht, besteht Tom darauf, dass die beiden zu ihrer Heimat Magdeburg zurückkehren. Bill stellt sich vor, dass sie für einen Spezial-Fall zufällig auf das Team von Edin Hasanović treffen: "Und genau deswegen verlieben Edin und ich uns dann auch". "Wir wollen uns erst dagegen wehren", führt er weiter aus, "und dann in der Polizeiuniform unter der Dusche passiert es dann halt."

Tom erklärt weiter scherzend: "Ich find's aber auch wichtig, dass wir vom Dienstgrad über Jasna und Edin stehen." Ob und welche dieser Ideen sich am Ende durchsetzen könnte, bleibt fraglich. Tom versichert jedoch: "Ich freue mich für Edin, dass er das macht. (...) Ich bin ein großer Tatort-Fan und werde mir das direkt angucken!"