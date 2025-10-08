"Aktenzeichen XY" im Oktober: Baby-Leiche und Mord an Zwölfjährigem

Es ist eine grauenvolle Geschichte, die Rudi Cerne in der Oktober-Ausgabe der True-Crime-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" im ZDF beschäftigt: Die Leiche eines kleinen Jungen wurde auf einem Parkplatz gefunden. Die Obduktion ergab, dass das Baby kerngesund zur Welt kam, dann jedoch unter bislang ungeklärten Umständen starb. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Aktenzeichen XY... Ungelöst True Crime • 08.10.2025 • 20:15 Uhr

Nach Fußballtraining: Wer hat das Leben eines Zwölfjährigen auf dem Gewissen? Grauenhaft ist auch der Fall eines zwölfjährigen Jungen, der auf dem Heimweg vom Fußballtraining misshandelt und getötet wurde. Die genauen Hintergründe möchten die Behörden nun mithilfe des ZDF-Publikums ermitteln.

Dass Verbrechen nicht nur nachts geschehen, zeigt der noch zu klärende Einbruch in eine Villa. Die Täter wurden dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Potenzielle Zeugen sucht die Polizei nach dem Überfall auf einen Supermarkt. Eine 28-jährige Studentin sah wiederum mit an, wie eine Frau brutal angegriffen wurde. Ihre geistesgegenwärtige Reaktion rettete dem Opfer das Leben. Nun ist die junge Frau für den "XY-Preis 2025" nominiert.

Über die aktuelle Entwicklung in allen gezeigten Fällen können sich Zuschauerinnen und Zuschauer sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung, also ab Mittwoch, 15. Oktober, um 17 Uhr, im neuen Online-Format "Aktenzeichen XY ... Update" unter https://www.zdf.de/magazine/aktenzeichen-xy-ungeloest-110#t=extras informieren.

Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 08.10. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.