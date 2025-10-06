Home News TV-News

"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit

Dieser True-Crime-Fall diente als Vorbild

06.10.2025, 14.51 Uhr
von Eric Leimann
Im neuen "Tatort: Dunkelheit" ermitteln Edin Hasanovic und Melika Foroutan in Altfällen und stoßen auf einen Serienmörder, der seit den 70ern aktiv ist. Das ist die wahre Geschichte hinter dem "Tatort"-Fall.
Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) versuchen weitere Opfer des Serientäters zu identifizieren.  Fotoquelle:  HR/Degeto/Sommerhaus/Daniel Dornhöfer
Zwei spannende Schauspiel-Gesichter bilden das neue "Tatort"-Ermittlungsteam aus Frankfurt: Melika Foroutan und Edin Hasanovic arbeiten als Maryam Azadi und Hamza Kulina im Keller ihres Präsidiums an Altfällen. Im "Tatort: Dunkelheit" kommen sie einem Serienkiller auf die Spur, der seit den 70-ern mordet.  Fotoquelle:  HR/Degeto/Sommerhaus/Daniel Dornhöfer
Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) werden zu ihrem ersten gemeinsamen Tatort gerufen. Wobei der Tatort in ihrem Jobprofil eher ein Fundort ist. Die beiden Frankfurter Ermittler beschäftigen sich mit Altfällen.  Fotoquelle:  HR/Degeto/Sommerhaus/Daniel Dornhöfer
Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) untersuchen die Garage mit dem Nachlass eines verstorbenen älteren Herren. Die Tochter des Toten machte dort einen grausigen Fund.  Fotoquelle:  HR/Degeto/Sommerhaus/Daniel Dornhöfer
Normalerweise arbeiten Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) im Keller des Frankfurter Polizeipräsidiums. Nach dem Motto: Altfälle sind etwas für Kellerasseln. Die Idee ist nicht ganz neu. Siehe: die Netflix-Serie "Dept. Q", die wiederum auf einer dänischen Filmreihe nach Jussi Adler-Olsen beruht.  Fotoquelle:  HR/Degeto/Sommerhaus/Daniel Dornhöfer
Maryam Azadi (Melika Foroutan, links) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) werden bei Chefin Sandra Schatz (Judith Engel) vorstellig.  Fotoquelle:  HR/Degeto/Sommerhaus/Daniel Dornhöfer
Hamza Kulina (Edin Hasanovic) besucht regelmäßig seine alleinstehende Mutter Emina (Gordana Boban). Die trauert lebenslang um Hamzas toten, älteren Bruder.  Fotoquelle:  HR/Degeto/Sommerhaus/Daniel Dornhöfer
Maryam Azadi (Melika Foroutan, links) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) sprechen mit Michaela Zeller (Anna Drexler), der Tochter des scheinbar harmlosen Toten - der ein Serienkiller gewesen sein könnte.  Fotoquelle:  HR/Degeto/Sommerhaus/Daniel Dornhöfer

Das neue "Tatort"-Team des innovationsfreudigen Hessischen Rundfunks nimmt seine Arbeit auf. Als Nachfolger von Wolfram Koch und Margarita Broich arbeiten ab sofort Melika Foroutan und Edin Hasanovic als Ermittler Maryam Azadi und Hamza Kulina im Keller des Frankfurter Polizeipräsidiums an Altfällen. Im "Tatort: Dunkelheit" kommen sie einem Serienkiller auf die Spur. Dieser mordete sich seit den 70ern durch die Jahrzehnte.

Der ziemlich unglaubliche erste Fall von Azadi und Kulina hat ein wahres Vorbild, das True Crime-Fachleute kennen könnten. Doch wer war der im Krimi als Main-Ripper bezeichnete Serientäter wirklich? Und geht es im Altfälle-Keller demnächst so ähnlich weiter?

War der eigene, inzwischen verstorbene Vater ein Serienmörder?

Als Michaela Zeller (Anna Drexler) den Nachlass ihres verstorbenen Vaters in einer Garage sichtet, macht sie einen grausigen Fund. Er ruft die Ermittler Maryam Azadi und Hamza Kulina auf den Plan, die sich im Keller des Frankfurter Polizeipräsidiums mit Altfällen beschäftigen.

War Zellers scheinbar harmloser Vater ein Serienkiller? Einer, der über Jahrzehnte sein Unwesen in Frankfurt und Umgebung trieb? In akribischer Kleinarbeit setzen Azadi und Kulina Puzzleteile alter Fälle zusammen und finden so immer mehr ungeklärte Mordfälle, auf die das Leben und Wirken des als Serienkiller verdächtigen Mannes passen.



Der Frankfurter "Tatort" bricht mit einer uralten Krimi-Tradition

Mit dem neuen Hessen-Team geht die Kultreihe "Tatort" einen neuen Weg. Keine "frischen" Morde werden gelöst, sondern ungeklärte Altfälle, zu denen sich in der Gegenwart neue Spuren ergeben.

Und noch etwas macht der Krimi anders: Regisseur Stefan Schaller (auch Drehbuch) konzentriert sich mit seinen Co-Autoren Erol Yesilkaya und Senad Halilbašić deutlich stärker auf Opfer der Kriminalfälle und ihre Angehörigen als auf den diabolischen Täter hinter der Maske des Jedermanns. Ein Schritt, den man von Krimischaffenden schon lange fordert, die den Tätern – siehe die Netflix-Reihe "Monster" – zu viel Prominenz schenkt. So sehen es jedenfalls Kritiker des herkömmlichen Krimi-Prinzips.

Im neuen "Tatort" gibt es sehr berührende Szenen mit Umarmungen trauernder Eltern und Partner, die nun endlich erfahren, was aus ihren geliebten Menschen – Opfer eines über Jahrzehnte aktiven Serientäters – geworden ist. Die Idee mit der Abteilung für Altfälle ist freilich nicht neu. Ebenfalls bei Netflix startete 2025 die gelobte englischsprachige Serie "Dept. Q", die wiederum auf einer dänischen Filmreihe nach Jussi Adler-Olsen beruht. Auch hier wird an Altfällen gearbeitet.

Dieser True-Crime-Fall diente als Vorbild für den "Tatort: Dunkelheit"

"Tatort: Dunkelheit" erinnert deutlich an die wahre Geschichte von Manfred Seel, geboren 1946 in Königstein im Taunus. Auch er wurde nach seinem Ableben 2014 als mutmaßlicher Serienmörder enttarnt und von der Presse "Hessen-Ripper" oder "Jack the Ripper von Schwalbach" getauft. Im Rhein-Main-Gebiet soll er zwischen 1971 und 2004 mindestens fünf Morde begangen haben, weitere Taten sind nicht ausgeschlossen.

Wie im Krimi entdeckte Seels echte Tochter bei der Haushaltsauflösung in einer von ihrem Vater gemieteten Garage Leichenteile und informierte die Polizei, was Ermittlungen in Gang setzte. Seel führte vor seinem Tode ein scheinbar unauffälliges bürgerliches Leben, hatte Familie und war musikalisch aktiv.

Ein neues Ermittler-Duo mit Migrationshintergrund - und die Schauspieler?

Kommissarin Azadi hat einen persischen Hintergrund, Kollege Kulina ist Bosnier. Regelmäßig besucht er seine alleinstehende Mutter Emina (Gordana Boban), die schon lange um Hamza Kulinas älteren Bruder trauert. In diesen Szenen wird untertiteltes Bosnisch gesprochen. Die Ermittlerrollen stimmen mit der Herkunft der Schauspieler überein. Melika Foroutan wurde 1976 in Teheran geboren. Ihr Vater ist Iraner, die Mutter Deutsche. Nach der iranischen Revolution und der Machtübernahme durch Ajatollah Chomeini floh Familie Foroutan nach Deutschland.

Auch Edin Hasanovic brachte die Flucht von Bosnien nach Deutschland. Er kam 1992 in Zvornik, Republik Bosnien und Herzegowina, zur Welt. Der kleine Edin war erst wenige Monate alt, als seine Mutter wegen des Bosnien-Krieges mit ihrem Kind nach Deutschland floh. 2011 legte er an der Heinrich-Schliemann-Oberschule in Berlin-Prenzlauer Berg sein Abitur ab. Mittlerweile gehört Hasanovic (Grimme-Preis 2020 für die Hip-Hop-Serie "Skylines") zu den gefragtesten deutschen Schauspielern. Zudem moderiert er eine Late-Night-Show bei ZDFneo ("Edin Neo Night").

Beim Dreh: Melika Foroutan lernte Edin Hasanovic im Teenager-Alter kennen

Die ZDF-Serie "KDD – Kriminaldauerdienst" führte die beiden Schauspieler schon einmal zusammen – allerdings unter unterschiedlichen Vorzeichen. Drei Staffeln der damals sehr innovativen und heute als Meilenstein des deutschen Serienfernsehens geltende Polizeiserie wurden zwischen 2007 und 2010 gedreht.

Damals im Cast von "KDD": Foroutan als junge Kommissarin in ihrer ersten großen TV-Hauptrolle. Dazu als schauspielerischer Laie mit dabei: Hasanovic, heute 33, als jugendlicher Straftäter mit gutem Kern. Im Interview mit teleschau erinnert sich Foroutan (49): "Als ich Edin kennengelernt habe, war er zwölf Jahre alt. Es war die erste Staffel 'KDD'. Wir haben vier Jahre gedreht, am Ende war er wahrscheinlich 16 Jahre alt. Er ist vor der Kamera zum Teenager geworden."

Behält der Frankfurter "Tatort" das innovative Konzept bei?

Wem das neue Ermittler-Duo und sein Konzept gefallen haben, darf sich doppelt freuen. Zum einen darüber, dass Azadi und Kulina bereits in wenigen Wochen zurückkehren. Auch ihren erzählerischen Ansatz führen sie erst mal weiter fort.

Im Interview mit teleschau verriet Melika Foroutan: "Wir haben bisher drei Fälle abgedreht, die dem Konzept treu bleiben. Film zwei läuft bereits am letzten Sonntag im November. Der vierte und fünfte Fall befinden sich in Entwicklung. Wie es aussieht, folgen auch diese Geschichten dem Prinzip Altfälle."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

