Günther Jauch sucht Millionäre: 3-Millionen-Euro-Woche startet

06.10.2025, 06.15 Uhr
von Maximilian Haase
Günther Jauch lädt zur 3-Millionen-Euro-Woche bei "Wer wird Millionär?" ein. Aber noch hat niemand die 3 Millionen gewonnen.
Ohne Jauch, ohne mich: Das scheinen sich viele RTL-Fans zu denken, wenn sich "Wer wird Millionär?" in der Sommerpause befindet.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Günther Jauchs Charme und clevere Fragen sind das eine – doch Spannung zieht der RTL-Dauerbrenner "Wer wird Millionär?" wohl vor allem aus der Hoffnung auf hohe Gewinne. Eine Hoffnung, die wohlgemerkt nicht nur die Kandidaten, sondern vor allem das Publikum antreibt. Die Zuschauer fiebern mit: Wird diesmal vielleicht tatsächlich jemand Millionär? Auf die Spitze getrieben wird dieses Konzept seit einigen Jahren in der sogenannten "3-Millionen-Euro-Woche". Nun geht das beliebte WWM-Special, das Rekordgewinne verspricht, in die neunte Runde.

Quizshow • 06.10.2025 • 20:15 Uhr

Der Ablauf bleibt gleich: An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen sich zunächst sechs Teilnehmende durch die regulären Fragerunden. Wer an den ersten Tagen mindestens 16.000 Euro erspielt, zieht ins große Finale am letzten Abend ein (Donnerstag, 9. Oktober, 20.15 Uhr) ein. Dort wartet nicht nur die Chance auf ganze drei Millionen Euro – sondern auch ein knallhartes Risiko: Wer um den Mega-Jackpot spielt, muss seine bislang erspielte Summe aufs Spiel setzen. Alles oder nichts eben.

Bislang keine Rekordsumme

Bisher gelang es noch niemandem, die vollen drei Millionen Euro zu gewinnen. Der bisherige Rekord liegt bei 290.000 Euro im Finale. Der höchste Gewinn in der Geschichte der Sendung wurde übrigens 2015 ebenfalls bei einer Sonderausgabe erzielt: Im Jackpot-Special holte eine Kandidatin aus Dresden über 1,5 Millionen Euro. Ob diesmal jemand diesen Rekord knackt und WWM-Historie schreibt?

Wer wird Millionär? – Mo. 06.10. – RTL: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Wer wird Millionär? (WWM)" finden Sie hier

