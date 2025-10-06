"Die Cooking Academy": Darum geht's in der neuen Serie bei ProSieben

Es heißt: Liebe geht durch den Magen. In der neuen Vorabendserie "Die Cooking Academy" steht die junge Köchin Irini (Lara Kimpel) im Mittelpunkt. Die erste Staffel begleitet sie dabei, wie sie an der Cooking Academy lernt, eine Küche mit Finesse zu führen. Doch schon bald brodelt nicht nur das Essen, sondern auch das Gefühlschaos. Die Serie läuft ab sofort täglich um 18 Uhr auf ProSieben und ist parallel auf Joyn verfügbar. Geplant sind nicht weniger als 120 Folgen.

Die Cooking Academy Serie • 06.10.2025 • 18:00 Uhr

Wie Engelchen und Teufelchen sitzen Chris (Brian Rosenkranz) und Rafael (Louis J. Wagenbrenner) auf Irinis Schultern. Chris ist der klassische Bad Boy, der neben dem Kochen Irinis Gefühlswelt gehörig durcheinanderwirbelt. Rafael, der schüchterne, aber brillante Koch, bringt ihr Herz ebenfalls in Wallung. Gleichzeitig kämpft Irini um ihr Stipendium und steht unter immensem Leistungs- und Konkurrenzdruck.

"Ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen" Auch die Leiterin der Academy, Felicitas Eichen (Simone Hanselmann), steht vor Herausforderungen: Finanzielle Probleme lasten schwer auf der Schule, und ihre Ehe mit Sternekoch Alexander Eichen (Matthias Brüggenolte) steht unter keinem guten Stern.

Brian Rosenkranz, der den Bad Boy Chris spielt, bekam in der neuen ProSieben-Serie seine erste Hauptrolle. Zuvor war der 24-Jährige unter anderem bei "SOKO Leipzig" zu sehen. "Ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen – mit Kopf, Herz und einer Schwäche für gute Geschichten", sagt Rosenkranz. Für ihn ist die Schauspielerei "ein Ort, der Begegnungen" und "eine Art, sich auszudrücken".

Die Cooking Academy – Mo. 06.10. – ProSieben: 18.00 Uhr