Das Ende von "Kaisermania"? Jetzt meldet sich Roland Kaiser zu Wort

Das Ende von "Kaisermania"? Jetzt meldet sich Roland Kaiser zu Wort

03.10.2025, 10.50 Uhr
von Pamela Haridi
Die Spekulationen um die Dresdner „Kaisermania“ reißen nicht ab – nun bezieht Roland Kaiser selbst Stellung.
Roland Kaiser steht auf der Bühne.
Roland Kaiser gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Schlagersängern.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Normalerweise machen Schlager-Fans mit ihrem Idol so ziemlich jeden Spaß mit – doch wenn es um ein mögliches Aus der legendären „Kaisermania“ am Dresdner Elbufer geht, hört für viele der Spaß auf. Auch Roland Kaiser (73) weiß, wie sehr seine Anhänger an dem Mega-Event hängen – und meldete sich deshalb persönlich zu Wort.

Aufregung und Spekulationen in Kaisers Fangemeinde

„Geht es nach der Kaisermania wirklich weiter?“ – diese Frage sorgt derzeit für hitzige Diskussionen unter Kaisers Fans. Der Grund: Der Vertrag für die „Filmnächte am Elbufer“ läuft Ende 2025 aus, und die Stadt Dresden will die Flächen neu vergeben. Für viele Fans ein Schock, der die Sorge nährt, dass ihre geliebte Konzertreihe ein jähes Ende finden könnte.

Zudem äußerte sich der Veranstalter Dieter Semmelmann öffentlich dahingehend, dass für 2026 keine Planungssicherheit bestehe und somit schlimmstenfalls eine neue Location gefunden werden müsse. Es wurde viel gemunkelt: Zieht sich der Veranstalter zurück? Sucht er einen neuen Ort? Verändert sich „Kaisermania“ - und wenn ja, wie? So mancher Schlagerfreund wollte am liebsten nicht darüber nachdenken, denn bisher galt die Formel: Elbufer + Kaiser = Kult!

Roland Kaiser meldet sich zu Wort

Die Sorgen und die Verunsicherung seiner jahrzehntelangen, treuen Fans bewogen den Sänger dazu, sich mit einer Entwarnung zu Wort zu melden. Auf seinem Instagram-Account bezog er unmissverständlich Stellung zu den Spekulationen: „Natürlich wird im kommenden Jahr auch wieder meine 'Kaisermania' am Dresdner Elbufer stattfinden.“ Die vielen Fragezeichen, die durch die Neuausschreibung des Geländes aufgekommen waren, sollten sich demnach nun auflösen.

Wann genau der Vorverkauf starten wird, beziehungsweise ob und welche Details neu geregelt werden müssen, ließ der 73-Jährige jedoch offen. Dennoch war seine Botschaft eindeutig: Es wird auch 2026 weitergehen!

Nach Statement: Fans sind beruhigt

Nach dem Statement des Schlagersängers reagierten die Fans erleichtert. Das Highlight eines jeden Jahres bleibt zahlreichen Schlagerfreunden erhalten. Ein kleiner Rest Spannung wird bis zur Veröffentlichung weiterer Details dennoch erhalten bleiben: Wie wird sich das Ausschreibungsprozedere auswirken? Wird das neue Vergabeverfahren zu Änderungen bei der Organisation, den Kosten oder den Sicherheitsvorkehrungen führen? Die kommenden Entwicklungen werden die Fans bis zur endgültigen Entwarnung zweifelsohne mit Argusaugen verfolgen. Vorerst gilt jedoch erst einmal: Jubelstimmung!

So entstand „Kaisermania“

Als Roland Kaiser im Jahr 2003 das erste Mal auf der Bühne am Dresdner Elbufer auftrat, sangen 3.500 Anwesende seine Hits lauthals mit. „Nach einem oder zwei Jahren kam mein Konzertpartner auf die Idee, das machen wir jetzt öfter, und irgendwann ist daraus der Name 'Kaisermania' entstanden“, erzählte Kaiser 2023 in einem Interview mit SWR4. Mittlerweile pilgern jährlich Zehntausende ans Elbufer, um ihren „Kaiser“ zu feiern. Auch der Künstler selbst kann sich ein Jahr ohne dieses Mega-Event nicht vorstellen.

„Kaisermania“ findet auch 2026 am Elbufer statt

Roland Kaiser selbst stoppte die Gerüchte, bevor sie zum K.O.-Schlag heranwachsen konnten. Für alle Schlagerfans heißt es jetzt: Ruhe bewahren, den Sommer 2026 fest im Blick behalten – und sich auf das freuen, was die „Kaisermania“ so besonders macht: das Elbufer, eine warme Sommernacht, gute Stimmung, Hits und große Gefühle. Darüber hinaus ist für das nächste Jahr eine große Open-Air-Tournee geplant, die ersten Konzerte sind bereits ausverkauft. Sächsische Kaiser-Fans sollten sich daher den 18. Juli 2026 vormerken. An diesem Termin wird Roland Kaiser im Rahmen seiner Tournee auf der Waldbühne in Schwarzenberg auftreten.

