Giovanni Zarrella verrät seine ungewöhnliche Trinkgeld-Regel

22.10.2025, 15.55 Uhr
von Natasa Unkel
Giovanni Zarrella ist nicht nur ein bekannter Sänger und Moderator, sondern auch ein Gastronomie-Experte. Jetzt verriet er, unter welchen Umständen er bereit ist, mehr Trinkgeld zu geben.
Giovanni Zarrella
Giovanni Zarrella hat eine eigenartige Angewohnheit beim Trinkgeld.  Fotoquelle: ZDF/T. Schult

Giovanni Zarrella ist längst nicht nur als Sänger und Moderator erfolgreich – der Schlagerstar bringt auch reichlich Erfahrung aus der Gastronomie mit. Schon als Kind packte der Sohn italienischer Einwanderer im Familienrestaurant mit an. Später wagte er gemeinsam mit seiner Frau Jana Ina sogar den Schritt ins eigene Business und eröffnete ein Restaurant in Köln.

Aus diesem Grund gibt Giovanni Zarrella mehr Trinkgeld

Noch heute ist die Familie Zarrella im Gastro-Bereich aktiv: Mit dem Catering-Service „Casa Zarrella“ und Giovannis Bruder Stefano, der sich als Food-Influencer auf Social Media einen Namen gemacht hat. Kein Wunder also, dass Giovanni höchste Standards gewohnt ist– und diese offenbar auch sein Verhalten als Restaurant-Gast prägt.

In der Show „Till Tonight“ sprach Moderator Till Reiners ihn direkt darauf an: „Du kannst nicht sagen, wenn das Essen nicht schmeckt, oder?“ – und landete damit einen Volltreffer. Zarrella lachte und gestand: „Stimmt, ich krieg' das einfach nicht hin. Ich fühl' mich schlecht, weil die Leute ja fast immer supernett sind.“

Mit einem Augenzwinkern erklärte er weiter: „Manchmal geb’ ich sogar mehr Trinkgeld, wenn mir das Essen nicht schmeckt – einfach, weil es mir so leidtut.“ Reiners konnte das sofort nachvollziehen: „Ja, das ist mir auch total unangenehm.“ Zarrella entgegnete lachend: „Wir sind halt Fische, was soll ich sagen?“ Ihm gehe es vor allem um Respekt und Wertschätzung – gerade weil er genau wisse, wie hart der Job in der Gastronomie sei.



"Teil meines Herzens rausgerissen": Giovanni Zarrella spricht über harte Zeit
Giovanni Zarrella hatte es nicht immer leicht – ein Unglück traf ihn besonders hart und führte zu einem dunklen Kapitel seiner Geschichte.
Schlagerstar hatte es nicht leicht
Giovanni Zarrella schaut ernst.

So reagieren die Fans auf Giovanni Zarrellas Verhalten

Die Reaktionen fallen unter einem Instagram-Post zu dem Thema geteilt aus. Während die einen Zarrella für seine Empathie feiern, finden andere, dass Kritik wichtig sei. „Wenn es nicht schmeckt, sagt man es. Warum herumschleimen?“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer aber findet: „Fühl‘ ich irgendwie. Nur wenn der Service dann auch noch pampig ist, sage ich vielleicht etwas. Aber da muss ich echt weit aus meiner Komfortzone raus.“

