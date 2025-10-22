Home News Star-News

Heino: Ist sein Millionen-Erbe etwa schon längst vergeben?

Lukrative Tour-Gage

Heino: Ist sein Millionen-Erbe schon längst vergeben?

22.10.2025, 14.25 Uhr
von Pamela Haridi
Heino steht mit seinen stolzen 86 Jahren noch immer auf der Bühne und begeistert Fans jeden Alters. Derzeit ist er auf seiner Solo-Tour "Made in Germany 2025/2026". Die Gagen dafür sind beeindruckend. Wir werfen einen Blick auf die Zahlen.
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.
Heino verdient sich mit seiner Tour noch einmal eine goldene Nase. Doch wie viel genau?  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Timm | AAPimages/Timm

Er steht für Rekorde, für Kultstatus, für Musikgeschichte pur: Heino. Ob Mega-Star, Mega-Tour oder Mega-Deal – der 86-Jährige spielt in einer eigenen Liga. Schon seine Auftrittsgagen zeigen, dass er in der Branche zur absoluten Spitze gehört.

Mit seiner großen Solo-Tour „Made in Germany 2025/2026“ hat er gemeinsam mit dem Veranstalter Thomann Musikmanagement einen besonders lukrativen Vertrag unterschrieben – ein Geschäft, das seine Einnahmen noch einmal kräftig in die Höhe treibt. Doch was macht der Schlagerstar mit seinem Vermögen?

Heino erfolgreich auf Solo-Tour - und am Ballermann

Unter Slogans wie „Die Stimme der Heimat“ und „Deutschlands letzter Punk“ steht HEINOS große Solo-Tour „Made in Germany“. Gestartet ist sie bereits im Mai diesen Jahres in Coswig bei Dresden – das Finale ist erst für Sommer 2026 geplant. Schon früh zeichnete sich der enorme Andrang ab: Die Shows in Köln (30.08.) und Berlin (07.09.) waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Derzeit beliebt:
>>Nach drei Jahren in Dubai: Bushido denkt über Rückkehr nach Deutschland nach
>>"Mit Geld um mich geschmissen": Tom und Bill Kaulitz berichten von "teuerstem Trip" ihres Lebens
>>Diese Stotterer haben es zu Weltruhm gebracht
>>Heino tritt nicht mehr bei Silbereisen & Co auf: "nicht alles für Geld machen"

Doch damit nicht genug: Parallel zur Tournee tritt der Kultsänger auch auf Mallorca im Bierkönig auf und begeistert das Publikum in El Arenal mit einer „Party-Tour“ voller Best-of-Hits. Ein Kraftakt, der einem wahren Auftritts-Marathon gleicht.



Roland Kaiser privat: Sein neues Zuhause, Luxus und Nähe zur Familie
Roland Kaiser, der einst als Autoverkäufer begann, hat sich ein beachtliches Vermögen erarbeitet. Der Schlagerstar genießt den Luxus auf seinem Anwesen in Münster. Doch wie lebt der 73-Jährige?
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.

So elektrisiert Heino alle Altersgruppen

Trotz seinem stolzen Alter von 86 Jahren präsentiert sich der am 13. Dezember 1938 in Düsseldorf geborene Künstler Heinz Georg Kramm – besser bekannt als Heino – in beeindruckender Form. Mit seiner Energie, Leidenschaft und unverwechselbaren Art begeistert er längst nicht nur sein Stammpublikum, sondern auch eine jüngere Generation.

Während die älteren Fans bei Klassikern wie „Blau blüht der Enzian“, „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ oder „Rosamunde“ ins Schwärmen geraten, sorgt Heino mit rockigen Neuinterpretationen von Songs wie „Junge“ von „Die Ärzte“ oder sogar Rammstein-Titeln dafür, dass er generationsübergreifend Kultstatus genießt.

Heino: "Nach wie vor Heißhunger auf die Bühne"

Zum strapaziösen Tour-Plan äußert sich Veranstalter Joseph Thomann (70) optimistisch: „Heino ist selbst mit 86 Jahren noch in erstaunlicher Form. Seine Stimme hat nichts von ihrer Kraft eingebüßt. Für ihn sind Auftritte eher Erholung als Belastung.“

ARD und ZDF: Top-Gehälter teils noch höher als im Vorjahr
Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben ihre Gehaltslisten für 2025 veröffentlicht. Einige Intendanten erhalten noch höhere Bezüge als im Vorjahr.
Transparenzbericht
Tom Buhrow trägt einen blauen Anzug und lächelt.

Auch der Sänger selbst unterstreicht das mit deutlichen Worten: „Ich verspüre nach wie vor Heißhunger auf die Bühne und bin glücklich darüber, dass so viele Menschen mich auch in meinem Alter noch live erleben wollen. Und dass dabei auch finanziell etwas hängenbleibt, nehme ich dankbar an.“

Die Einnahme-Quellen des Schlagerstars

Hinter dem „guten Geld“ steckt in Wahrheit ein echter Millionen-Deal. Wie die BILD berichtet, erhält Heino pro Konzertabend eine garantierte Gage von 20.000 Euro – völlig unabhängig davon, wie viele Tickets verkauft werden. Bei bislang angesetzten 80 Shows summiert sich das Honorar des 86-Jährigen bereits auf beeindruckende 1,6 Millionen Euro, weitere 20 Termine sollen noch hinzukommen.

Doch auch jenseits seiner Tourneen bleibt der platinblonde Kultstar mit der dunklen Sonnenbrille ein Publikumsmagnet. Ob am Ballermann, bei exklusiven Galas oder bei Firmenfeiern wie dem 7. Höffner Oktoberfest am 3. Oktober 2025 in Schönefeld – Heino ist gefragt wie eh und je.

Und die Einnahmequellen sprudeln weiter: Für 2026 hat er einen TV-Vertrag über 150.000 Euro unterschrieben, zusätzlich bringt er gemeinsam mit der Manufaktur Wagner eine eigene Pralinenlinie auf den Markt. Diese soll im September erscheinen und dürfte seiner legendären Haselnuss-Torte ernsthafte Konkurrenz machen – das Geschäft hat bereits einen sechsstelligen Wert.

Was macht Heino mit seinem Millionen-Vermögen?

Angesichts der Millionenbeträge, die Heino mit seinen vielen Engagements einnimmt, überrascht vor allem, wofür er das Geld tatsächlich verwendet. Gegenüber der BILD machte der 86-Jährige deutlich, dass er selbst davon nur wenig für sich beanspruche: „Um die Finanzen kümmert sich mein Manager Helmut Werner. Er hat die Verhandlungen geführt und auch die Idee zur ,Made in Germany‘-Tournee entwickelt. Ihm und seiner Familie gehört letztlich alles.“

Heino tritt nicht mehr bei Silbereisen & Co auf: "nicht alles für Geld machen"
Heino spricht Klartext: Warum er nicht mehr bei Zarrella und Silbereisen in den TV-Shows auftritt – und was ihn an den Gagen richtig wütend macht.
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.

Seit dem Tod seiner geliebten Ehefrau Hannelore (†82) lebt Heino mit Werner (41), dessen Frau Nicole (35) und ihrem zweijährigen Sohn Lennie in seiner Villa in Kitzbühel unter einem Dach. „Das gesamte Geld fließt in einen gemeinsamen Topf. Mir ist wichtig, dass meine Wahlfamilie abgesichert ist. Vor allem denke ich an Lennie, der für mich wie ein eigener Enkel ist“, erklärt der Sänger.

Heino und das zerrüttete Verhältnis zu seinem leiblichen Sohn

Schon zu Hannelores Lebzeiten verband sie und Heino ein enges Band mit der Familie ihres Managers. Für Hannelore war Helmut Werner wie ein eigener Sohn. Außerdem übernahm sie die Patenschaft für den kleinen Lennie. Da ihre Ehe kinderlos blieb, fassten die beiden den gemeinsamen Entschluss, ihr Vermögen nach ihrem Tod der Familie Werner zu hinterlassen. Dazu gehört auch die vierstöckige Villa in Kitzbühel mit Pool und Panoramablick über die Berge, die auf mehrere Millionen Euro geschätzt wird.

Heinos leiblicher Sohn aus erster Ehe, Uwe Kramm (65), soll dagegen nur den Pflichtteil erhalten. Der Grund: das zerrüttete Verhältnis zwischen Vater und Sohn. „Ich sehe nicht ein, jemandem etwas zu vermachen, der für Hannelore und mich nie da war. Ich werde Uwe nicht den schönsten Platz von Kitzbühel überlassen – das wollte auch Hannelore nicht. Wir haben gemeinsam entschieden, dass Helmut unser Erbe wird“, erklärte Heino gegenüber der BILD.

Smartphone-Sucht: Jenke von Wilmsdorff im schockierenden Selbstversuch
Jenke von Wilmsdorff stellt sich in seiner neuesten ProSieben-Dokumentation der Herausforderung, zwei Wochen ohne Smartphone zu leben. Welche Auswirkungen hat der Verzicht auf sein Leben und sein Gehirn? Experten kommentieren die Suchtgefahr und mögliche Therapiemethoden.
"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy"
Jenke von Wilmsdorff

Alle Informationen zu den Terminen, Tickets und Co.

Zeit, über das Ende nachzudenken, hat der 86-Jährige allerdings ohnehin nicht. Seine ganze Energie steckt er derzeit in die Mission, seine Fans mit unvergesslichen Auftritten zu begeistern. Wer den Kultstar live erleben will, darf sich auf große Momente freuen: Mit wehender schwarz-rot-goldener Fahne, dem markanten „Heino-Adler“ und dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne sorgt er für Gänsehaut pur.

Tickets sind unter anderem bei ADticket oder Schlagertickets.com erhältlich. Alle weiteren Infos zu Terminen und zur „Made in Germany“-Tour finden sich außerdem auf heino.de sowie auf der Seite des Veranstalters Thomann Management.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Beatrice Egli lebt bescheiden: Ein Blick auf ihr Vermögen
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Wer wuchs mit wem auf? Diese Promis waren schon Schulfreunde
Gras-Deal auf dem Pausenhof
Diese Stars gingen zusammen zur Schule
„Schlagerbooom 2025“: Diese Gäste sorgen für Mega-Stimmung in Dortmund
Schlagerparty des Jahres
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Enthüllt: Das sind die TV-Gagen der "Tatort"-Stars!
Wer kassiert am meisten?
Axel Prahl und Jan Josef Liefers
Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"
Karriere-Aus
Andreas Schmidt-Schaller
So begann die Liebe zwischen Thomas Anders & seiner Claudia
Schlagerstar privat
Thomas Anders und Claudia Weidung
Roland Kaiser nur auf Platz 2: Die 7 reichsten Schlagerstars Deutschlands
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Rundfunkbeitrag vor dem Aus? Was das Leipzig-Urteil bedeutet
Hohe Hürden
Symbolbild Rundfunkbeitrag
Beatrice Eglis Zukunftspläne: Sie will nicht nur Musikerin sein!
Der nächste Karriereschritt
Beatrice Egli
„Bares für Rares“: Diese dreiste Mogelpackungen deckten Experten auf!
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Catan erobert Netflix: Brettspiel wird zur Serie
Neue Serie
Die Siedler von Catan
Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa.
Einsatz auf der Reeperbahn: Neuer TV-Job für Frank Rosin
Abenteuerreise
Frank Rosin
So sah Esther Sedlaczek früher aus: Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Esther Sedlaczek
Esther Sedlaczek
Roland Kaiser im Kino: So bewegt war das Leben des Schlagerstars
Schlagerikone auf der Leinwand
Roland Kaiser
Seitenhieb auf Donald Trump? Michael J. Fox spricht über "Kultur der Tyrannei"
Fox über Tyrannen
"Zurück in die Zukunft"
Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Das sind die Gäste
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella
Nach Kritik: Roland Kaiser verteidigt Florian Silbereisen
Jahrelange Showkollegen
Florian Silbereisen, Roland Kaiser
Jimi Blue Ochsenknecht schließt Comeback mit Yeliz Koc nicht aus
Neue Töne
Jimi Blue Ochsenknecht schaut nachdenklich.
"Helene Fischer lacht": Andrea Berg enttäuscht bei Silbereisen-Show
Fans wenig begeistert
Andrea Berg steht in einem roten Anzug auf der Bühne.
Roland Kaiser privat: Sein neues Zuhause, Luxus und Nähe zur Familie
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Schluss mit „Kaisermania“? Roland Kaiser spricht Klartext
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.
Andrea Sawatzki spielt die Anwältin Lou Caspari im SWR-Krimi
"Die Verteidigerin – Der Fall Belling"
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Ist das finale Ergebnis von "Promi Big Brother" nach Panne verfälscht?
Technik-Versagen
"Promi Big Brother"
Neue Jury bei „The Taste“ – wie streng urteilt der Starkoch?
"The Taste"
The Taste
Sebastian Lege kämpft gegen die Snack-Tricks der Industrie
"besseresser: Scheinheilige Snacks"
besseresser: Scheinheilige Snacks
Evelyn Burdecki: Zwischen großer Karriere und Kinderwunsch
Ehrliche Doku
Evelyn Burdecki
Kandidaten kämpfen in Chris Talls Show um 10.000 Euro und Filmrolle
"Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show"
Chris du mich berühmt