SWR startet Krimireihe „Die Verteidigerin“ mit Andrea Sawatzki

"Die Verteidigerin – Der Fall Belling"

Andrea Sawatzki spielt die Anwältin Lou Caspari im SWR-Krimi

22.10.2025, 07.30 Uhr
von Eric Leimann
Andrea Sawatzki spielt in "Die Verteidigerin – Der Fall Belling" eine Freiburger Pflichtverteidigerin. Sie muss eine Frau verteidigen, die ihren Mann tötete. Doch was passiert, wenn die Angeklagte bestraft werden möchte?
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Die neue ARD-Reihe "Die Verteidigerin" erzählt von Lou Caspari (Andrea Sawatzki), einer Pflichtverteidigerin in Freiburg. In ihrem Auftaktfall bekommt sie es mit einer Frau zu tun, die ihren Mann im Streit in den Tod stürzte - und alle Schuld auf sich nimmt.   Fotoquelle: SWR/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Mandantin Linda Belling (Valery Tscheplanowa) sucht ihre Pflichtverteidigerin Lou Caspari (Andrea Sawatzki) nach ihrem Prozess zu Hause auf.   Fotoquelle: SWR/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Lou Caspari (Andrea Sawatzki) und ihr Mann, von dem sie mittlerweile getrennt lebt, teilen sich immer noch eine Kanzlei. Ob das so eine gute Idee ist? Da ist sich Roland (Thomas Limpinsel), der verlassen wurde, nicht so sicher.  Fotoquelle: SWR/Hardy Spitz
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Klassik-Influencerin Hannah Schwarzenberg (Adriana Altaras, links) gibt Linda Belling (Valery Tscheplanowa) die Gelegenheit, sich in einem Podcast zu ihrem Fall zu äußern.  Fotoquelle: SWR/Hardy Spitz
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Wenn Lou (Andrea Sawatzki) abends heimkommt, sitzt oft die kleine Alina (Banou Houston) vor der Tür oder im Treppenhaus. Sie die Tochter ihrer Vermieter. Wird das Kind von den Eltern schlecht behandelt?  Fotoquelle: SWR/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Lous Ex-Partner Roland (Thomas Limpinsel) trifft auf Linda Belling (Valery Tscheplanowa). Nach dem Prozess schaut die Mandantin in der Kanzlei des Noch-Ehepaares vorbei. Schauspieler Thomas Limpinsel ist übrigens auch Co-Drehbuchautor des Films.  Fotoquelle: SWR/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Linda Belling (Valerey Tscheplanowa, links) passiert ein Freiburger Café, in dem sich ihr Exfreund (Johannes Kühn) aus Studientagen sich mit ihrer Anwältin Lou Caspari (Andrea Sawatzki) trifft? Offenbar weiß die Mandantin nicht so genau, was sie davon halten soll.   Fotoquelle: SWR/Maria Wiesler

Lou Caspari (Andrea Sawatzki) arbeitet im schmucken Freiburg vor der Kulisse des Schwarzwaldes als Pflicht-Verteidigerin. Eine Wohlfühl-Anwaltsserie mit Altbaustadt und Naturidyll ist die neue SWR-Reihe jedoch nicht. Pro Film – drei sind bisher fertig oder in konkreter Planung – erzählen renommierte deutsche Drehbuchautoren und Regisseure interessante Fallstudien aus Juristerei, Psychologie und den Abgründen des Lebens. So auch Regisseur und Autor Martin Eigler mit seinem Co-Autor Sönke Lars Neuwöhner.

ARD
Die Verteidigerin – Der Fall Belling
Anwalts-Drama • 22.10.2025 • 20:15 Uhr

Thomas Limpinsel spielt den Ex-Lebenspartner Lou Casparis. Diese hat sich zwar von ihm getrennt, man betreibt aber noch eine gemeinsame Kanzlei. In "Die Verteidigerin – Der Fall Belling" bekommt es die Titelheldin zunächst mit Linda Belling (Valery Tscheplanowa) zu tun. Sie hat ihren Mann im Streit getötet – und nimmt alle Schuld auf sich. Wie verteidigt man jemanden, der offenbar bestraft werden möchte?

Ein Krimi, der nach dem Urteilsspruch fortgesetzt wird

Linda Bellings Mann war kurzzeitig ein Star der klassischen Musikszene, sein Stern befand sich zuletzt aber im Sinkflug. Belling arbeitete im Management ihres Mannes, im Verbund mit der Künstleragentur Hannah Schwarzenbergs (Adriana Altaras). Linda Belling wird beschuldigt, ihren Mann vom Balkon gestoßen zu haben.

Der Verstorbene soll zuletzt "schwierig" gewesen sein, doch seine Mörderin lässt nichts auf ihn kommen. Der Prozess beginnt – und ist relativ schnell abgeschlossen, denn die Erzählung des 90-Minüters setzt sich ungewöhnlicherweise nach dem Urteilsspruch fort. Lou Caspari und ihre Mandantin halten weiterhin Kontakt. Kann es sein, dass es noch zu einer Wende in der Erzählung kommt?

Andrea Sawatzki als sensibel-idealistische Pflichtverteidigerin

Wer sich die Spannung in diesem ruhig erzählten, ästhetisch fast klassischen Juristen-Fernsehspiel erhalten will, sollte besser nicht googeln, welche Geschichten Filmemacher Martin Eigler zuvor so schrieb und drehte. Einige der besten, ja subtilsten "Tatorte" stammen aus seiner Feder, unter anderem die beiden SWR-Produktionen "Tatort: Der Mann, der lügt" (2018, Stuttgart) und "Tatort: Der böse König" (2021, Ludwigshafen). Deren Themen haben mit diesem Einstiegsfilm Sawatzkis als erfahrener und doch auch sensibel-idealistischer Pflichtverteidigerin zu tun.

Star der neuen Reihe, die in unregelmäßigen Abständen zu sehen sein wird, ist weniger die hübsche Kulisse – selbst wenn Lou Caspari mit einer Zeugin/Informantin auch mal einen Schwarzwaldberg erklimmt. Im Mittelpunkt der Reihe stehen gute Geschichten. Daneben das Leben einer reiferen Frau, die nach ihrer Trennung offenbar noch mal etwas Neues erleben will, auch wenn Bande zum vertrauten Ex-Mann durchaus noch vorhanden sind.

So geht es für Andrea Sawatzki als "Die Verteidigerin" weiter

Der zweite Film der Reihe, "Die Verteidigerin – Der Fall Nicola", ist abgedreht und befindet sich derzeit in der Postproduktion. Er soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden, voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte. Geschrieben wurde er von Grimme-Preisträger Magnus Vattrodt ("Die Wannseekonferenz"), Regie führte Lars Gunnar Lotz ("Spreewaldkrimi: Die siebte Person").

Ab Oktober wird für den dritten Teil gedreht, den das Duo Erol Yesilkaya und Sebastian Marka verantwortet. Auch diese Top-Kreativen wurden für ihre besonderen, komplexen Thrillerstrukturen folgenden "Tatort"-Folgen mehrfach ausgezeichnet. 2019 erhielt das Duo den Grimme-Preis für den Berliner "Tatort: Meta". Der Arbeitstitel ihres dritten Falles mit Lou Caspari lautet: "Die Verteidigerin – Tötungsabsicht".

Die Verteidigerin – Der Fall Belling – Mi. 22.10. – ARD: 20.15 Uhr

