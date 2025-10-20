Abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten

In der Podcast-Reihe „My Way“ gewährte Musikproduzent Ralph Siegel ungewohnt persönliche Einblicke. Mehrfach habe er versucht, Helene Fischer für eine Zusammenarbeit zu gewinnen – doch alle Versuche verliefen im Sande. Offen sprach der Erfolgsautor über seine Kontaktaufnahmen und erklärte, warum es bislang nie zu einem gemeinsamen Projekt kam.

Ralph Siegel: Vergebliche Song-Angebote an Helene „Ich habe nie das Glück gehabt, mit ihr zu arbeiten“, sagte Siegel im Podcast. Seinen Angaben zufolge habe er Helene Fischer in der Vergangenheit mehrfach Songs angeboten, die jedoch nicht angenommen wurden. Er betonte: „Es hat sich einfach nicht ergeben.“

Doch laut eigener Aussage nimmt Siegel die Ablehnung nicht persönlich: Die Sängerin bekomme bei der Suche nach neuen Titeln eine Vielzahl von Angeboten – zum Teil mehrere Hundert oder gar Tausend Stück. Dadurch sei es für einzelne Komponisten nicht leicht, sich durchzusetzen. Nichtsdestotrotz würde sich Siegel darüber freuen, wenn Helene Fischer mal "ein paar andere Lieder" singen würde.

Darum trennten sich Helene Fischer und ihr Produzent Jean Frankfurter Im Podcast sprach Siegel auch den Produzenten Jean Frankfurter an, der Helene Fischers Karriere in der Anfangszeit maßgeblich mitgestaltet hatte. Er könne nicht verstehen, dass Fischer mittlerweile gar nicht mehr mit ihrem alten Kollegen arbeitet.