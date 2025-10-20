Home News Star-News

Abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten

Musiklegende packt aus

20.10.2025, 13.29 Uhr
von Julian Flimm
In einem Podcast hat Ralph Siegel verraten, warum Helene Fischer seine Song-Angebote in der Vergangenheit immer abgelehnt hat.
Helene Fischer steht auf der Bühne
Helene Fischer hat noch nie mit Ralph Siegel gearbeitet.  Fotoquelle: picture alliance / osnapix | Hirnschal

In der Podcast-Reihe „My Way“ gewährte Musikproduzent Ralph Siegel ungewohnt persönliche Einblicke. Mehrfach habe er versucht, Helene Fischer für eine Zusammenarbeit zu gewinnen – doch alle Versuche verliefen im Sande. Offen sprach der Erfolgsautor über seine Kontaktaufnahmen und erklärte, warum es bislang nie zu einem gemeinsamen Projekt kam.

Ralph Siegel: Vergebliche Song-Angebote an Helene

„Ich habe nie das Glück gehabt, mit ihr zu arbeiten“, sagte Siegel im Podcast. Seinen Angaben zufolge habe er Helene Fischer in der Vergangenheit mehrfach Songs angeboten, die jedoch nicht angenommen wurden. Er betonte: „Es hat sich einfach nicht ergeben.“

Doch laut eigener Aussage nimmt Siegel die Ablehnung nicht persönlich: Die Sängerin bekomme bei der Suche nach neuen Titeln eine Vielzahl von Angeboten – zum Teil mehrere Hundert oder gar Tausend Stück. Dadurch sei es für einzelne Komponisten nicht leicht, sich durchzusetzen. Nichtsdestotrotz würde sich Siegel darüber freuen, wenn Helene Fischer mal "ein paar andere Lieder" singen würde.

Darum trennten sich Helene Fischer und ihr Produzent Jean Frankfurter

Im Podcast sprach Siegel auch den Produzenten Jean Frankfurter an, der Helene Fischers Karriere in der Anfangszeit maßgeblich mitgestaltet hatte. Er könne nicht verstehen, dass Fischer mittlerweile gar nicht mehr mit ihrem alten Kollegen arbeitet.



Ralph Siegels frühere Kritik an Helene Fischers Musik

Bereits im Jahr 2024 hatte sich Ralph Siegel in einem Interview mit „Freizeit König" zur musikalischen Entwicklung von Helene Fischer geäußert. Damals war er deutlich kritischer: Ihren Musik-Stil nannte er "sehr gefährlich" und vermutete, dass viele Fans mit neueren Songs nicht mehr zufrieden sind. Als Argument führte er unter anderem an, dass Fischers größter Hit „Atemlos" schon elf Jahre zurückliege.

Quelle: focus.de

