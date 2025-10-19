Home News Star-News

Thomas Seitel: Das ist über den Papa von Helene Fischers Kindern bekannt

19.10.2025, 11.42 Uhr
von Charlotte Leutloff
Er war Artist beim „Cirque du Soleil“ – heute ist Thomas Seitel der Mann an Helenes Seite. Das wissen wir über ihn.
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Thomas Seitel ist der Mann an Helene Fischers Seite.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Thomas Seitel wurde 1985 im südhessischen Eppertshausen geboren. Schon als Kind zog es ihn in die Sporthalle – schnell zeigte sich sein außergewöhnliches Talent am Reck, Barren und Boden. Mehrfach gewann er die hessische Landesmeisterschaft, später turnte er sogar in der Bundesliga.

Doch Seitel wollte höher hinaus: Seine sportliche Disziplin und Körperbeherrschung ebneten ihm den Weg in die Welt des Showbusiness. Als Artist beim legendären „Cirque du Soleil“ reiste er um den Globus und begeisterte das Publikum mit atemberaubenden Akrobatik-Nummern.

2017 schlug er ein neues Kapitel auf: Er stieß zum Show-Ensemble von Helene Fischer und wurde Teil ihrer gigantischen Live-Produktion. Zwei Jahre lang schwebte er bei rund 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Luftakrobat über den Köpfen der Fans – oft in bis zu 15 Metern Höhe. In dieser Zeit kreuzten sich auch abseits der Bühne seine Wege mit der Schlagerqueen.

Helene Fischer & Thomas Seitel: So begann ihre Liebesgeschichte

Helene Fischer und Florian Silbereisen. Sie galten über 10 Jahre lang als das deutsche Schlager-Traumpaar schlechthin. Sie sind sympathisch, bodenständig, führen ein öffentliches Leben und sind Familienmenschen. Im Dezember 2018 dann der Schock für viele Fans: Sie geben ihre Trennung bekannt. Gleichzeitig macht Helene Fischer ihre neue Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich.



Wie lange sie und Florian Silbereisen zu dem Zeitpunkt schon getrennt waren, ist nicht bekannt. Aber es ist durchaus klar, dass sich die Sängerin und der Akrobat schon länger nahe stehen und dass aus dem einst rein professionellem Arbeitsverhältnis eine innige Liebe entstanden ist. In einem „zeit“-Interview erzählte Seitel von dem Moment, in dem er sich verliebt hat. Weil Helene Fischer im rheinhessischen Wöllstein aufgewachsen ist, teilen sie ihren Dialekt. Bei einem hessischen Gespräch auf Tour sei ihm das Herz aufgegangen.

Thomas Seitel im Rampenlicht: Von RTL bis Guinness-Weltrekord

Entgegen der anfänglichen Zweifel ob der Tänzer Helene Fischer das Wasser reichen kann, zeigt sich, dass Thomas Seitel durchaus schon länger Erfahrung vor der Kameral gesammelt hat. Während seines Sport- und Publizismusstudiums an der Sporthochschule Köln in den 2000ern war er als Student bei RTL tätig. Da stand er unter anderem 2010 selbst als Protagonist vor der Kamera und testete fast food.

Außerdem nahm er 2008 bereits an der RTL Show „Guiness World Records“ teil. Dort schaffte er es einen neuen Rekord aufzustellen und sich somit einen Eintrag in dem berühmten Guiness-Buch zu sichern. Er zog sich innerhalb von fünf Minuten 82 Unterhosen übereinander an. Etwas später sammelte Thomas Seitel auch noch Modelerfahrung. 2013 schaffte er es auf das Cover des Männermagazins „mate“.

Helene Fischer und Thomas Seitel heute: Ihr Leben am Ammersee

Heute wohnen Thomas Seitel und Helene Fischer mit ihren beiden Töchtern am Ammersee. Viele Details halten sie privat und schützen ihr Familienleben vor der Öffentlichkeit. Es gibt sogar das Gerücht, dass die beiden bereits geheim geheiratet haben sollen. Darüber ist zumindest von den beiden nichts herauszukriegen.

Doch auch die großen Schlager-Fans können weiterhin zufrieden sein. Ex Florian Silbereisen hat weiterhin guten Kontakt zu der Familie und zwischen ihnen fließe keinerlei böses Blut. Das zeigt auch der gemeinsame Hit aus 2024 von ihm und Helene Fischer: „Schau mal herein“ handelt von vergangener Liebe und bestehender Freundschaft. Wir wünschen der kleinen Familie nur das Beste.

