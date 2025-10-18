"Die Promi Padel WM": Der Kampf im Glaskäfig mit Christoph Kramer und Lena Gercke

Glaubt man ihren Fans, dann ist dies hier eine der spannendsten neuen Sportarten – und ein weltweit rasant wachsendes Trendthema. Kein Wunder, dass ProSieben nun "Die Promi Padel WM" ins Programm hievt. Dahinter verbirgt sich ein kräftezehrender Spaß, der irgendwo zwischen Tennis und Squash angesiedelt ist, auf besondere, breite Schläger setzt und auf einem rundum eingeglasten oder vergitterten Spielfeld mit den Maßen 20 auf 10 Meter gespielt wird. Die Besonderheit bei Padel-Turnieren: Man darf sich auf lange, dynamische Ballwechsel freuen.
Für einen Sport, der noch relativ neu ist, haben sich auch bei ProSieben recht schnell viele Neugierige gefunden – darunter mit Mats Hummels und Christoph Kramer zwei früher "Fußballweltmeister" aus dem goldenen Jahr 2014. Quasi vom Fach kommt der Tennisspieler Mischa Zverev, während Ex-"Topmodel"-Gewinnerin Lena Gercke und Influencer Younes Zarou immerhin Sportsgeist zeigen. Steven Gätjen moderiert das Event aus der "PadelCity" in München. Nah dran an den Spielerinnen und Spielerin ist Viviane Geppert als Field-Reporterin. Marco Hagemann kommentiert die Ballwechsel – mit flocker-lockigen Sprüchen von Chris Tall als Co-Kommentator.
Die Promi Padel WM – Sa. 18.10. – ProSieben: 20.15 Uhr
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH