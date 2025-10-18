Home News TV-News

"Die Promi Padel WM": Der Kampf im Glaskäfig mit Christoph Kramer und Lena Gercke

"Die Promi Padel WM"

Promikampf im Trendsport

18.10.2025, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
Die Promi Padel WM bringt Stars wie Mats Hummels und Lena Gercke auf das Kleinfeld. Die neue Trendsportart vereint Elemente von Tennis und Squash und begeistert mit langen Ballwechseln ab 20.15 Uhr auf ProSieben.
Die Promi Padel WM
Führen das Publikum an einen spannenden neuen Trendsport heran, von links: Marco Hagemann, Vivi Geppert, Chris Tall und Steven Gätjen.  Fotoquelle: Joyn / Maria Geckerle / Robert Maschke
Die Promi Padel WM
Padel gilt als Mix aus Tennis- und Squash-Elementen und legt als Trendsport ein rasantes Wachstum hin.  Fotoquelle: Joyn / Maria Geckerle / Robert Maschke
Die Promi Padel WM
Nicht nur "Germany's Next Topmodel"-Fans sind gespannt, ob Lena Gercke auch im Sportdress eine gute Figur macht.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gareth Cattermole
Die Promi Padel WM
Mats Hummels war schon mal Weltmeister. Jetzt jagt er einen neuen Titel.  Fotoquelle:  Getty Images/Christof Koepsel

Glaubt man ihren Fans, dann ist dies hier eine der spannendsten neuen Sportarten – und ein weltweit rasant wachsendes Trendthema. Kein Wunder, dass ProSieben nun "Die Promi Padel WM" ins Programm hievt. Dahinter verbirgt sich ein kräftezehrender Spaß, der irgendwo zwischen Tennis und Squash angesiedelt ist, auf besondere, breite Schläger setzt und auf einem rundum eingeglasten oder vergitterten Spielfeld mit den Maßen 20 auf 10 Meter gespielt wird. Die Besonderheit bei Padel-Turnieren: Man darf sich auf lange, dynamische Ballwechsel freuen.

ProSieben
Die Promi Padel WM
Show • 18.10.2025 • 20:15 Uhr

Für einen Sport, der noch relativ neu ist, haben sich auch bei ProSieben recht schnell viele Neugierige gefunden – darunter mit Mats Hummels und Christoph Kramer zwei früher "Fußballweltmeister" aus dem goldenen Jahr 2014. Quasi vom Fach kommt der Tennisspieler Mischa Zverev, während Ex-"Topmodel"-Gewinnerin Lena Gercke und Influencer Younes Zarou immerhin Sportsgeist zeigen. Steven Gätjen moderiert das Event aus der "PadelCity" in München. Nah dran an den Spielerinnen und Spielerin ist Viviane Geppert als Field-Reporterin. Marco Hagemann kommentiert die Ballwechsel – mit flocker-lockigen Sprüchen von Chris Tall als Co-Kommentator.

Die Promi Padel WM – Sa. 18.10. – ProSieben: 20.15 Uhr

Esther Sedlaczek über den Sportjournalismus: "Als Frau muss man sich sicher mehr beweisen"
Esther Sedlaczek spricht über ihren Werdegang im Sportjournalismus und wie sie sich als Frau in einer Männerdomäne behauptet hat. Am 22. Oktober moderiert sie den Bayerischen Fernsehpreis in München.
Gleichberechtigung
Esther Sedlaczek



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

