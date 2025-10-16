RTLZWEI-Moderatorin überrascht mit Baby-News im Fernsehen

Es ist sicherlich die schönste Nachricht der Sendung gewesen: Während der Nachmittags-Ausstrahlung der RTLZWEI-News am Mittwoch wechselte Janique Johnson von den redaktionellen Themen plötzlich zu einer privaten Botschaft. "Zum Schluss habe ich noch eine ganz persönliche Nachricht für euch, die sich so langsam nicht mehr so gut verbergen lässt", drehte sich die Moderatorin zur Seite und präsentierte ihren Baby-Bauch. Die 34-Jährige erwartet ihr erstes Kind!

Live im TV verkündete Janique Johnson ihre Schwangerschaft: "Unser RTLZWEI-Newsteam vergrößert sich!" Gleichzeitig verriet die Journalistin, was das für sie als Moderatorin der Nachrichtensendung bedeute: "Ich stehe seit Kurzem nicht mehr allein vor der Kamera. Ich freue mich riesig, freue mich aber auch, noch so lange wie möglich hier zu sein und euch die aktuellen News zu präsentieren."

Auf Instagram erklärte sie allerdings, dass sie im RTL-Morgenmagazin durchaus kürzertreten muss: "Für alle, die mich in den letzten Wochen gefragt haben, warum ich morgens nicht mehr das Wetter bei 'Punkt 6' moderiere, gibt's damit jetzt auch die Antwort: Für das Baby und mich ist es besser nicht morgens um 3 im Sender anzufangen." Durch die RTLZwei-Nachrichten werden sie vorerst aber weiter führen.

"Geschockt, wie schnell mein Bauch wächst" Janique Johnson ist seit April 2021 fester Bestandteil der RTLZwei-Nachrichten. Seit Mai 2022 moderiert sie außerdem das Wetter bei der RTL-Morgensendung "Punkt 6/7/8". Doch auch außerhalb der News-Welt zeigte sich die werdende Mutter bereits aktiv und nahm 2023 gemeinsam mit Laura Dahm am RTL-Turmspringen teil. Sie belegte den dritten Platz.

Über die Schwangerschaft hatte die Moderatorin bereits vor ihrer Verkündung in der Nachrichtensendung mit RTL in einem Interview gesprochen. "Ich fühle mich großartig! Mein Partner und ich freuen uns riesig auf die Zeit zu dritt", teilte sie dem Sender mit. Überrascht habe sie jedoch die schnelle körperliche Veränderung: "Ich war allerdings etwas geschockt, wie schnell mein Bauch wächst", gab sie offen zu, "das ist krass!" Demnach befinde sich Janique Johnson derzeit im vierten Monat – und hat keine Lust mehr, ihren Bauch zu verstecken.

