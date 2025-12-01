Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben

Thomas Gottschalk (75) ist eine TV-Ikone. Dennoch ist über das Privatleben des 1950 in Bamberg geborenen Entertainers in der Öffentlichkeit verhältnismäßig wenig bekannt. Doch ein genauerer Blick enthüllt Spannendes.

Traumpaar Thea und Thomas Gottschalk? „Thommy“ ist 21 Jahre jung und hat erst seit ein paar Monaten sein Abitur in der Tasche, als er auf dem Münchner M­edizinerball eine Frau trifft, die sein Leben verändern wird. Er ist sofort hin und weg: „Da war sie ein Geschoss und das ist wohl hochdeutsch nur als Granate zu übersetzen.“

Thea ist rund viereinhalb Jahre älter und bei einer Werbeagentur tätig. Am 11. November 1976 läuten für beide die Hochzeitsglocken. Zu diesem Zeitpunkt hat Thomas bereits sein Lehramtsstudium abgebrochen und konzentriert sich voll auf seine Medienkarriere. Thea unterstützt ihn dabei und gibt dafür sogar ihren Job auf: der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

Zweifaches Kinderglück und der Umzug ins Promi-Mekka 1982 bringt Thea den gemeinsamen Sohn Roman zur Welt. Sieben Jahre später adoptiert das Paar zudem den kleinen Tristan. Doch der Erfolg und das stetig steigende Öffentlichkeitsinteresse an Thomas werden zur Belastung für das gemeinsame Privatleben. Deswegen kaufen die Gottschalks 1993 eine alte Mühle – aber nicht irgendwo, sondern in Malibu.

Aus der Immobilie wird nach einem aufwendigen Aus- und Umbau eine Villa mit 19 Zimmern, die bei der Fertigstellung rund 7,5 Millionen US-Dollar wert gewesen sein soll. 1996 ziehen die vier Gottschalks schließlich um und wohnen bald neben Stars wie Pierce Brosnan, Liam Hemsworth oder Miley Cyrus.

Thomas Gottschalk wird Schlossherr in Remagen am Rhein Thomas jettet in den nächsten Jahren hin und her. Nur Arbeiten in Deutschland und Ausspannen in den USA ist dem Goldschopf dann aber doch zu wenig. Er sucht auch in seinem Heimatland nach einer ganz besonderen Immobilie – und findet sie. 2004 kauft Gottschalk das Schloss Marienfels in Remagen am Rhein. Auch hier sind Renovierungsarbeiten notwendig.

Doch 2006 ist das ungewöhnliche Objekt bezugsbereit. Zwar gibt es hier nur 14 Zimmer, dafür aber einen mit aufwendigen Fresken geschmückten Swimmingpool sowie ein zehn Hektar großes Gelände mit Badesee. Doch so ganz gehen die Gottschalks in der Rolle als Schlosseigentümer nicht auf und veräußern die Immobilie deshalb ein paar Jahre später an Solar-Unternehmer Frank Asbeck.

Eine Katastrophe kommt selten allein 2018 kommt es in Kalifornien zu verheerenden Waldbränden. Diesen fallen nicht nur mehr als 30 Menschen zum Opfer. Die Flammen zerstören auch über 6000 Häuser – darunter auch das Anwesen der Gottschalks. Thea kann sich und ihre geliebten Katzen rechtzeitig in Sicherheit bringen. Thomas weilt zum Zeitpunkt der Katastrophe in München. Ein Jahr später werden die Trennung des Paars und der Verkauf des Grundstücks in Malibu bekannt. Die Scheidung erfolgt jedoch erst im Mai 2024.

Eine neue Liebe mit Karina Trennungsursache ist die Liebe. Im Mai 2019 stellt Thomas seine neue Herzensdame Karina der Öffentlichkeit vor. Die meiste Zeit leben beide zusammen in Baden-Baden. Doch so ganz kann und will „Thommy“ nicht von Kalifornien lassen. Deswegen verbringt er mit seiner Karina – die er am 23. August 2024 auf Ibiza heiratet – auch immer wieder Zeit in einem am Malibou Lake gelegenen Ferienhaus. Nach Thomas Gottschalks TV-Abschied im Dezember 2025 gibt es auch schon Pläne, wie der Entertainer verriet: „Wir wollen viel reisen.“ Außerdem wird das Ehepaar in ein neues Haus in Gräfelfing bei München umziehen.