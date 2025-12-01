Home News Star-News

Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben

Leben abseits der Showbühne

Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben

01.12.2025, 16.59 Uhr
von Ingo Gatzer
Thomas Gottschalk (75) der Showmaster aus Bamberg, blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Von einer Traumhochzeit mit Thea, über ein Leben in Malibu bis hin zu einer neuen Liebe mit Karina. Ein privater Einblick, der spannende Wendungen offenbart.
Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalk (75) blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Wir werfen einen Blick auf sein Privates.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Thomas Gottschalk (75) ist eine TV-Ikone. Dennoch ist über das Privatleben des 1950 in Bamberg geborenen Entertainers in der Öffentlichkeit verhältnismäßig wenig bekannt. Doch ein genauerer Blick enthüllt Spannendes.

Traumpaar Thea und Thomas Gottschalk?

„Thommy“ ist 21 Jahre jung und hat erst seit ein paar Monaten sein Abitur in der Tasche, als er auf dem Münchner M­edizinerball eine Frau trifft, die sein Leben verändern wird. Er ist sofort hin und weg: „Da war sie ein Geschoss und das ist wohl hochdeutsch nur als Granate zu übersetzen.“

Thea ist rund viereinhalb Jahre älter und bei einer Werbeagentur tätig. Am 11. November 1976 läuten für beide die Hochzeitsglocken. Zu diesem Zeitpunkt hat Thomas bereits sein Lehramtsstudium abgebrochen und konzentriert sich voll auf seine Medienkarriere. Thea unterstützt ihn dabei und gibt dafür sogar ihren Job auf: der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

Derzeit beliebt:
>>Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
>>Nach Küchen-Fauxpas: Herzogin Meghan im Netz als "Salmonellen-Sussex" verhöhnt
>>Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
>>Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet

Zweifaches Kinderglück und der Umzug ins Promi-Mekka

1982 bringt Thea den gemeinsamen Sohn Roman zur Welt. Sieben Jahre später adoptiert das Paar zudem den kleinen Tristan. Doch der Erfolg und das stetig steigende Öffentlichkeitsinteresse an Thomas werden zur Belastung für das gemeinsame Privatleben. Deswegen kaufen die Gottschalks 1993 eine alte Mühle – aber nicht irgendwo, sondern in Malibu.



Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"
Steffen Henssler spricht in einem Podcast über seinen Alltag und kommt dabei auch auf private Themen zu sprechen. Vor allem eine Aussage sorgt für Aufmerksamkeit.
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler

Aus der Immobilie wird nach einem aufwendigen Aus- und Umbau eine Villa mit 19 Zimmern, die bei der Fertigstellung rund 7,5 Millionen US-Dollar wert gewesen sein soll. 1996 ziehen die vier Gottschalks schließlich um und wohnen bald neben Stars wie Pierce Brosnan, Liam Hemsworth oder Miley Cyrus.

Thomas Gottschalk wird Schlossherr in Remagen am Rhein

Thomas jettet in den nächsten Jahren hin und her. Nur Arbeiten in Deutschland und Ausspannen in den USA ist dem Goldschopf dann aber doch zu wenig. Er sucht auch in seinem Heimatland nach einer ganz besonderen Immobilie – und findet sie. 2004 kauft Gottschalk das Schloss Marienfels in Remagen am Rhein. Auch hier sind Renovierungsarbeiten notwendig.

Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalks Auftritt bei der diesjährigen Bambi-Verleihung sorgte für Aufsehen und Kritik. Bill und Tom Kaulitz kommentieren den Vorfall in ihrem Podcast - und fordern unmissverständlich den Boykott des einstigen Entertainers.
Nach öffentlichen Fehltritten
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk

Doch 2006 ist das ungewöhnliche Objekt bezugsbereit. Zwar gibt es hier nur 14 Zimmer, dafür aber einen mit aufwendigen Fresken geschmückten Swimmingpool sowie ein zehn Hektar großes Gelände mit Badesee. Doch so ganz gehen die Gottschalks in der Rolle als Schlosseigentümer nicht auf und veräußern die Immobilie deshalb ein paar Jahre später an Solar-Unternehmer Frank Asbeck.

Eine Katastrophe kommt selten allein

2018 kommt es in Kalifornien zu verheerenden Waldbränden. Diesen fallen nicht nur mehr als 30 Menschen zum Opfer. Die Flammen zerstören auch über 6000 Häuser – darunter auch das Anwesen der Gottschalks. Thea kann sich und ihre geliebten Katzen rechtzeitig in Sicherheit bringen. Thomas weilt zum Zeitpunkt der Katastrophe in München. Ein Jahr später werden die Trennung des Paars und der Verkauf des Grundstücks in Malibu bekannt. Die Scheidung erfolgt jedoch erst im Mai 2024.

Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Wenn er seinen 80. Geburtstag feiert, kann Howard Carpendale auf ein bewegtes Leben zurückblicken. In seiner Autobiografie „Unerwartet“ gibt der Sänger intime Einblicke: Er schreibt über seine Jugend, das Alkoholproblem seiner Frau und erzählt auch, wer ihm schließlich half, seine eigenen Depressionen zu überwinden.
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale

Eine neue Liebe mit Karina

Trennungsursache ist die Liebe. Im Mai 2019 stellt Thomas seine neue Herzensdame Karina der Öffentlichkeit vor. Die meiste Zeit leben beide zusammen in Baden-Baden. Doch so ganz kann und will „Thommy“ nicht von Kalifornien lassen. Deswegen verbringt er mit seiner Karina – die er am 23. August 2024 auf Ibiza heiratet – auch immer wieder Zeit in einem am Malibou Lake gelegenen Ferienhaus. Nach Thomas Gottschalks TV-Abschied im Dezember 2025 gibt es auch schon Pläne, wie der Entertainer verriet: „Wir wollen viel reisen.“ Außerdem wird das Ehepaar in ein neues Haus in Gräfelfing bei München umziehen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
Nach öffentlichen Fehltritten
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
ROMY-Wirbel um Thomas Gottschalk: Wird ihm der Preis doch noch entzogen?
Nach Bambi-Eklat
Thomas Gottschalk
Samira Yavuz packt aus: Abtreibung im Alter von 18 Jahren
Ehrliche Worte im Podcast
Samira Yavuz
"Es nervt mich": Thomas Gottschalk hat nach Bambi-Eklat genug von ständigen Fragen
Gottschalks Fauxpas
Thomas Gottschalk
Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau
Prominente Einblicke
Jan Hofer
Wolfram Kons: Die süße Liebesgeschichte hinter dem RTL-Star
"RTL-Spendenmarathon"-Moderator privat
Alexa und Wolfram Kons
Kehrt Meghan Markle zurück auf die Leinwand?
Schauspiel-Comeback
Meghan Markle und Prinz Harry auf dem roten Teppich.
Heino Ferchs Partnerschaften: Eine Übersicht über sein Liebesleben
Chronik seiner Beziehungen
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
"Wer wird Millionär?": So schlugen sich Gottschalk, Pocher und Co.
Promis im Quiz-Duell
Thomas Gottschalk
Familie vor ICE-Agenten nicht sicher: No-Angels-Sängerin erklärt im ZDF, warum sie die USA verlässt
Scharfe Kritik an Trump
Sandy Mölling
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim
Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen"
„Yeliz & Jimi“: So privat zeigte sich der Ochsenknecht-Sohn noch nie
Patchwork-Einblicke
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Linda Zervakis verrät Barbara Schöneberger ihren Männerschwarm: "Schon ein feiner Kerl"
Promi-Geständnis
Linda Zervakis
High Noon im ZDF: "Mittagsmagazin" debütiert auf neuem Sendeplatz
Frühstart Mittagsmagazin
Miriam Meinhardt
Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Thomas Müller gegen Lionel Messi: Hier läuft das MLS-Finale live
Streaming-Infos
Thomas Müller
"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show
Was war da los?
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Nur der Partner von Helene Fischer? Das ist das Besondere an Thomas Seitel!
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Woody Allens nächster Film spielt in Madrid – aus besonderem Grund
Woody Allen dreht
Woody Allen
Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall
Toxische Hoffnung
Tatort: Licht
„Die Ringe der Macht“: Darum spaltet Amazons teuerste Fantasy-Serie
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Unschuldig im Knast? Die Suche nach der Wahrheit
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn"
Ein Fall für Conti
Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren
"Erlebnis Erde: Tiere im Rausch"
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis."
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Warum Hannah Arendt vor blindem Gehorsam warnte
"ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt – Denken ist gefährlich"
ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt - Denken ist gefährlich
Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
"THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten"
Thilo Mischke
Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Unternehmer, Familienvater
Joko Winterscheidt
Elyas M’Bareks Ehefrau Jessica im Porträt - ihr Liebesnest in Brooklyn
Glamour-Auftritt
Jessica und Elyas M'Barek