Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis

"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis."

Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis

01.12.2025, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die neue ARD-Dokumentation beleuchtet das menschliche Gedächtnis und zeigt, wie man es fit halten kann. Sie porträtiert Menschen, die ihre Erinnerungen verloren haben, und solche, die große Mengen an Informationen speichern können.
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Nicole Adam (rechts, mit ihren Töchtern) versucht, ihre zwischenzeitlich verloren gegangenen Erinerungen wieder zu rekonstruieren.  Fotoquelle: MDR/Marus Zahn
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Die Wissenschaflerin Hannah Monyer, Ärztliche Direktorin für Klinische Neurobiologie, teilt ihre Erfahrungen zur Gedächtnisarbeit in der Dokumentation.   Fotoquelle: MDR/Roman Schlaack
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Andreas Papassotiropoulos forscht im Bereich der Neurowissenschaften.   Fotoquelle: MDR/Marus Zahn
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Angelika Thöne-Otto (rechts) arbeitet in der Klinik für Neuropsychologie Leipzig.  Fotoquelle: MDR/Marus Zahn

Man muss keine Ausnahmeleben führen, um zu spüren, wie zentral die Fähigkeit unseres Hirns ist, in Sekundenschnelle unvorstellbar große Mengen an Informationen zu verarbeiten. Die neue ARD-Dokumentation "ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis." schärft den Respekt vor einem Körperorgan der Superlative, in dem alles sortiert wird, was wichtig sein könnte, und abgespeichert wird, was wir tagtäglich erleben und lernen.

ARD
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Dokumentation • 01.12.2025 • 22:50 Uhr

Doch was passiert, wenn das Gedächtnis Schaden nimmt? Wie schnell ist der Kern dessen bedroht, was die menschliche Identität ausmacht?

Eine Doku über Selbstfindung nach dem Gedächtnisverlust

Als Beispiel lernt man in der Doku von Claudia Euen eine Frau kennen, die mit Ende Vierzig aufgrund mehrerer Hirnschläge ihre Erinnerungen verlor. Sie nimmt den Kampf auf, ihr Gedächtnis wieder zu rekonstruieren – mithilfe von Ergotherapie und auch mit einer VR-Brille. Doch immer wieder tauchen bohrende Fragen auf: Wer bin ich überhaupt aktuell, wenn ich gar nicht mehr genau weiß, wer ich einmal war?

Atemberaubend ist dagegen der Besuch bei einer Schauspielerin in Dresden: Henriette Hölzel schafft es, sich für ihren anspruchsvollen Bühnenberuf ständig enorme Textmengen anzueignen. Acht verschiedene Rollen kann sie derzeit gleichzeitig aus ihrem Gedächtnis abrufen. Im Gespräch verrät sie, welcher gezielter Trainingsmethoden sie sich bedient, um diese Informationsflut beherrschbar zu machen. Einschalten nicht vergessen!

ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis. – Mo. 01.12. – ARD: 22.50 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
