„Kanzlei Liebling Kreuzberg – Nachbarschaftshilfe“: Der neue Fall

"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Nachbarschaftshilfe"

Alte Bekannte dabei: Neuer Fall zeigt bittere Wahrheit der Altersarmut

28.11.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
In der dritten Folge der Neuauflage von "Liebling Kreuzberg" beschäftigt sich Jungjuristin Lisa Liebling mit Altersarmut, während Talia ihre DDR-Vergangenheit einholt.
Sie teilen ihre Kanzlei, aber nicht immer dieselbe Meinung: Robert Lieblings Enkelin, die Junganwältin Lisa (Luise von Finckh, rechts), und Talia Jahnka(Gabriela Maria Schmeide). Über Letztere erfährt man im dritten Film der Reihe erstmals Genaueres aus ihrer DDR-Vergangenheit, die sie gerne vertuscht.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Oliver Feist
Nach außen ist Anwältin Talia (Gabriela Maria Schmeide) meistens taff und unnahbar. Die Begegnung mit ihrer früheren Schulfreundin konfrontiert sie mit ihrer Vergangenheit in der DDR. Talias Lebensgefährte Fred (Christian Kuchenbuch) steht ihr zur Seite.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Oliver Feist
Junganwältin Lisa (Luise von Finckh, links) setzt sich für die 70-jährige Erika Hagenbruch (Cornelia Heyse) ein. Die Witwe des alten Kiez-Blumenhändlers hat Kreditschulden - an denen ein windiger Bankberater nicht ganz unschuldig ist ...  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Oliver Feist
Anwalts Lieblinge: Roswitha Schreiner (rechts) verkörperte schon in der Mutterserie "Liebling Kreuzberg" Sarah Liebling, die Tochter des von Manfred Krug verkörperten Robert Liebling. In der Neuauflage schlüpft Schreiner erneut in ihre alte Rolle, Luise von Finckh in die ihrer Tochter Lisa.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Oliver Feist
Pizzaessen als Teambuilding-Maßnahme: Rechtsanwaltsgehilfin Senta (Anja Franke, links), Cem (Emre Aksızoğlu), Lisa (Luise von Finckh, zweite von rechts) und Talia (Gabriela Maria Schmeide).   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Oliver Feist
Als Talias (Gabriela Maria Schmeide, rechts) alte Schulfreundin Sally (Ulrike Krumbiegel, zweite von links) in der Kanzlei auftaucht und Lisa (Luise von Finckh, links) und Senta (Anja Franke) auf diese Weise erfahren, dass Talia aus der DDR stammt, ist die Anwältin alles andere als erfreut.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Oliver Feist
Talia (Gabriela Maria Schmeide, links) wird von ihrer alten Schulfreundin Sally (Ulrike Krumbiegel) aufgesucht und um juristischen Beistand gebeten. Die Begegnung konfrontiert Talia mit ihrer Vergangenheit. Warum hat sie so ein Problem damit, wenn andere Menschen wissen, dass sie aus der DDR stammt?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Oliver Feist

Auch im dritten Film der neuen Reihe am Freitagabend in der ARD sowie vorab in der Mediathek zu sehen, bleibt Lisa Liebling (Luise von Finckh), Enkelin des unvergessenen Kreuzberger Anwalts Robert Liebling (Manfred Krug), ihrem unerschütterlichen altruistischen Gerechtigkeitssinn treu.

ARD
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Nachbarschaftshilfe"
Drama • 28.11.2025 • 20:15 Uhr

Einmal mehr führt das zu Konflikten mit ihrer wirtschaftlich denkenden Kanzlei-Mitinhaberin Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide). In "Kanzlei Liebling Kreuzberg – Nachbarschaftshilfe" braucht die Seniorin Erika Hagenbruch (Cornelia Heyse) die Hilfe der Junganwältin. Es geht um das brisante Thema Altersarmut bei Frauen.

Neuauflage mit Nostalgie: Bekannte Gesichter kehren für den dritten Film zurück

Denn nach dem Tod ihres Mannes, des Kiez-Blumenhändlers, steckt Frau Hagenbruch in tiefen Kreditschulden. Und Lisa kommt auch dahinter, wer der alten Dame das unter anderem eingebrockt hat. Für Kollegin Talia wird es derweil ungewohnt persönlich – und sie selbst zeigt sich so nahbar und verletzlich wie nie zuvor: Sie wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, als eine alte Bekannte sie um einen juristischen Freundschaftsdienst bittet. Warum verheimlicht die Anwältin, dass sie aus der DDR stammt?

Neben Roswitha Schreiner als Sarah, Robert Lieblings Tochter und Lisas Mutter, ist auch Anja Franke als Rechtsanwaltsgehilfin Senta im dritten Film der Neuauflage erneut dabei. Nicht zuletzt die beiden Urgesteine der kultigen Mutterserie sorgen dafür, dass man immer mal wieder ein bisschen den nostalgischen Geist von damals spüren kann.



Zwei weitere Filme der Reihe sind bereits angekündigt, die Ausstrahlungstermine stehen aktuell noch nicht fest.

"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Nachbarschaftshilfe" – Fr. 28.11. – ARD: 20.15 Uhr

