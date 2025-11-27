Home News Film-News

"I Am The Greatest": Wenn dein Innerstes zum schlimmsten Gegner wird

Kritik zur Serie

"I Am The Greatest": Wenn dein Innerstes zum schlimmsten Gegner wird

27.11.2025, 15.59 Uhr
von Eric Leimann
Der Episodenfilm "I Am The Greatest" von Marlene Bischof und Nicolai Zeitler enthüllt die inneren Gedankenwelten von Menschen in Alltagssituationen. Mit Stars wie Mark Waschke und Katharina Stark zeigt der Film den enormen Druck, dem Menschen ausgesetzt sind. Zu sehen in der ZDF-Mediathek und bei ARTE.
I Am The Greatest
Furioser Episodenfilm "I Am The Greatest": In der Folge "Agent of Change" spielt "Tatort"-Star Mark Waschke einen Manager, der sich im Wortsinne auf der Überholspur befindet.   Fotoquelle: ZDF / Rebecca Meining
I Am The Greatest
In einer der besten Episoden, "Weil ich ein Kind der Sonne bin", spielt Katharina Stark ("Deutsches Haus") eine Studentin, die ein Date hat und sich dabei durch und durch unsicher fühlt. Ihr "Kopfkino" dreht geradezu durch.   Fotoquelle: ZDF / Rebecca Meining
I Am The Greatest
Die Episode "Eins, Zwei, Drei ...und jetzt?" trägt sich auf einem Spielplatz zu. Autor und Regisseur Nicolai Zeitler spielt - mit seinem eigenen kleinen Sohn - einen Vater, der sich in diesem Ambiente unwohl fühlt.  Fotoquelle: ZDF / Rebecca Meining
I Am The Greatest
Die finale Episode "I Am The Greatest" erzählt vom jugendlichen Lenny (Carlo Schmitt, links), der sich in eine Liebe zu Popstar Mo (Thapelo Mashiane) hineinträumt.   Fotoquelle: ZDF / Rebecca Meining
I Am The Greatest
Der vielleicht komplexeste, teilweilse schwer anschaubare Film ist "Die Heilung": Susana Fernandes Genebra spielt eine Frau mittleren Alters, die versucht über eine Meditation ihre schwierige Persönlichkeit und Beziehung zu durchsteigen und sich einfach mal locker zu machen.  Fotoquelle: ZDF / Rebecca Meining
I Am The Greatest
Die Folge "Alles Übel der Welt" setzt den erzählerischen Ton. Ein junger Mann (Christian Erdt) geht durch eine überfüllte Innenstadt. Warum rempeln ihn ständig Leute (fast) an? Warum guckt der bullige Typ, der da entgegenkommt, so komisch?   Fotoquelle: ZDF / Rebecca Meining
I Am The Greatest
Einer der besten (kurzen) Gruselfilme aus Deutschland, die man seit langem gesehen hat, ist "Vorsicht, Schnecki": Ein ängstliches Mädchen fürchtet sich allein in der Wohnung, weil die Mutter (Friederike Ott) ausgegangen ist.   Fotoquelle: ZDF / Rebecca Meining

Man kann Menschen nicht hinter die Stirn gucken, heißt es manchmal. Schon gar nicht, wenn es sich um kurze Begegnungen handelt. Oder wenn sich die anderen, mit denen wir zu tun haben, so verhalten, als wären sie souverän – auch wenn es in ihnen brodelt, kocht oder sich alles zusammenkrampft.

Das Filmemacher-Paar Marlene Bischof und Nicolai Zeitler erzählt in sieben Episoden von jeweils fünf bis etwa 20 Minuten Länge, wie es wäre, wenn Gedankenwelten fühl- und hörbar wären. Ab Freitag, 28. November, kann man das furiose Ergebnis "I Am The Greatest" in der ZDF-Mediathek anschauen. Am Montag, 1. Dezember, 0.50 Uhr, läuft das Ganze dann als Episodenfilm im ZDF. ARTE streamt "I Am The Greatest" bereits vorab ab Dienstag, 25. November.

Der Horror im Kopf: Warum wirkt plötzlich alles feindlich?

Der erste, nur wenige Minuten lange Film "Alles Übel der Welt" setzt den erzählerischen Ton. Ein junger Mann (Christian Erdt) geht durch eine überfüllte Innenstadt. Warum rempeln ihn ständig Leute (fast) an? Warum guckt der bullige Typ, der da entgegenkommt, so komisch? Es ist eine Situation, die jeder kennt. Plötzlich wirkt der Alltag feindlich. Alle scheinen sich gegen einen verschworen zu haben.

Derzeit beliebt:
>>"Stranger Things": Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte
>>"Traumjob Prinzessin": Die Geissens starten royales Casting bei RTLZWEI
>>Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
>>"Aktenzeichen XY": Neuer Hoffnungsschimmer 39 Jahre nach Zeynep-Mord

Der Film spielt nun Fantasien durch: Der bullige Typ muss blutig für seine Aura bezahlen, daneben wird noch eine Frau vor dem Bösen gerettet. Episode zwei, "Eins, Zwei, Drei ...und jetzt?", trägt sich auf einem Spielplatz zu. Autor und Regisseur Nicolai Zeitler spielt – mit seinem eigenen kleinen Sohn – ein Vater, der sich in diesem Ambiente unwohl fühlt. Was erwarten die Leute von ihm? Warum sind die anderen Kinder und Eltern so merkwürdig? Und hat sein Kind Defizite, die nicht normal sind?



"Stranger Things": Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte
Netflix verabschiedet seine Erfolgsserie "Stranger Things" mit einem spektakulären Finale. Die fünfte Staffel verspricht düstere und dramatische Momente sowie ein Ende der 80er-Jahre-Nostalgie.
Hawkins Abschied
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix

"Tatort"-Star Mark Waschke als Manager: Die besten Episoden im Überblick

In einer der besten Episoden, "Weil ich ein Kind der Sonne bin", spielt Katharina Stark ("Deutsches Haus") eine Studentin, die ein Date hat und sich dabei durch und durch unsicher fühlt. Ihr "Kopfkino" dreht geradezu durch. Ebenso furios und einer der besten (kurzen) Gruselfilme aus Deutschland, die man seit langem gesehen hat, ist "Vorsicht, Schnecki": Ein ängstliches Mädchen fürchtet sich allein in der Wohnung, weil die Mutter (Friederike Ott) ausgegangen ist. In "Agent of Change" spielt "Tatort"-Star Mark Waschke einen Manager, der sich im Wortsinne auf der Überholspur befindet. Er rast über die Autobahn zu einem Meeting, bei dem man ihn eigentlich gar nicht dabei haben will.

Der vielleicht komplexeste, teilweilse schwer anzuschauende Film ist "Die Heilung": Susana Fernandes Genebra spielt eine Frau mittleren Alters, die versucht, über eine Meditation ihre schwierige Persönlichkeit und Beziehung zu durchsteigen und sich einfach mal locker zu machen. Was selten so schwer schien wie in jenen grandios inszenierten Minuten, die ein Abendessen mit Freunden direkt aus der Hölle zeigen. Schließlich erzählt die finale Episode "I Am The Greatest" vom jugendlichen Lenny (Carlo Schmitt), der sich in eine Liebe zu Popstar Mo (Thapelo Mashiane) hineinträumt.

Laura Wontorra spricht bei „Europa grillt den Henssler“ erstmals über ihr Liebesleben
Bei "Europa grillt den Henssler" überrascht Laura Wontorra mit einem Einblick in ihr Privatleben. Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus gibt sie eine geheimnisvolle Antwort, die Raum für Spekulationen lässt.
Moderatorin wieder vergeben?
Laura Wontorra

Regie mit eigener Handschrift: Marlene Bischof & Nicolai Zeitler im Porträt

Das Kreativpaar Marlene Bischof und Nicolai Zeitler hat schon vor "I Am The Greatest" mit Kurzfilmen und außergewöhnlichen Werbespots auf sich aufmerksam gemacht. Ihr neuer Episodenfilm sorgt nun erst recht für Gesprächsstoff. Wie die beiden Filmemacher Gedanken in kinoreife Bilder übersetzen und ihre sieben Egotrips furios zu filmischen Kurzgeschichten verdichten und zusammenschneiden, das spielt fast schon in einer eigenen Liga.

Auch wenn das Konzept der Serie oder des Kurzfilms im wahrsten Sinne des Wortes verkopft klingt – diese Serie ist ein fast schon körperliches, intensives Seh-Erlebnis. Man sollte Marlene Bischof und Nicolai Zeitler respektive ihre weiteren Projekte auf der persönlichen To Watch-Liste haben.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

Der wahre Tolkien: Krieg, Verlust und der Weg zu Mittelerde
"Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe"
Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe
39 Jahre ungeklärt: „Aktenzeichen XY“ rollt Mord an Zeynep (5) neu auf
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Friedensplan im Ukraine-Krieg? Botschafter zieht im ZDF-Moma drastischen Vergewaltiger-Vergleich
Ukraine-Russland-Verhandlungen
ZDF-Moma
Nach "Traumschiff"-Kritik an Florian Silbereisen: Roland Kaiser mit klaren Worten
Jahrelange Showkollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Warum sterben in Deutschland so viele Frauen durch Partner?
"Weil du mir gehörst! – Wenn Männer ihre Frauen töten"
Weil du mir gehörst! - Wenn Männer ihre Frauen töten
„Fast täglich ein Femizid“: Neue 37°-Doku erschüttert Deutschland
"37°: Tatort Land – Rettung aus häuslicher Gewalt"
37°: Tatort Land - Rettung aus häuslicher Gewalt
Ungefiltert und nah: So zeigt die neue Doku den Kriegsbeginn
"Ukraine – Wenn Krieg Alltag wird"
Ukraine - Wenn Krieg Alltag wird
Quotenflop für Florian Silbereisen: "Traumschiff" stellt Negativrekord auf
Quoten-Debakel
"Das Traumschiff"
Neue Liebe für Florian Silbereisen? Das erwartet euch auf dem "Traumschiff"!
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Wenn die Kommissarin gegen ihren Ehemann ermittelt
"Katharina Tempel – Was wir begehren"
Katharina Tempel - Was wir begehren
Frank Rosin muss TV-Dreh nach heftigem Sturz abbrechen: "Hätte sehr schlimme Folgen haben können"
Unfall auf Marineschiff
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Abschied von Staatsanwältin Klemm: "Tatort"-Kommissar Axel Prahl geht bei Premiere auf die Knie
Abschied im Münster-"Tatort"
Axel Prahl und Mechthild Großmann
NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz verabschiedet sich in Ruhestand: "Sehr dankbar"
Wechsel in der NDR-Spitze
Andreas Cichowicz
Michael „Bully“ Herbig schreibt Kino-Geschichte mit dem „Kanu des Manitu“
"Das Kanu des Manitu"
Michael "Bully" Herbig
"Ausziehen und ins Bett legen": "Tatort"-Star Jan Josef Liefers verrät Beziehungstipp bei Streit
Beziehungstipps
Jan Josef Liefers und Anna Loos
Ein Ausnahmeschauspieler kehrt zurück: So hat sich Daniel Day-Lewis verändert
Day-Lewis' Rückkehr
Daniel Day-Lewis
Das ist Bauer Friedrich Dieckmann: Vom Tiefpunkt zu "Bauer sucht Frau"
Auf der Suche nach der großen Liebe
Bauer sucht Frau
Laura Wontorra spricht bei „Europa grillt den Henssler“ erstmals über ihr Liebesleben
Moderatorin wieder vergeben?
Laura Wontorra
"In diesem Lande ist immer noch einiges falsch": Marcel Reif "fassungslos" über zunehmenden Antisemitismus
Holocaust-Gedenken
Marcel Reif
"Für Jugendliche ist es noch viel schlimmer": Henning Baum kritisiert Umgang mit soziale Medien
Soziale Medien
Henning Baum im Interview
Knallharter Krimi: „Die Füchsin“ zwischen Diplomaten & Geheimdienst
"Die Füchsin – Rachespiel"
"Die Füchsin - Das Rachespiel"
Diese Hollywood-Stars starben unter mysteriösen Umständen
Hollywood-Mysterien
Bruce Lee (1940 - 1973)
Furzende Käfer & Po-Atmung: Die wildesten Fakten der Evolution
"Unser erstaunlicher Po – Warum die Natur das Hinterteil erfand"
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
Auf Marineschiff & Reeperbahn: Rosin & Kumptner im Extrem-Einsatz
"Rosin & Kumptner – Mission mittendrin!"
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Grünen-Chef Felix Banaszak rechnet im ZDF mit Friedrich Merz ab
Im ZDF-"Morgenmagazin"
ZDF-"Morgenmagazin"
"Kaulitz Hills": Tom und Bill Kaulitz über Aufregung & ADHS-Gerüchte
Offene Worte über Schwächen
Tom und Bill Kaulitz
Nach Aufregung um Thilo Mischke: ARD stellt neuen Plan für "titel, thesen, temperamente" vor
Zukunft von "ttt"
Thilo Mischke
"Es war verheerend": Elton John spricht über den Verlust seiner Sehkraft
Musiklegende kämpft
Elton John
Janine Kunze spricht über "Hausmeister Krause": "Könnte man heute nicht mehr so drehen"
Comedy-Wandel
Janine Kunze
Hera Lind, Christian Clerici und Co: Das machen die "Herzblatt"-Stars heute
Herzblatt-Moderatoren
Christian Clerici